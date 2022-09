Biedenkopf- Eckelshausen: Mehrere E-Bikes entwendet

Diebe erbeuteten bei einem Einbruch in einen Fahrradladen in der Marburger Straße unter anderem 14 E-Bikes der Marken Corratec, Giant und Specialized. Zwischen 4 Uhr und 5.20 Uhr brachen sie eine Tür auf und gelangten so in das Geschäft. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Wert des Diebesguts liegt hingegen im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Hinweise: Wer hat im angegebenen Zeitraum das Verladen von Fahrrädern beobachtet oder wem ist ein großes Fahrzeug am Laden aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Gladenbach- Weidenhausen: Einbruch mit Zielrichtung Zigaretten

Nur wenige Minuten dauerte der Einbruch in den Edeka-Markt im Südring in den frühen Morgenstunden am Montag, 12. September. Gegen 3 Uhr öffneten drei maskierte Täter mit brachialer Gewalt eine Eingangstür und räumten den Großteil der vorhandenen Tabakwaren aus der Auslage in eine mitgebrachte Tasche. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 1.000 Euro, der Wert des Diebesguts liegt im vermutlich fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise: Wem ist zur Tatzeit ein Auto, wahrscheinlich eine silberfarbenen Mercedes A-Klasse ohne Kennzeichen, auf dem Edeka-Gelände aufgefallen? Wer hat das schnell wegfahrendes Fahrzeug zur Tatzeit bemerkt und kann die Angaben dazu ergänzen oder bestätigen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Neustadt/ Stadtallendorf: Einbruch in Kindergarten

Diebe brachen über ein Fenster in den Kindergarten in der Allee in Neustadt ein und durchsuchten zwischen 20 Uhr am Freitag, 9, September, und 7 Uhr am Montag sämtliche Räume und Schränke. Anschließend flüchteten sie ohne Diebesgut.

Ganz ähnlich verlief der Einbruch im Kindergarten in der Liebigstraße in Stadtallendorf. Auch hier gelangten Diebe zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, über ein Fenster in die Räume und durchsuchten sie- fanden offenbar aber nichts Brauchbares.

Die Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/93050) bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise: Wem sind in diesem Zusammenhang Personen an oder in dem Kindergarten aufgefallen? Wer hat ungewöhnliche Geräusche gehört?

Fronhausen: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Vier Streifenwagen fuhren am Dienstag, 13. September, in die Gießener Straße, da Zeugen von einer lautstarken Auseinandersetzung berichteten. Zwei offenbar alkoholisierte und untereinander bekannte Männer im Alter von 21 und 35 hatten sich dort gegen 1.50 Uhr in die Haare bekommen. Im Verlauf ihrer Streitigkeiten, die sich zwischenzeitlich vom Einfamilienhaus auch nach draußen verlagerten, riefen beide telefonisch die Polizei um Hilfe. Die Beamten trafen vor Ort die Männer an und kontrollierten sie. Aufgrund einer Kopfplatzwunde schickten sie den 35-Jährigen zur Behandlung in den hinzugerufenen RTW. Die Verletzung stammte offenbar von Schlägen mit einer Flasche und einem Besenstiel, die der Mann im Zuge der Streitigkeiten kassiert hatte. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Verbliebene holte im Gespräch mit den Beamten plötzlich zum Schlag gegen einen Polizisten aus. Den Schlag konnte er aufgrund des sofortigen Eingreifens nicht ausführen, bei der vorläufigen Festnahme verletzte sich jedoch ein Beamter. Der 21-Jährige kam zwecks Blutentnahme und Ausnüchterung mit zur Polizeistation. Dort fertigen die Beamten Anzeigen wegen der wechselseitigen Körperverletzung sowie wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Marburg- Wehrda: Wand beschmiert

Ein unbekannter Mann besprühte am Montag, 12. September, gegen 19.30 Uhr eine Hauswand in der Straße am Bahndamm und flüchtete anschließend. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und beschreibt den Unbekannten wie folgt: etwa 40 Jahre alt, hellhäutig, braune Haare, trug eine grüne Kopfbedeckung- ähnlich einer OP-Haube, zudem ein rotes T-Shirt, eine blaue Jeans mit großen weißen Flecken und weiße Sneaker. Er hatte einen schwarzen Turnbeutel dabei und flüchtete mit einem silberfarbenen Rennrad. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wer kennt den beschreiben Mann und kann Angaben zu seinen Personalien oder seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat den Vorfall gesehen und kann die Schilderungen ergänzen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain: Fahrertür eingedellt

Deutliche Dellen in der Fahrertür und im vorderen linken Kotflügel bemerkte der Halter eines grauen Hyundai, als er am Montag, 12. September, gegen 13.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte. Dies hatte er am Tag zuvor gegen 13 Uhr in der Breslauer Straße geparkt – zu diesem Zeitpunkt war es noch unbeschädigt. Vermutlich stieß ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den Hyundai und verursachte damit die etwa 1.500 Euro hohen Schäden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).