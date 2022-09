Landau: Die Polizei-News

Duo attackiert 17-Jährigen

Landau (ots) – Am Dienstagabend 13.09.2022 gegen 22 Uhr attackierten im Bereich der Markstraße, ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger einen ebenfalls 17-jährigen Jugendlichen der auf dem Heimweg vom Herbstmarkt war. Der Jugendliche stürzte in Folge des Angriffs zu Boden und zog sich eine Prellung des Jochbeins sowie mehrere Schürfwunden zu. Die beiden Täter traten u.a. auf den 17-Jährigen ein, als dieser bereits am Boden lag.

Mehrere Passanten eilten dem 17-Jährigen zu Hilfe. Daraufhin ergriffen die Angreifer die Flucht. Durch Zeugen sowie 2 Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes konnten die beiden jugendlichen Täter im Bereich der Badstraße festgehalten werden.

Die hinzugerufenen Polizisten erhoben die Personalien und erteilten den beiden Aggressoren einen Platzverweis. Weiterhin wurde gegen sie ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der verletzte 17-Jährige wurde von einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Aktuelle Warnmeldung

Kreis Südliche Weinstraße/Kreis Germersheim (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche in den Bereichen Enkeltrick, falscher Polizeibeamter und Schockanruf handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. – Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. – Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da. Telefonnummer: 06341-2870. Polizeiinspektion Germersheim: 07274-9580 Polizeiinspektion Bad Bergzabern: 06343-93340

Graffiti – Sprayer erwischt

Landau (ots) – Eine Zeugin verständigte die Polizei Landau, als sie zwei Jugendliche dabei beobachtete wie diese am Sonntagabend an einer Brücke im Bereich der Siebenpfeiffer-Allee Graffitis sprühten. Die ausgerückten Polizisten konnten die beiden 14-Jährigen daraufhin an der besagten Örtlichkeit feststellen und kontrollieren.

Es wurden Beweismittel sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR beziffert.

Die Jugendlichen wurden an die Eltern übergeben.