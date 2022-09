Alzey-Worms: Die Polizei-News

In der Überleitung von der Fahrbahn abgekommen

A 61/Bermersheim vor der Höhe (ots) – Ein 19-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Sonntag 11.9.2022 gegen 01:30 Uhr am Autobahnkreuz Alzey die Überleitung von der A 61 auf die A 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Im Verlauf der Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten.

Durch den Unfall entstand am PKW erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf ca. 7.500 Euro schätzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den Verkehrszeichen beträgt ca. 2.500 Euro.

Der Fahrer und seine vier Mitinsassen im Alter zwischen 26-40 Jahren blieben bei dem Unfall unverletzt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 19-Jährige während der Fahrt eingeschlafen ist, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

PKW-Fahrer mit über 2,4 Promille gestoppt

Rheinhessen (ots) – Ordentlich gebechert hatte ein 27-jähriger PKW-Fahrer, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 10.9.2022 gegen 19:06 Uhr auf der B 47 bei Worms feststelle. Der PKW des 27-Jährigen war aufgefallen, weil er vor dem Streifenwagen in Schlangenlinien geführt wurde. Der offensichtliche Grund hierfür wurde bei der Kontrolle auch gleich sichtbar.

Aus dem Auto drang deutlicher Alkoholgeruch. Der 27-Jährige, der zunächst vehement bestritt, alkoholische Getränke konsumiert zu haben, führte dennoch einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab ca. 2,41 Promille.

Für den jungen Mann war die Weiterfahrt beendet. Der Führerschein wurde einbehalten und er musste mit zur Blutprobe. Ihn erwarteten nun ein Strafverfahren sowie ein mehr monatiger Verlust der Fahrerlaubnis.