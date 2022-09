Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Alkoholfahrt – Führerschein entzogen

Bad Dürkheim (ots) – Am 13.09.2022 gegen 19:16 Uhr wurde der Polizei Bad Dürkheim durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer eine unsicher fahrende PKW-Fahrerin auf der B271 zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim gemeldet. Die 51-jährige Frau aus Berlin fiel den Verkehrsteilnehmern auf, da sie mehrfach ihre Fahrspur nicht halten konnte. Die PKW-Fahrerin wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Der im Anschluss durchgeführte Atemalkoholtest ergab 1,94 Promille. Die Weiterfahrt der PKW-Fahrerin wurde untersagt, sowie der Schlüssel des Fahrzeuges sichergestellt. Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde vorläufig entzogen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Weidenthal: Unfallflucht – beschädigtes Fahrzeug gesucht

Weidenthal (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 14.09.2022 gegen 12:43 Uhr in der Hauptstraße in Weidenthal touchierte eine Autofahrerin einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Hierbei brach der linke Aussenspiegel des geparkten Fahrzeugs ab. Die Unfallverursacherin nahm den Aussenspiegel an sich und fuhr mit der Absicht weg, am Nachmittag die Unfallstelle erneut aufzusuchen. Die Unfallverursacherin meldete sich später telefonisch bei der Polizei. Die Beamten konnten das beschädigte Fahrzeug jedoch nicht auffinden. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen älteren Pkw handeln. Weiteres ist nicht bekannt. Der geschädigte Fahrzeughalter kann sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):