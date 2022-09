Kaiserslautern – Mit einer nicht unerwarteten Niederlage kehrte die 2. Mannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg vom Saisonauftakt bei der HSG Rhein-Nahe Bingen zurück.

Mit 20:34 (8:20) fiel diese aber deutlicher aus als man im Vorfeld hätte annehmen können. Einen Bruch im Spiel gab es in der 10. Minute beim Spielstand von 5:3 als Kreisläufer Tobias Kurz mit einer Platzwunde am Kopf ausscheiden musste und noch in Bingen im Krankenhaus genäht werden musste. Danach zeigte sich das Dansenberger Perspektivteam geschockt und geriet zwischen der 14. und 24. Minute vorentscheidend in Rückstand. Beim Stand von 20:8 für die Gastgeber wurden die Seiten gewechselt.

Im zweiten Spielabschnitt sollte Schadensbegrenzung betrieben werden, was im Rahmen der Möglichkeiten auch gelang. Ein besseres Resultat wäre möglich gewesen, wenn die Wurfausbeute bei den durchaus vorhandenen Großchancen besser gewesen wäre. Erfolgreichster Werfer war Routinier Steffen Kiefer, der sieben Mal ins Schwarze traf. Auch beide Torhüter zeigten aufsteigende Form, konnten die klare Niederlage aber auch nicht verhindern. TuS-Trainer Sebastian Wächter war zwar enttäuscht, erwartet aber auch einen Lerneffekt bei seiner Mannschaft:

„Positiv ist, dass meine Jungs nie aufgesteckt haben. Die Mannschaft muss aber verstehen, dass sie in der Oberliga deutlich aggressiver und mit mehr Willen verteidigen muss, um auf Dauer zu bestehen. Das müssen wir am kommenden Sonntag gegen Eckbachtal besser machen.“

HSG Rhein-Nahe Bingen

Niklas Weißbrod und Luca Korbion (im Tor), Valentin Primec, Tjorfen Sommer (2), Simon Reimer, Johannes Sturm (5), Louis Woog (2), Jamie Jordan Dziunczik (3), Henrik Walb (7), Abdelaziz Helaoui (4/2), Luca Hochstetter (3), Sebastian Diehl (3), Lukas Schneider (1), Julius Michel (4). –

Trainer: Markus Herberg.

TuS 04 KL-Dansenberg 2

Norman Becker und Paul Rutz (im Tor), Steffen Kiefer (7), Yannik Kötz (3), Philipp Becker (1), Jannik Grunau (1), Pascal Theuer (1), Justus Linnenbach (1), Nils Bechtel, Henry Hofmann (1), Jan Simgen (3), Ben Kölsch (1), Simon Flesch, Tobias Kurz (1). –

Trainer: Sebastian Wächter.

Schiedsrichter: Anna Teich/Tom Wagner (MSG HF Illtal)

Zuschauer: 70

Siebenmeter: 2/2 : 0/2

Zeitstrafen: 2 : 2

Der Spielfilm: 4:3, 8:5, 17:6, 20:9 (Halbzeit), 22:9, 24:14, 28:18, 34:20