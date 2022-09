Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht durch betrunkenen PKW-Fahrer

Bad Dürkheim (ots) – Am 12.09.2022 gegen 23:00 Uhr ereignete sich in Bad Dürkheim, in der Weinstraße eine Verkehrsunfallflucht durch einen 67-jährigen PKW-Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim. Dieser kollidierte auf der Fahrt von Bad Dürkheim nach Ungstein, mit einem geparkten PKW in der Weinstraße in Bad Dürkheim Ungstein. Beide PKW wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 15.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete nach der Kollision mit seinem beschädigten PKW von der Örtlichkeit. Der Unfall konnte durch den Geschädigten selbst beobachtet werden, welcher die Polizei verständigte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Unfallverursacher bei dem Eintreffen an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Dieser stand unter erheblichen Alkoholeinfluss von 1,28 Promille (Atemalkoholtest). Der PKW wies offensichtliche Unfallspuren auf, welche auf eine Unfallbeteiligung schließen ließen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Dem Beschuldigten wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen.

Weisenheim am Berg: Betrunkene Radfahrerin durch Sturz verletzt

Weisenheim am Berg (ots) – Am 12.09.22 gegen 18:15 Uhr fuhr eine 17-jährige Radfahrerin aus dem Kreis Bad Dürkheim, in Weisenheim am Berg von der Bobenheimer Straße auf die L517 auf. Die Radfahrerin kam hierbei allein beteiligt zu Sturz. Die Radfahrerin verletzte sich jedoch nicht nur durch das reine Unfallgeschehen, sondern auch durch eine in der Hand mitgeführten Weinflasche, welche zu Bruch ging und zu mehreren Schnittverletzungen führte. Die Radfahrerin musste durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt werden und wurde anschließend zur Weiterbehandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten eine Alkoholisierung der Verunfallten festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille bei der Jugendlichen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen.

Dirmstein: Gemeinsame Schulwegkontrolle von Polizei Grünstadt und VG Leiningerland

Dirmstein (ots) – In der Bahnhofstraße vor der dortigen Grundschule herrscht vor Schulbeginn reger Verkehr. Ankommende Schulbusse, aussteigende Kinder, die anschließend die Straße zur Schule hin überqueren müssen… Und dann kommen auch noch die „Elterntaxis“, so im Fachjargon gerne von der Polizei betitelt. Eltern (oder Großeltern), die ihr Kind möglichst bis an die Bordsteinkante des Schulgebäudes fahren und dort aussteigen lassen möchten. Geeignete Haltemöglichkeiten oder gar Parkplätze gibt es hierfür jedoch kaum vor der Schule. Dies führt dann natürlich zu gefährlichen Konflikten mit Fußgängern, haltenden Schulbussen oder anderen Verkehrsteilnehmern. Nicht selten werden Gehwege blockiert oder es wird trotz vorhandener Beschilderung in verbotenen Zonen angehalten. So hatten die kontrollierenden Beamtinnen und Beamten von Polizei und Verkehrsüberwachung alle Hände voll zu tun an diesem Morgen. Es wurden gleich mehrere Kinder ohne geeigneten Kindersitz festgestellt. Auch der Sicherheitsgurt bei den Erwachsenen war nicht immer angelegt, darüber hinaus wurden auch noch Fahrzeugmängel oder nicht mitgeführte Dokumente wie Führerschein und Fahrzeugschein sowie etliche Parkverstöße festgestellt und bemängelt. Aber es ging nicht nur ums abkassieren, in erster Linie sollte „Der sichere Schulweg für die Kinder“ im zentralen Mittelpunkt stehen. Die Kontrollierenden nahmen sich hierfür viel Zeit und Geduld, es wurden rechtliche Fragen beantwortet, zum Thema Rückhaltesysteme gab es Beratung und es wurden dazu Infobroschüren gereicht. Für die zukünftige Verkehrssicherheit an der Dirmsteiner Grundschule sollte also, auch und insbesondere durch den offenen Dialog zwischen Polizei und den Verkehrsteilnehmern, eine deutliche Verbesserung zu erwarten sein. Zumindest wäre dies für alle dort zur Schule gehenden Kinder mehr als wünschenswert.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):