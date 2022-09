Pfinztal-Berghausen – Autofahrer rutscht Abhang hinunter und überschlägt sich

Karlsruhe (ots) – Am frühen Montagabend kam es auf einem Feldweg in

Pfinztal-Berghausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug einen Abhang

hinunterrutschte und sich wohl mehrfach überschlug.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der 61-Jährige gegen 20:00 Uhr auf einem

Feldweg zu wenden. Hierbei überrollte er offenbar mit den Hinterreifen seines

Pkws den Fahrbahnrand. In der Folge rutschte das Fahrzeug eine Böschung hinunter

und überschlug sich mehrfach. Etwa 50 Meter unterhalb des Weges kam der stark

beschädigte Opel zum Stehen. Der Verunfallte musste mit schweren Verletzungen in

ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Bergung des Fahrzeugs wird vermutlich noch bis in die Mittagsstunden des

heutigen Tages andauern. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Sachschaden von

circa 7.500 Euro.

Stutensee – Pkw überschlägt sich – Fahrer leicht verletzt

Stutensee (ots) – Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 22-jähriger

Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag zwischen Friedrichstal

und Graben-Neudorf.

Der Pkw-Fahrer fuhr am Montag gegen 14:50 Uhr auf der Landesstraße 560 von

Friedrichstal kommend in Richtung Graben-Neudorf. Nach Erkenntnissen der Polizei

geriet er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto nach rechts in den

Grünstreifen. Als er sein Fahrzeug ruckartig zurücklenken wollte, kam der Pkw

zur anderen Seite von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben

zum Stehen. Der junge Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt, ein Flurschaden entstand

nicht. Für die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden.