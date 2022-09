Unfall mit verletztem Kind

Dudenhofen (ots) – Ein 13-jähriges Mädchen befuhr am Montag 12.09.2022 gegen 07:30 Uhr mit dem Fahrrad die Adolph-Kolping-Straße von der Carl-Zimmermann-Straße kommend. Zeitgleich kam eine 57-jährige PKW-Fahrerin von rechts aus der Von-Weiß-Straße und wollte nach links in die Adolph-Kolping-Straße einbiegen.

Dort gilt “rechts-vor-links”. Da das Mädchen aber geradeausweiterfuhr, kam es zum Zusammenstoß, woraufhin das Mädchen stürzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Begutachtung in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

Pedelecs stoßen zusammen – 2 Leichtverletzte

Böhl-Iggelheim (ots) – In der Ludwigstraße stießen am Montag 12.09.2022 gegen 16:30 Uhr, zwei nebeneinander fahrende Pedelec- Fahrer zusammen. Einer fiel dabei gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW.

Beide verletzten sich leicht, wobei einer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ersten Ermittlungen zu Folge entstand lediglich am PKW geringer Sachschaden.