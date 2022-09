Brand einer Wiese

Rülzheim (ots) – Am Montag 12.09.2022 gegen 18 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in Rülzheim in Kenntnis gesetzt. Dort war es zu einem Wiesenbrand zwischen der B9 und dem Helmut-Braun-Ring gekommen. Das Feuer wurde durch einen Zeugen bereits mit einer Gießkanne gelöscht. Die Feuerwehr Rülzheim war mit zwei Fahrzeugen und 19 Personen im Einsatz.

Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Brandursache ist nicht bekannt.

Diese ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots) – Am Montagnachmittag 12.09.2022 führte die Polizei Laserkontrollen Am Unkenfunk in Germersheim durch. Bei erlaubten 30 km/h und einem eher mäßigen Verkehrsaufkommen waren 4 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die höchste gefahrene Geschwindigkeit betrug 50 km/h.

Stromkabel entwendet

Germersheim (ots) – Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 09.09.22 bis zum 12.09.22 mehrere hundert Meter Stromkabel von einer Baustelle im Gewerbegebiet von Germersheim. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.