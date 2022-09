Frankfurt-Unterliederbach: Festnahmen nach Diebstahl aus Gaststätte

Frankfurt – (fue) Am Dienstag, den 13. September 2022, gegen 01.50 Uhr,

konnte eine Zivilstreife auf der Königsteiner Straße zwei Männer antreffen, die

sich in auffälliger Weise für die dortigen Objekte interessierten. Unter

Hinzuziehung weiterer Streifen konnten die beiden Männer verdeckt dabei

beobachtet werden, wie sie sich dort an den Gebäuden nach Tatgelegenheiten zum

Einbruch umschauten.

Gegen 02.10 Uhr begab sich einer der Tatverdächtigen, ein 37-jähriger Mann, in

den Hinterhof eines Anwesens in der Königsteiner Straße, während sein Begleiter,

ein 25-jähriger Mann, auf dem Bürgersteig „Schmiere“ stand und die Gegend

sondierte. Gegen 02.25 Uhr verließen die beiden Personen das Gelände schnellen

Schrittes. Eine Nachschau zeigte, dass bei dem Objekt, einem Lokal, ein Fenster

offen stand. Daraufhin wurden die beiden Tatverdächtige festgenommen. Das

Diebesgut, ein Laptop der Marke Asus sowie Bargeld, konnte bei den beiden

aufgefunden werden. Im Hosenbund des 37-Jährigen fand sich zudem noch ein

Pfefferspray. Die beiden Männer konnten nach Durchführung der polizeilichen

Maßnahmen wieder entlassen werden.

Frankfurt – Bornheim: Versuchtes Tötungsdelikt – Zeugenaufruf

Frankfurt – (hol) Heute Vormittag wurde ein 68-jähriger Mann in Bornheim

von einem anderen Mann angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei

nahm einen Tatverdächtigen fest und hat die Ermittlungen wegen eines versuchten

Tötungsdelikts aufgenommen. Nun sucht sie weitere Zeugen.

Gegen 10:50 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei telefonisch mit, dass er soeben

beobachtet habe, wie ein Mann in der Buchwaldstraße von einem anderen

angegriffen worden sei. Der Angreifer sei bei Erblicken der Zeugin davongerannt.

Der andere Mann läge nun reglos am Boden.

Unverzüglich entsandte die Leitstelle eine Streife zu der genannten Örtlichkeit.

Dort trafen die Beamten auf einen am Boden liegenden bewusstlosen Herrn, der mit

dem Verdacht auf lebensbedrohliche Kopfverletzungen in eine nahegelegene Klinik

gebracht werden musste.

Den Täter beschrieben Zeugen wie folgt:

Männlich, 175-180 cm groß, 25-30 Jahre, helle Haare, graue Jogginghose und

graues Sweatshirt (evtl. grauer Jogginganzug).

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei noch im

Nahbereich einen Tatverdächtigen fest. Bei ihm handelt es sich um einen

27-jährigen wohnsitzlosen Mann, der in der Vergangenheit u.a. wegen

Drogendelikten polizeilich in Erscheinung trat.

Aufgrund der schweren Verletzungen ermittelt die Frankfurter Mordkommission nun

wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht weitere Zeugen. Sachdienliche

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755 5 11 99 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt-Niederursel: Zwei Sexualdelikte in kurzer Zeit

Frankfurt – (th) Am vergangenen Sonntag (11. September 2022) kam es im

Stadtteil Niederursel innerhalb kürzester Zeit zu zwei sexuellen Übergriffen

durch einen unbekannten Täter. Körperlich verletzt wurde niemand. Die zuständige

Fachdienststelle ermittelt.

Am Sonntag, gegen 20.30 Uhr, betrat eine 26-jährige Frau, nachdem sie mit ihrem

Hund spazieren war, den Aufzug des Mehrfamilienhauses ihrer Wohnanschrift im

Hammarskjöldring. Ein unbekannter Mann folgte ihr in den Aufzug und verließ

diesen im selben Stockwerk. Er sagte der Frau, er suche einen Freund und bat

darum, sich die Hände in ihrer Wohnung waschen zu dürfen. Das lehnte die junge

Frau ab, wollte ihm jedoch Desinfektionsmittel aus ihrer Wohnung holen. Dies

nutzte der Täter aus und betrat den Wohnungsflur. Hier belästigte er die Frau

verbal und bot Geld für sexuelle Handlungen. Das Opfer stieß den Täter aus der

Wohnung und schloss die Tür. Sie konnte noch beobachten wie dieser seine Hose

öffnete, anschließend entfernte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung.

