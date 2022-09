Richtiger Riecher

Mainz (ots) – Am Montagabend 12.09.2022 nahmen Polizisten im Bundespolizeirevier Mainz durch das gekippte Fenster markanten Marihuanageruch wahr. Umgehend begaben sich die Polizisten nach draußen zur Quelle des Geruchs und trafen einen jungen Mann mit einem Fahrrad an. Als der 18-Jährige aufgefordert wurde seinen Personalausweis auszuhändigen, stieß er den Polizisten das Fahrrad mit Wucht entgegen und rannte davon.

Verletzt wurde niemand. Der konnte flüchten. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Nur ca. 30 Minuten später meldete sich plötzlich eine Frau telefonisch und gab an, ihr Sohn habe sein Fahrrad verloren. Die Dame erschien kurz darauf im Revier, konnte das besagte Rad eindeutig beschreiben und verfügte außerdem über den Code des Zahlenschlosses, welches sich am Fahrrad befand. Das Fahrrad wurde ihr daraufhin ausgehändigt.

Entsprechend begründete sich der Tatverdacht gegen den Sohn der Frau als mutmaßlichen Täter. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Auseinandersetzung in Supermarkt

Mainz-Neustadt (ots) – Am Montagnachmittag 12.09.2022 sorgte das Verhalten einer 25-Jährigen in einem Supermarkt in der Rheinallee für Aufsehen. Die junge Frau ging zunächst unvermittelt auf einen 35- jährigen Kunden los und schlug ihm einmal ins Gesicht. Anschließend begab sich die 25-Jährige fluchtartig in Richtung der Kassen, wo sie durch 2 Mitarbeiter des Supermarktes, die den Vorfall zuvor beobachtet hatten, gestoppt wurde.

Die Beschuldigte wehrte sich hiergegen und verletzte durch ihre ruckartigen Bewegungen einen der Mitarbeiter am Hals und linken Unterarm. Erst nachdem sie durch beide Mitarbeiter festgehalten werden konnte, beruhigte sich die Frau allmählich.

Zwecks Anzeigenaufnahme wurde im Anschluss die Polizei des Neustadtreviers verständigt. Die 25-Jährige darf sich nun wegen Körperverletzung in 2 Fällen verantworten. Außerdem folgten für sie der Verweis des Supermarktes, sowie ein Hausverbot für insgesamt 2 Jahre.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter Tel: 06131 65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Traktor verletzt

Essenheim (ots) – Am Montag 12.09.2022 kam es auf einem landwirtschaftlichen Feldweg zwischen Essenheim und Ober-Olm zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Motorrad. Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Traktorgespann auf einem unbefestigten Feldweg im Bereich des Essenheimer Humuswerks und bog nach links auf einen betonierten landwirtschaftlichen Weg ab.

Ein 30-jähriger Motorradfahrer fuhr derweil auf dem betonierten Landwirtschaftsweg aus Richtung Stadecken-Elsheim in Richtung des Humuswerks. Beim Abbiegevorgang des Traktors kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer kam daraufhin auf ein angrenzendes Maisfeld ab und erlitt eine Verletzung am Bein. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizisten festgestellt werden, dass das Kennzeichen des Motorrads mit schwarzer Farbe besprüht war und für das Fahrzeug aktuell keine Zulassung besteht. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer des Motorrads nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weitere Ermittlungen hierzu dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Gensingen (ots) – 12.09, Am Kieselberg, 04:00 Uhr – Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde der Fahrer eines Renaults am Parkplatz Globus Gensingen kontrolliert. Bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittel-Konsum.

Der Fahrer leugnete dies, doch ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Ihm wurde umgehend die Weiterfahrt untersagt. Sein Auto wurde auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellt; der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Der Fahrer wurde zum Zwecke einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht.

Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – 12.09., Mainzer Straße, 23:45 Uhr – Eine Streife stellte einen 35-jährigen E-Scooter-Fahrer fest, der gerade in die Hafenstraße abbog. Aufgrund des fehlenden Versicherungskennzeichens wurde der Mann angehalten.

Die Beamten konnten einen deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen, ein Test ergab einen Wert von 1,30 Promille. Der Mann wurde zwecks Blutabnahme in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich im Nachhinein herausstellte, besaß der Mann keine Fahrerlaubnis.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – 13.09., Mainzer Straße, 01.25 Uhr – Bei einer Streifenfahrt fuhren die Beamten in Fahrtrichtung Innenstadt. Dabei wurden sie auf einen vor ihnen in gleicher Richtung fahrenden Motorroller aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle teilte der 38-jährige Fahrer mit, dass der Roller etwa 65 km/h erreichen kann, was die Überprüfung der Beamten bestätigte.

Aufgrund der Eintragung als Kraftrad mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von maximal 45 km/h war die Betriebserlaubnis jedoch erloschen. Schließlich gab der Fahrer das Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und Fahrzeugschlüssel, Versicherungskennzeichen sowie die Betriebserlaubnis präventiv sichergestellt.