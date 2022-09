Erneut betrügerische Forderungsschreiben im Umlauf – Inkasso-Firma existiert nicht (FOTO)

Mainz (ots) – Wieder einmal sind betrügerische Fake-Inkasso-Schreiben in Umlauf. Eine nicht existierende Firma namens MEMBER INKASSO AG fordert zu einer Zahlung von 316,90 Euro auf Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt raten dringend, die Schreiben zu entsorgen und nicht zu bezahlen.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) und die Verbraucherzentrale warnen vor betrügerischen Forderungsschreiben einer angeblichen MEMBER INKASSO AG mit Sitz in Berlin. Die Empfänger sollen sofort 316,90 Euro auf ein Konto mit griechischer IBAN überweisen.

Die Firma droht unter anderem mit Mahnbescheid, Gerichtsvollzieher, Pfändungen sowie der Eintragung in Schuldnerverzeichnisse, falls keine Zahlung erfolgt.

Zudem entstünden weitere erhebliche Kosten. Angeblich haben sich die Betroffene telefonisch für LOTTO 6 AUS 49 angemeldet. Weitere Informationen zu dem behaupteten Vertrag gibt es nicht. Das echte LOTTO-Symbol auf Seite 2 des Schreibens soll Seriosität vorgaukeln.

In dem Brief wird zudem behauptet, die Firma sei Mitglied beim Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen. Auf der Mitgliederliste des Bundesverbands ist sie jedoch nicht gelistet. Betroffene sollten sich nicht verunsichern lassen und in keinem Fall bezahlen, so der Rat von Landeskriminalamt und Verbraucherzentrale. Bei diesen Anschreiben handelt es sich um Betrug. Betroffene sollten die Schreiben entsorgen.

Sind bereits Zahlungen erfolgt, sollte unbedingt Anzeige erstatten.

Weitere Informationen:

Mit dem Inkasso-Check der Verbraucherzentrale auf www.inkasso-check.de können Inkassoforderungen kostenlos überprüft werden.

Weitere Informationen rund um das Thema Inkasso bietet die Verbraucherzentrale unter https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/geld-versicherungen/kredit-schulden-insolvenz/inkasso-so-erkennen-sie-unserioese-forderungen-10871.

Unter der Rufnummer (06131) 28 48 120 bietet die Verbraucherzentrale montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 16 Uhr eine kostenlose Erstberatung zum Thema an. Persönliche Beratung bieten die örtlichen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale nach Terminverein-barung unter https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/onlinetermine-rlp.

Mainz-Bingen

2 Jugendliche beschädigten PKW mit E-Scooter und flüchteten

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots) – Am Dienstag 13.09.2022 kam es an der Kreuzung “Am Judensand/Am Fort Gonsenheim” zu einem Zusammenstoß zwischen 2 Jugendlichen auf einem E-Scooter und einer PKW-Fahrerin. In der Rotphase der Ampelschaltung fuhren die beiden ca. 16-17 Jahre alten Jungen gegen 14:04 Uhr mit dem E-Scooter an dem stehenden, schwarzen BMW der 40-jährigen Fahrzeughalterin vorbei.

Dabei verloren sie offenbar die Kontrolle über den E-Scooter, der zur Seite fiel und dabei die Beifahrertür des PKWs beschädigte. Daraufhin flüchteten die beiden Jugendlichen fußläufig in eine unbekannte Richtung. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Die Geschädigte konnte die zwei Jugendlichen wie folgt beschreiben:

Beide waren ca. 175 cm groß. Der eine hatte blonde Haare und trug zur Tatzeit ein grünes Oberteil, der andere war schwarzhaarig und trug ein weißes Oberteil.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.