Gegen 22.00 Uhr kam es zu einem weiteren sexuellen Übergriff durch einen

unbekannten Täter in unmittelbarer Nähe. In der Niederurseler Landstraße wurde

eine 22-jährige Frau von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und nach der

Uhrzeit gefragt. Plötzlich griff der Täter der Frau an das Gesäß und flüchtete

anschließend.

Auf Grund des engen zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs wird derzeit von

demselben Täter ausgegangen. Eine umfangreiche Fahndung im Nahbereich der

Tatorte verlief negativ. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Sachbeschädigung und Trickdiebstahl

Frankfurt – (th) In der Nacht von Montag (12. September 2022) auf Dienstag

(13. September 2022) konnte im Bahnhofsviertel ein 22-jähriger Mann festgenommen

werden, nachdem er einen geparkten Motorroller umstieß und im Anschluss einen

Taxifahrer bestahl.

Der Täter wurde zunächst durch zivile Polizeibeamte beobachtet, wie er in der

Poststraße einen geparkten Motorroller umstieß. Im Anschluss entfernte sich der

Mann in Richtung Taunusstraße, wo er in ein wartendes Taxi einstieg, nach kurzer

Zeit dieses jedoch wieder verließ und sich schnellen Schrittes entfernte. Im

Rahmen der Nacheile konnte der Täter festgenommen werden. Es stellte sich

heraus, dass er auch für den Diebstahl der Geldbörse des Taxifahrers

verantwortlich war; das Diebesgut führte der polizeibekannte Mann noch bei sich.

Frankfurt/Würzburg: Vermisstenmeldung (FOTO)

Frankfurt – (dr) Seit dem 29.07.2022 wird die 36-jährige Frau Daniela

Marosevic aus Frankfurt vermisst. Sie leidet an einer psychischen Erkrankung und

wurde zum angegebenen Zeitpunkt zuletzt in einem Krankenhaus in Würzburg

gesehen. Seit diesem Zeitpunkt gibt es kein Lebenszeichen von der Vermissten.

Aufgrund ihres psychischen Zustands muss angenommen werden, dass sie nicht in

der Lage ist, Gefahren richtig einzuschätzen, sowie dauerhaft für sich selbst zu

sorgen. Frau Marosevic gibt sich unter anderem auf Befragen hin auch als Frau

Naziri Amadou aus.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: Circa 165 cm groß, schlanke

Statur, blonde oder auch rot gefärbte Haare, grünblaue Augen; trägt gelegentlich

Perücken,

Wer hat die Vermisste nach dem 29.07.2022 noch gesehen oder kann Hinweise auf

ihren möglichen Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter 069-755 51199 oder

jede andere Polizeidienststelle.

Frankfurt-Gallus: Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankfurt – (la) Am Dienstagmorgen (13. September 2022) leistete ein

22-Jähriger, gegen 01:30 Uhr, in der Mainzer Landstraße Widerstand gegen eine

polizeiliche Maßnahme.

Die Polizeibeamten fuhren in ihrem Streifenwagen neben einer Straßenbahn in der

Mainzer Landstraße. Durch die Fenster sahen sie den 22-Jährigen beim Konsumieren

von Betäubungsmitteln in der Straßenbahn. Das Streifenteam betrat an der

nächsten Haltestelle die Straßenbahn, um dessen Personalien festzustellen und

das Betäubungsmittel sicherzustellen. Als sie den Mann aufforderten, die

Straßenbahn zu verlassen, weigerte er sich und drohte den Beamten an, Widerstand

zu leisten, sofern sie ihn aus der Bahn geleiten wollen. Die Polizisten wollten

dem 22-Jährigen daraufhin Handfesseln anlegen. Jedoch sperrte er sich dagegen

und setzte seinen Körper gegen die Beamten ein, wobei auch eine Bodycam

heruntergerissen wurde. Darüber hinaus trat er mehrfach nach den Beamten. Als es

schließlich unter erheblichem Kraftaufwand gelang, den Mann zu fesseln, schlug

er seinen Kopf mehrfach gegen eine Haltestange der Straßenbahn, ohne sich dabei

jedoch sichtbare Verletzungen zuzuziehen.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Sachen konnten weitere

Betäubungsmittel sowie verschreibungspflichtige Medikamente gefunden werden. Der

22-Jährige wurde daraufhin mit auf das Polizeirevier genommen. Ein Polizist

erlitt durch die Tritte gegen das Schienbein mehrere Hämatome.