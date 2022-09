Kaiserslautern

Straßensperrungen wegen Firmenlauf (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Kaiserslauterer Firmenlaufs werden am morgigen Donnerstag 15.09.2022 ab Nachmittags bis in den Abend hinein, mehrere Straßenzüge vorübergehend gesperrt. Es kann deshalb in der Zeit zwischen 16-20 Uhr in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Verkehrsteilnehmer die in dieser Zeit die Innenstadt passieren oder ein konkretes Ziel ansteuern wollen, müssen möglicherweise Umwege in Kauf nehmen und sollten mehr Zeit einplanen. Die Polizei empfiehlt: Informieren Sie sich vorab über Alternativrouten und Ausweich-Parkplätze.

Von den Sperrungen betroffen sind nach Angaben des Veranstalters die Straßen entlang der Laufstrecke (im Kartenausschnitt blau markiert) sowie Kreuzungen zu abzweigenden Straßen.

Geplant sind im Einzelnen folgende Straßensperrungen:

Vollsperrung Ecke Lutrinastraße/Karl-Marx-Straße bis Ecke Bismarckstraße ab 16 Uhr

Vollsperrung Ecke Bismarckstraße/Karl-Marx-Straße bis Spittelstraße ab 17 Uhr

Vollsperrung der gesamten Laufstrecke ab 17:40 Uhr; das heißt: Schneiderstraße, Eisenbahnstraße, Barbarossastraße, Bismarckstraße, Schubertstraße, Schulstraße, Adolph-Kolping-Platz, Friedrichstraße, Augustastraße, Lutrinastraße, Karl-Marx-Straße.

Die angegebenen Zeiten können sich situationsbedingt kurzfristig ändern. Wenn alle Läufer die Strecke absolviert haben, werden die Straßen wieder freigegeben.

Auch für die Parkplatz-Suche der Hinweis: Die Ein- und Ausfahrten von Tiefgaragen und Parkhäusern, die im Veranstaltungsbereich liegen, können während der Sperrungen nicht oder nur eingeschränkt benutzt werden.

Für das Parkhaus Am Altenhof wird die Zufahrt und Ausfahrt zwischen 17:40-19 Uhr nicht möglich sein. Auch das Parkhaus in der Lutrinastraße kann während des Laufs weder angefahren noch verlassen werden. Teilnehmern und Besuchern der Veranstaltung wird empfohlen, umliegende Parkhäuser und Parkplätze zu nutzen.

Parallel ist auch der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in der Innenstadt von den Straßensperrungen (teilweise) betroffen. Die Haltestelle in der Eisenbahnstraße kann während der Sperrung nicht angefahren werden. ÖPNV-Nutzer werden gebeten, sich frühzeitig zu informieren.

Aufgrund der Baustelle rund um das Fackelrondell wurde die Streckenführung verlegt, so dass die Spittelstraße in diesem Jahr nicht von Sperrungen betroffen ist. Dadurch kann in diesem Jahr die Tiefgarage am Stiftsplatz genutzt werden.

Das Polizeipräsidium Westpfalz ist rund um den Firmenlauf mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um die Laufstrecke abzusichern und einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Der Veranstalter erwartet rund 7.000 Teilnehmer. Wir wünschen allen Läuferinnen und Läufern und natürlich auch den Besuchern eine Unfall- und Staufreie Anreise nach Kaiserslautern sowie einen erfolgreichen Lauf. |erf

Kreis Kaiserslautern

Polizei informiert zum Thema Senioren im Straßenverkehr

Landstuhl (ots) – Gemeinsam mit dem Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS) informieren Experten der Polizeiinspektion Landstuhl am Samstag 17.09.2022 auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in Landstuhl rund um das Thema Senioren im Straßenverkehr. Zwischen 09-15 Uhr stehen die Beamten der Bevölkerung für Fragen und Beratung zur Verfügung.

Sie erläutern den Toten Winkel, geben Hinweise zu Anhalte- und Bremsweg, beraten zu verkehrstypischen Problemen beim Älterwerden und wie man diesen vorbeugen kann. Neben den individuellen Beratungen steht auch eine sogenannte T-Wall an dem Infostand. An ihr kann man seine Reaktionsfähigkeit testen. Die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl freuen sich auf Ihren Besuch. |elz

Beim Ausparken Fußgänger übersehen

Kaiserslautern (ots) – Beim rückwärts Ausparken hat am Dienstag 13.09.2022 der Fahrer eines Transporters einen Fußgänger übersehen. Der 48-jährige Fahrer wollte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mannheimer Straße rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei übersah er den 37-jährigen Mann, der ein Fahrrad schiebend hinter dem Transporter ging.

Bei der Kollision stürzte der 37-Jährige und wurde leicht verletzt. Sein Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Der Mann wurde im Anschluss in ein Klinikum gebracht. |elz

Frau weigert sich Hausflur zu verlassen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Hausfriedensbruchs ermittelt die Polizei gegen eine 33-Jährige. Ein Zeuge meldete am Dienstag 13.09.2022 dass eine Frau im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Marie-Juchacz-Straße sitzt und sich weigere zu gehen. Auf Ansprache durch die Polizeibeamten zeigte sich die Frau uneinsichtig und verweigerte jegliche Zusammenarbeit.

Zwecks Personalienfeststellung wurde die 33-Jährige mit zur Dienststelle genommen. Dort beleidigte sie die Beamten und drohte, sich selbst zu verletzen. Die Frau wurde auf eigenen Wunsch in ein Krankenhaus gebracht. Auf sie kommen Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung zu. |elz

Randalierer landet in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Dienstag 13.09.2022 in die Slevogtstraße gerufen worden. Ein Zeuge meldete gegen 22:30 Uhr, dass eine männliche Person Gegenstände herumwerfen würde. Vor Ort konnte ein 34-jähriger Mann angetroffen werden, der trotz Ermahnung zur Nachtruhe laut herumschrie.

Nachdem er eine Bierdose zu Boden geworfen hatte, weiterhin rumschrie und dem ihm erteilten Platzverweis nicht nachkam, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Er durfte seinen Rausch sozusagen unter Polizeiaufsicht ausschlafen. Die “Übernachtung” in der Zelle wird ihm in Rechnung gestellt. |elz

Drogen im Gebüsch versteckt

Kaiserslautern (ots) – Zwei Jugendliche sind am Dienstag 13.09.2022 in der Friedrich-Karl-Straße mit Drogen und einem Messer aufgefallen. Die jungen Männer im Alter von 15-Jahren saßen auf einer Parkbank. Als sie eine Polizeistreife erblickten, versuchte einer der beiden eine schwarze Plastiktüte in einem Gebüsch zu verstecken.

Wie sich herausstellte enthielt sie mutmaßlich Cannabis. Die Polizei stellte 3 “Portionen” einer in Aluminiumfolie verpackten, grünen, pflanzlichen Substanz sicher. In seinem Hosenbund hatte der 15-Jährige unterm T-Shirt ein Messer versteckt. Die Klinge wurde vorsorglich sichergestellt.

Den jungen Mann erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |erf