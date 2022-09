Bergstrasse

Biblis: Unbekannte Vandalen am Werk / Wer kann Hinweise geben?

Biblis – Eine Fahrschule in der Bahnhofstraße rückte im Tatzeitraum

zwischen Montagabend (12.9.) und Dienstagvormittag (13.9.) in das Visier bislang

unbekannter Vandalen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Scheibe der Eingangstür beschädigt.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wieso sie ihrer

Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben und ob dieser Fall mit der

Sachbeschädigung am Rathaus in Verbindung steht (wir haben berichtet), muss noch

ermittelt werden.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 42 bei der Polizei in

Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 erbeten.

Biblis: Fenster von Rathaus mit Stein eingeschlagen / Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Biblis – Mit einem Stein haben bislang noch Unbekannte ein Fenster des

Rathauses in der Darmstädter Straße beschädigt. Die Schadenshöhe wird aktuell

auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Die Tatzeit dürfte ersten Erkenntnissen

zufolge zwischen Sonntag (11.9.) und Montag (12.9.) liegen. Das Kommissariat 42

in Lampertheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gemeinschädlichen

Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06206/9440-0

sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht vom 10.09.2022 in Heppenheim /Kirschhausen Siegfriedstraße 371

Heppenheim – Heppenheim – Am Samstag (10.09.) gegen 16:40 Uhr beschädigte

ein grauer Ford in Heppenheim Kirschhausen Höhe Siegfriedstraße 371 eine Garage

auf dem Parkplatz der dortigen Sparkasse. Der Unfallverursacher entfernte sich

von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 400,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben

zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte

auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Mehrere Autos im Visier Krimineller / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt – Nachdem mehrere Fahrzeuge im Darmstädter Stadtgebiet in der

Nacht zum Dienstag (13.9.) in das Visier unbekannter Krimineller rückten, sucht

die Polizei nach Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand machten sie sich an mindestens elf Wägen, unter

anderem in einem Parkhaus in der Stephanstraße und in einer Tiefgarage in der

Caroline-Herschel-Straße zu schaffen. Im Großteil der Fälle schlugen sie eine

Scheibe der abgestellten Fahrzeuge ein und durchwühlten den Innenraum. Was sie

alles erbeuteten und wie hoch die Schäden sind, muss noch ermittelt werden. Ob

die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, bedarf weiterer Prüfung.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt nach

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise

geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer

06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Nord: Versuchter Einbruch in Grundschule

Darmstadt – In der Nacht zum Dienstag (12.-13.9.) haben noch unbekannte

Täter versucht, in die Räume einer Grundschule in der Müllerstraße zu gelangen.

Ihre Hebelspuren an einer Zugangstür im rückwärtigen Bereich wurden am

Dienstagmorgen entdeckt und eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Die

Schadenshöhe wird derzeit auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Das Kommissariat

43 in Darmstadt ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und nimmt unter der

Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Arheilgen: Katalysator abmontiert und gestohlen / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt – Ein roter Opel Astra, abgestellt in der Virchowstraße, geriet

in der Zeit zwischen Samstag (27.8.) und Montag (12.9.) in das Visier von

Kriminellen. Die Täter montierten den Katalysator ab und machten sich mit der

Beute auf und davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 2000

Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/969-41110

nehmen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 43 in Darmstadt alle

sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Südhessen/Darmstadt-Dieburg: Grundschulen zum Schulstart mit Aktionsbannern ausgestattet

Südhessen/Darmstadt-Dieburg – Pünktlich zum Schulbeginn nach den

diesjährigen Sommerferien beteiligten sich wieder mehrere Grundschulen in

Südhessen an der Verkehrspräventionskampagne „Runter vom Gas“. Hierzu hat die

Polizei die Grundschulen mit den Aktionsbannern „FUßGÄNGER? RUNTER VOM GAS“

ausgestattet.

„Gerade für Grundschüler und insbesondere für Schulanfänger stellt der Schulweg

verkehrstechnisch oftmals eine große Herausforderung dar. Hier ist eine erhöhte

Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer gefordert“, erklärt

Polizeihauptkommissar Frank Heisel vom Stabsbereich Prävention des

Polizeipräsidiums Südhessen.

Im Jahr 2021 konnten mit Unterstützung der Jugendverkehrsschulen schon über 20

Grundschulen in Südhessen mit Aktionsbannern ausgestattet werden. Auch in diesem

Jahr wurden zum Schulbeginn 2022/2023 insgesamt acht weitere Aktionsbanner an

Grundschulen und erstmals auch an Kindergärten im Landkreis Darmstadt-Dieburg

angebracht. Die beiden Schutzmänner vor Ort, Polizeioberkommissar Andreas

Stürmlinger und Polizeioberkommissar Michael Wagner verteilten diese in den

Kommunen Seeheim-Jugenheim, Alsbach-Hähnlein, Bickenbach und Pfungstadt.

Initiatoren der Kampagne „Runter vom Gas“ sind das Bundesministerium für Verkehr

und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR).

Die Kampagne klärt seit mehreren Jahren über Risiken im Straßenverkehr und

häufige Unfallursachen auf. Mit ihrer Sensibilisierung beabsichtigen sie für

mehr Sicherheit auf deutschen Straßen zu sorgen.

