Verlorene Auffahrrampe führt zu Verkehrsunfall

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 13.09.2022 gegen 18:30 Uhr, überfuhr ein LKW mit seinem Anhänger auf der Landstraße 524 zwischen Schifferstadt und Mutterstadt eine auf der Fahrbahn liegende Auffahrrampe. Am Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Rampe war offensichtlich von einem anderen Verkehrsteilnehmer nicht gesichert und während der Fahrt verloren worden.

Das Hindernis wurde beseitigt und Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrollen

Waldsee/Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 13.09.2022 standen im Zeitraum von 10:15 bis 11:30 Uhr Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der Kreisstraße 13 in Höhe eines Campingplatzes bei Waldsee im Fokus einer Sonderkontrolle der Polizei. Bei erlaubten 50 km/h wurden insgesamt 25 Verstöße registriert. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 79 km/h.

In Stichproben wurde am gleichen Tag von ca. 12:15-14:15 Uhr der fließende Straßenverkehr in der Speyerer Straße in Schifferstadt überprüft. Hier wurden unter anderem 10 Verstöße gegen die Gurtpflicht und 1 Verstoß gegen das Handyverbot während der Fahrt geahndet.

Die Überwachung des Straßenverkehrs findet nicht nur im Rahmen von speziellen Kontrollen statt, sondern auch während des täglichen Dienstes.