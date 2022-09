Ladendieb wehrt sich nach Festnahme und verletzt Polizeibeamte

Heidelberg (ots) – Am frühen Montagabend 12.09.2022 kam es zu einem Polizeieinsatz in der Kurfürsten-Anlage der Weststadt, bei welchem nach einer Festnahme 2 Polizeibeamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte verletzt wurden.

Vorangegangen war dem Ganzen ein Ladendiebstahl in einem nahe gelegenen Einkaufsmarkt, welcher der Polizei gegen 17 Uhr gemeldet wurde. Beim Verlassen des Einkaufsmarktes versuchte der 28-jährige, festgenommene Ladendieb zunächst, weitere Passanten auf seine Festnahme aufmerksam zu machen in der Hoffnung, sich mit Unterstützung anderer der Polizei entziehen zu können.

Nachdem dieser Plan offenbar scheiterte, begann der 28-Jährige damit sich gegen die Festnahme der Polizei zu wehren und leistete im weiteren Verlauf heftigen Widerstand, in dem er die Polizeibeamten körperlich anging. Erst mit dem Einsatz weiterer Polizeibeamter konnte der gewalttätige, 28-jährige Ladendieb zur Vernunft gebracht und weitere Widerstandshandlungen unterbunden werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen gegen den Mann stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, weshalb er zum zuständigen Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht und dort eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Ladendiebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Tätlichen Angriffs ermittelt.

Unfall zwischen Straßenbahn und Sprinter

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – 14:45 Uhr – Bei dem Verkehrsunfall am Dienstag 13.09.2022 gegen 13 Uhr, zwischen einer Straßenbahn und einem Sprinter in der Dossenheimer Landstraße/Höhe Burgstraße, wurden sowohl der Fahrer des Sprinters als auch der Straßenbahnfahrer leicht verletzt. Beide wurden zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach den ersten Erkenntnissen wollte der Sprinter-Fahrer nach links in die Burgstraße abbiegen und kollidierte mit der nachfolgenden in Richtung Hans-Thoma-Platz fahrenden Straßenbahn.

Der Sprinter ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Die Straßenbahn wurde aus dem Betrieb genommen und wird nach Abschluss der Unfallaufnahme ins Depot gefahren.

Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert. Die Strecke dürfte bis spätestens 15.30 Uhr wieder frei befahrbar sein. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Unfallexperten der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

Festnahme von Autoaufbrecher – 2 Mittäter auf der Flucht

Heidelberg-Weststadt (ots) – Einem aufmerksamen Zeugen und dessen sehr guter Täterbeschreibung ist es zu verdanken, dass einer von 3 Autoaufbrechern im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung am späten Montagabend 12.09.2022 in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen wurde.

Der Zeuge hatte kurz nach 23 Uhr beobachtet, wie sich 3 Männer an und in einem Auto zu schaffen machten, das in der Endemannstraße geparkt war. Offenbar bemerkten die Täter den Zeugen und ergriffen die Flucht, wobei sie sich trennten.

Ein 27-jähriger Tunesier, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen exakt zutraf, wurde noch in der Zähringer Straße vorläufig festgenommen, die anderen konnten unerkannt entkommen.

Der 27-Jährige wurde nach Beendigung der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde steht noch nicht fest und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Pkw streift Fahrradfahrer und flüchtet – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg-Bergheim (ots) – Bereits am Montag 05.09.2022, flüchtete ein bislang unbekannter Autofahrer nachdem er einen Fahrradfahrer am Czernyring streifte. Dieser wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Kurz nach 18 Uhr wollte ein 20-Jähriger mit seinem Fahrrad bei Grün den Czernyring nahe der Haltesstelle Czernybrücke überqueren. Als er gerade die Fahrbahn betrat, touchiert ein BMW sein Vorderrad und fuhr ungeachtet dessen weiter. Offenbar hatte der Autofahrer das Rotlicht der Ampel missachtet. Am Fahrrad, das im Bereich des Lenkers verbogen wurde, entstand Sachschaden während der 20-Jährige unverletzt blieb.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Bei dem flüchtigen BMW mit Heidelberger Zulassung soll es sich um ein Modell der 1-er Serie handeln. Hinweisgeber, die das Geschehen beobachteten oder weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221 991700 zu melden.