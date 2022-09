Wetzlar- Polizei codiert Fahrräder im Haus der Prävention

Wetzlar: Am 20. und 21. September 2022, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, codiert die Polizei Fahrradrahmen im „Haus der Prävention“ in Wetzlar.

Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist unter Tel.: 06441/918-0 zwingend erforderlich.

Diese individuelle Kennzeichnung kann auf potentielle Fahrraddiebe von Vornherein abschreckend wirken und ermöglicht zudem eine rasche Zuordnung, sollte Ihr Bike trotz alledem einmal entwendet werden. So können die Beamtinnen und Beamten das sichergestellte Fahrrad schnell wieder an dessen rechtmäßigen Eigentümer aushändigen.

Wichtiger Hinweis! Die Codierungen findet im „Haus der Prävention“ am Ludwig-Erk-Platz 5 in Wetzlar statt. Die Anfahrt erfolgt über die Nauborner Straße.

Zur Fahrradcodierung ist zu beachten:

Telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich.

Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht

Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / eine Rechnung

sowie ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht werden

E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku

mitzubringen.

Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Ehringshausen-Katzenfurt: 124 Kilogramm schwere Rundstahlstange geklaut

Gestern Vormittag (12.09.2022) stahlen dreiste Diebe insgesamt 124 Kilogramm Rundstahl in der Lindenbornstraße. Die Stange Rundstahl war um 10:50 Uhr von einer Firma angeliefert und am Grundstück abgelegt worden. Gegen 11:15 Uhr sollte die Stange weiterverarbeitet werden, war jedoch verschwunden. Der Schaden wird mit rund 1.100 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Montag im Bereich der Lindenbornstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Ehringshausen unter Tel.: (06443) 83030 entgegen.

Wetzlar: Kontrollen in Wetzlar

Gemeinsam mit Kollegen der Wetzlarer Stadtpolizei kontrollierte der Regionale Verkehrsdienst Lahn-Dill am Samstagabend (10.09.2022) in der Wetzlarer Innenstadt.

Zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr führten die Beamten Geschwindigkeitsmessungen am Karl-Kellner-Ring durch. Insgesamt hielten sich zehn Autofahrer nicht an die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen lagen hier im Bereich von 17 km/h bis 23 km/h. Auf sie kommt nun ein Verwarnungs- bzw. Bußgeld zwischen 30 Euro und 70 Euro zu.

Im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 00:30 Uhr kontrollierten mobile Streifenteams im Stadtbereich. Auch hier ahndeten sie mehrere Verstöße. Vier Autofahrer waren nicht angegurtet, in drei Fahrzeugen war die mitfahrenden Kinder nicht angegurtet oder es fehlte die vorgeschriebene Sitzerhöhung. Drei Fahrer missachteten die rotanzeigende Ampelanlage. Sie müssen nun mit einem Bußgeld von 200 Euro, 2 Punkten im Fahrerlaubnisregister und einem Monat Fahrverbot rechnen. Anzeigen kommen auf zwei Sprinter-Fahrer zu, die ihre Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatten. Ein 29-Jähriger hatte an seinem Mercedes C63 AMG auf der Hinterachse Räder montiert, die so nicht zugelassen waren. An einem Audi RS4 hatte ein 36-jähriger Aßlarer ein nicht eingetragenes Gewindefahrwerk verbaut. Bei beiden Fahrzeugen erlosch die Betriebserlaubnis. Die Halter müssen die Mängel beheben und ihre Boliden beim TÜV vorführen.

Hüttenberg-Großrechtenbach: Haibike gestohlen

Die Besitzerin eines E-Bikes stellte ihr Fahrrad am Montagmittag (12.09.2022), um 08:00 Uhr vor der Sporthallte in der Straße „Alte Gärtnerei“ ab und schloss es an. Als sie um 13:15 zu dem Stellplatz zurückkehrte, war das gelbe Haibike verschwunden. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise zu den Dieben bzw. zum Verbleib des Sduro Fullnine 6.0 erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Großrechtenbach: Diebe lassen Stampfer mitgehen

Einen 1.500 Euro teuren Stampfer ließen Unbekannte in der Nacht von Montag (12.09.2022) auf Dienstag (13.09.2022) mitgehen. Die Verdichtungsmaschine Bomag BT 60 befand sich auf einem Pritschenwagen, der auf einem Parkplatz in der Kirchstraße abgestellt war. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 22:30 Uhr und 06.00 Uhr im Bereich der Kirchstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.