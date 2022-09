Känguru vermisst – Folgemeldung; ein Tier konnte eingefangen werden

Entgegen der gestrigen Meldung (PM v. 13:50 Uhr) waren nicht ein Känguru, sondern zwei Kängurus aus dem Gehege der Auffangstation in Sontra ausgebrochen. Dabei handelt es sich um ein weibliches und ein männliches Tier. Nachdem ein Känguru gestern Vormittag im Bereich des Bahnhofs und später noch im Bereich des „Gut Urlettig“ gesichtet wurde, meldete der Verantwortliche der Auffangstation heute Morgen um 09:15 Uhr, dass er selbst in unmittelbarer Nähe eines der Tiere gesichtet hat. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang es ihm, dass Tier einzufangen. Dabei handelte es sich um das weibliche Känguru, womit das männliche Tier weiterhin noch unterwegs ist. Es wird daher gebeten, Sichtungen des noch „ausgebüxten“ Kängurus an die Polizei in Sontra unter 05653/97660 zu melden.

Polizei Witzenhausen

Unbekannte brechen Bauwagen auf; Polizei sucht Zeugen

Bei den Beamten der Polizei in Witzenhausen ist am Montag ein versuchter Einbruchsdiebstahl in Bauwagen zur Anzeige gebracht worden. Die Besitzer des Wagens, der im Bereich Warteberg in der Flurgemarkung „Auf der Nüsseburg“ auf einem Gartengrundstück steht, stellten am Montag gegen 10.00 Uhr fest, dass Unbekannte die Bauwagentür beschädigt hatten und zudem ein Fenster offenstand. Die Besitzer waren nach eigenen Angaben letztmalig vor ca. 4 Wochen auf dem betreffenden Grundstück. Geklaut wurde allem Anschein nach nichts. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Sachbeschädigung an Türschloss; Polizei sucht Zeugen

Bei einem Mehrfamilienhaus im Ritzmühlenweg in Witzenhausen haben unbekannte Täter das Schloss der Hauseingangstür mittels Klebstoff verschlossen und dadurch einen Schaden von 75 Euro verursacht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag 08.00 Uhr und Montag 11.45 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Körperverletzung, Sachbeschädigung

Gestern Abend mussten Polizei und Rettungsdienst zu einer Gemeinschaftsunterkunft in Witzenhausen ausrücken. Gegen 23.45 Uhr hatten offenbar 3 Männer versucht, gewaltsam in das Zimmer eines 22-Jährigen einzudringen. Die Gruppe versuchte die Tür aufzudrücken, was aber nicht gänzlich gelang. Letztlich wurde aus der Gruppe heraus Pfefferspray durch einen Türspalt der mittlerweile beschädigten Tür ins Zimmer gesprüht, so dass der 22-Jährige und eine 19-Jährige Besucherin dieses einatmeten und dadurch leicht verletzt wurden. Die Gruppe flüchtete nach dem Vorfall und konnte später auch nicht mehr aufgegriffen werden. Hintergrund sind nach derzeitigem Ermittlungsstand vorangegangene Streitigkeiten und Beleidigungen. Die Polizei hat wegen des Vorfalls Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen, die sich jetzt u.a. gegen einen 24-jährigen Mann richten, der in Hessisch Lichtenau wohnhaft ist. Die Ermittlungen zur Beteiligung der anderen Personen dauern noch an.

Kleintransporter beim Überholen gestreift; Schaden 6000 Euro

Am Montagvormittag hat ein 89-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen gegen 11.15 Uhr auf der Landesstraße L 3238 von Ermschwerd in Richtung Stiedenrode einen Kleintransporter (Sprinter) überholt, der von einem 54-Jährigen aus Luisenthal (LK Gotha) gefahren wurde. Dabei verursachte der Senior eine seitliche Kollision, so dass an seinem eigenen Auto ein Schaden von 2500 Euro entstand. An dem Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von 3500 Euro.

Parkrempler (1); Schaden 2000 Euro

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat am Montag gegen 11.37 Uhr in Witzenhausen in der Straße „Am Eschenbornrasen“ beim Ausparken vom Parkplatz einer Apotheke ein geparktes Auto gestreift. Während der Schaden bei dem Verursacher sich auf 500 Euro beziffert, wurde der andere Wagen mit 1500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Parkrempler (2); Schaden 1200 Euro

Ebenfalls eine Kollision bei einem Parkvorgang verursachte eine 79-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen. Die Frau wollte am Montag gegen 12.20 Uhr in der Walburger Straße auf dem Parkplatz einer Bank in eine Parklücke fahren und touchierte dabei den geparkten Wagen eines 65-Jährigen aus Witzenhausen. Dabei entstand am Auto der Verursacherin ein Schaden von 700 Euro. Der Schaden am anderen Pkw beziffert sich auf 500 Euro.