Bildinformation: Die Polizeibeamten Andreas Stürmlinger und Michael Wagner

brachten vergangenen Mittwoch (7.9.) mit Schulleiterin Karin Ortmann das

Aktionsbanner an der Erich-Käster-Schule in Pfungstadt an.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Aufmerksame Anwohner alarmieren Polizei – 130 Gramm Drogen sichergestellt

Rüsselsheim

Weil Anwohner am späten Montagabend (12.9.) verdächtige Beobachtungen auf einem Schulgelände in der Joseph-Haydn-Straße machten, konnte die Polizei drei Tatverdächtige vorläufig festnehmen und circa 130 Gramm Drogen sicherstellen.

Gegen 22 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich mehrere Personen dort aufhalten sollen und hierbei Drogen konsumieren und diese verkaufen würden.

Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Als die Personen die herbeieilenden Streifen bemerkten, ergriffen sie teilweise die Flucht. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Ordnungshüter drei tatverdächtige junge Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren vorläufig festnehmen. Ein Polizeibeamter verletzte sich im Rahmen der Einsatzmaßnahmen am Finger. Im Anschluss kontrollierten und durchsuchten die Beamtinnen und Beamten die Festgenommenen.

Hierbei stießen sie unter anderem auf circa 30 Gramm Haschisch und rund 100 Gramm Marihuana, welches sie sicherstellten. Die drei tatverdächtigen Männer mussten die Ordnungshüter für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Polizeistation Rüsselsheim begleiten und die Nacht im Gewahrsam verbringen.

Sie werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Verkehrsunfallflucht, Radfahrerin verletzt

Büttelborn

Bereits am Mittwoch (07.09.)wurde eine Radfahrerin, gegen 07:50 Uhr, kurz nach der Unterführung(B 44)zwischen Büttelborn und Klein-Gerau, von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Die Unfallverursacherin hielt zunächst an und half der Radfahrerin beim Aufstehen. Danach stieg sie wieder in ihren Pkw und fuhr weg. Vermutlich ging diese davon aus, dass die Radfahrerin nicht verletzt worden war. Bei dem Pkw der Unfallverursacherin soll es sich um einen roten Toyota handeln. Die Fahrerin war ca. 40 Jahre alt und hatte blonde Haare. Die Fahrerin des Pkw wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch die Zeugen, die an der Unfallstelle vorbeigefahren sind, werden gebeten sich zu melden, sofern sie sachdienliche Hinweise geben können.

Bischofsheim: Kupferdiebe schlagen zu – Zeugenaufruf der Polizei

Bischofsheim

Kriminelle entwendeten am Montagabend (12.9.) zwischen 18 und 19.30 Uhr unbemerkt Kupfermaterial von einer Baustelle in der Straße „Hessenring“ und flüchteten anschließend damit. Nach derzeitigem Kenntnisstand beträgt der Wert der erbeuteten Materialien mehrere Hundert Euro.

Das Kommissariat 41 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter der Rufnummer 06142 / 696 – 0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Biebesheim a. R. – Zeugen gesucht

Biebesheim am Rhein

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es in der Zeit von Samstag, 10.09.2022, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 11.09.2022, 13:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht am Kreisverkehr in der Stockstädter Straße in Biebesheim am Rhein. Hierbei kam ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer augenscheinlich in Fahrtrichtung Stockstadt am Rhein nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Mittelstreifen und prallte gegen die dort befindliche Straßenlaterne. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Gernsheim unter der Telefonnummer 06258 9343-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Erbach/ Oberzent: Polizei stellt zwei Motorräder sicher – Anzeige und Gutachten

Gleich zwei Motorräder wurden von den Beamten der Verkehrsinspektion bei Zweiradkontrollen am Montag (12.9.), zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, aufgrund von zum Teil erheblichen technischen Veränderungen sichergestellt.

In der Werner-von-Siemens-Straße in Erbach kontrollierten die Beamten das Leichtkraftrad eines 18-jährigen Michelstädters. Hierbei stellten die Ordnungshüter rasch fest, dass neben unerlaubter technischer Veränderungen an der Beleuchtung auch die elektronische Steuereinheit des Fahrzeugs manipuliert wurde, mutmaßlich mit dem Ziel eine höhere Motorleistung erzielen zu können. Auch zeigte sich, dass das Fahrzeug anstelle eines Katalysators mit einer sogenannten „Powerbomb“-Attrappe versehen war. Sollte sich der Manipulationsverdacht bezüglich der Motorleistung bestätigen droht dem 18-Jährigen zudem eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Viel zu laut war auch ein 31 Jahre alter Mann aus Mannheim auf der bekannten „Krähbergstrecke“ in Oberzent unterwegs und weckte dabei die Aufmerksamkeit einer zivilen Motorradstreife. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer ohne den vorgeschriebenen db-Killer im Auspuff unterwegs war. Mit Fehlen des db-Killers war somit die Betriebserlaubnis des Motorrades erloschen. Doch dem nicht genug. Auch ein unzulässiger Luftfilterkastendeckel und ein abgefahrener Hinterreifen fiel den Kontrollierenden rasch ins Auge. Damit endete die Fahrt des Mannes an Ort und Stelle mit der Sicherstellung seiner Maschine, die nun der Prüfung von einem Sachverständigen unterzogen wird. Dem Mannheimer drohen nun ein empfindliches Bußgeld sowie Punkte in Flensburg.

Unfallflucht auf dem McDonalds Parkplatz

Am Montag (12.09.) zwischen 19:40 Uhr und 20:10 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW-Golf, der auf dem Parkplatz des MC-Donalds (am Stadtring, Michelstadt) geparkt war. Etwa 500EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Schadens kosten, welches entlang der Fahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062 9530 entgegen.