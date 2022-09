Betrunkener Autofahrer kracht in Mauer – Führerschein beschlagnahmt

Laudenbach (ots) – Am frühen Dienstag 13.09.2022 kam es kurz nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein betrunkener Autofahrer in eine Mauer krachte und hierbei sein Fahrzeug beschädigte.

Offenbar gegen 00:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer die Heinrich-Lanz-Straße, als er im Bereich der Neuwiesenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen eine Mauer fuhr.

Das unfallbeschädigte Fahrzeug konnte unmittelbar danach durch eine Streife der Polizei erkannt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich nach einem Alkoholtest heraus, dass der 25-Jährige – ebenso wie auch sein Beifahrer – mit mehr als 1,7 Promille unterwegs war.

Der Mann wurde zum Polizeirevier Weinheim gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste er in diesem Zusammenhang auch abgeben.

Der 25-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Verletzte gab es bei dem Unfall glücklicherweise keine. Das Unfallfahrzeug des 25-Jährigen musste nach dessen Alkoholfahrt abgeschleppt werden.

Beim Ausparken Auto beschädigt – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Heddesheim (ots) – Nach einer Unfallflucht in der Schulstraße sucht die Polizei nach dem unfallflüchtigen Fahrer samt Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Montag 12.09.2022 ein ordnungsgemäß parkender, silberfarbener Opel Zafira, beim Ausparken eines anderen unbekannten Fahrzeuges beschädigt.

Der Unfallflüchtige verursachte vermutlich in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr an dem Opel einen Streifschaden an der vorderen Stoßstange sowie am Scheinwerfer vorne links, ehe er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung entfernte.

Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1000,- Euro. Hinweise zum Unfallverursacher liegen nicht vor. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel: 06203 / 9305-0, zu melden.

Schwere Verletzungen nach Unfall zwischen Motorradfahrer und Fußgängerin

Oftersheim (ots) – Am Montag 12.09.2022 gegen 20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Hinter den Ortsgärten/Mannheimer Straße ein Unfall bei dem 2 Menschen schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer auf der Mannheimer Straße in Richtung Heidelberger Straße.

Im Kreuzungsbereich zur Straße Hinter den Ortsgärten überquerte eine 75-jährige Frau die Fahrbahn, welche vom Motorradfahrer zu spät erkannt wurde.

Durch den Aufprall erlitt die 75-Jährige schwere Verletzungen. Der vom Motorrad gestürzte 61-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der Sachschaden liegt bei 1.500 Euro.