Wildunfall

Montagabend kollidierte ein 60-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen mit einem Wildschwein, als er gegen 22.50 Uhr auf der Landesstraße L 3237 von Nieste kommend in Richtung Kleinalmerode unterwegs war. Das Tier verschwand nach dem Aufprall in ein angrenzendes Waldstück. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 1500 Euro.

Unfall mit Radfahrer, Beteiligte uneinig

Um 15:31 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 41-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Gartenstraße in Eschwege stadtauswärts. Ein 32-jähriger Eschweger fuhr zu dieser Zeit mit seinem Fahrrad in dieselbe Richtung auf dem markierten Fahrradweg. In Höhe des dortigen Zebrastreifens beabsichtigte der Pkw-Fahrer den Radfahrer zu überholen und streifte das Rad dabei am Lenker, so die Angaben des 32-Jährigen. Der 41-Jährige gibt dem entgegen an, dass der Radfahrer absichtlich gegen den Außenspiegel des Autos geschlagen habe. Der Sachschaden wird mit 150 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen dem 09.09.22, 18:00 Uhr und dem 12.09.22, 12:30 Uhr ereignete sich in der Mauerstraße in Eschwege eine Unfallflucht, nachdem ein dort geparkter Ford Fiesta durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift wurde. An dem Fiesta brach dadurch der rechte Außenspiegel ab. Schaden. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Im Westring in Eschwege wurde am gestrigen Abend, um 19:09 Uhr, ein VW Passat am linken Außenspiegel beschädigt. Der Pkw war auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurde offensichtlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift. Sachschaden: 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 07:02 Uhr befuhr heute Morgen ein 19-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw die L 3244 von Aue in Richtung Wanfried. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Streitigkeiten, Körperverletzung

Um 23:23 Uhr ereignete sich am gestrigen späten Abend eine Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und einem Pkw-Fahrer. Zu dieser Zeit fuhr ein 50-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Kirchstraße in Richtung Eschwege. In Höhe Haus-Nr. 19 liefen zu dieser Zeit ein 25-Jähriger, eine 39-Jährige und eine 17-Jährige – alle aus der Gemeinde Meinhard – auf der Straße. Während die Personengruppe angab, das der Pkw mit dem Außenspiegel den 25-Jährigen am Rücken getroffen hat und zudem zu schnell gefahren sei, gab der 50-Jährige an, dass der 25-Jährige auf der Straße gestanden hätte und er an diesem vorbeifahren wollte. Dabei habe dieser gegen den Außenspiegel getreten, worauf er angehalten und ausgestiegen sei. Dann habe er sich den 25-Jährigen „gepackt“ und auch geschlagen. Ein Anfahren mit dem Pkw streitet er ab. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschwege unter 05651/9250 zu melden.

Versuchter Einbruch in Schule

Um 09:48 Uhr wurde am gestrigen Montag festgestellt, dass Unbekannte versucht haben, über das vorausgegangene Wochenende in die Anne-Frank-Schule in der Schulstraße in Wanfried einzubrechen. Dabei wurde die Eingangstür beschädigt; der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 02.09.22 und dem 09.02.22 wurde in der Königsberger Straße in Bad Sooden-Allendorf ein 3er BMW durch Unbekannte beschädigt, wie am gestrigen Tag angezeigt wurde. An dem Fahrzeug wurden beide Reifen auf der Fahrerseite zerstochen. Der Schaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Sperrmüll entsorgt

Am gestrigen Abend wurde durch Zeugen bei einem Spaziergang an der Werra entdeckt, dass dort Unbekannte ihren Sperrmüll entsorgt haben. Dabei handelt es sich unter anderem um eine Waschmaschine, einem Schrank und einem Drucker. Der genaue Ablageort ist von Niederhone kommend (L 3403) nach links in einen Feldweg, parallel zur dortigen Brücke den Weg zur Werra hinunter. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 10.09.22, 19:00 Uhr und dem 12.09.22, 07:00 Uhr wurde im Birkenweg in Sontra ein Opel Insignia im hinteren linken Fahrzeugbereich an mehreren Stellen zerkratzt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR an dem Auto. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Einfahren

Um 16:47 Uhr beabsichtigte ein 52-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf die Industriestraße in Hessisch Lichtenau nach links einzubiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden Pkw, der von einem 45-Jährigen aus Morschen gefahren wurde. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Auffahrunfall

Um 15:37 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 32-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die Günsteröder Straße in Fahrtrichtung Günsterode. Ein 69-Jähriger aus Hessisch Lichtenau fuhr mit seinem Pkw voraus und musste verkehrsbedingt aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge anhalten. Dies bemerkte die 32-Jährige zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.