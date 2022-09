Kreis Kaiserslautern

Einbrecher bedrohen Hausbewohner mit Pistole

Hochspeyer (ots) – Einbrecher haben am Montagabend 12.09.2022 gegen 18 Uhr zwei Bewohner eines Hauses in der Trippstadter Straße überrascht und den Eigentümer mit einer Pistole bedroht. Zuvor schlugen sie die Scheibe einer Terrassentür ein und betraten das Haus. Vom Klirren des Glases aufgeschreckt, schaute der 59-jährige Eigentümer nach. Im Flur traf er auf einen der Einbrecher, der ihn mit einer Pistole bedrohte. Dann flüchteten die Täter.

Ein Familienmitglied alarmierte die Polizei. Die Frau hielt sich zur Tatzeit ebenfalls im Haus auf. Sie hatte sich im Schlafzimmer eingeschlossen. Beute machten die Einbrecher keine. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte der Polizei fahndeten nach den Verdächtigen. Sie konnten allerdings nicht mehr aufgespürt werden.

Täterbeschreibung:

Einer der Täter war ca. 20-30 Jahre alt, ca. 1,70-1,75 Meter groß und hat eine helle Hautfarbe. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch. Er trug einen schwarzen Pullover und hellgrauen Arbeitshosen. Die Hose verfügte über schwarze Applikationen. Sein Gesicht hatte der Täter mit einer schwarzen Skimaske verhüllt.

Der zweite Mann war ca.20 Jahre alt, 1,75-1,80 Meter groß und hatte einen dunklen Teint sowie dunkle, nackenlange Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Arbeitsanzug und weißen Turnschuhen. Am Anzug befanden sich seitlich sogenannte Signalstreifen. Er hielt ein Moniereisen oder eine Brechstange in der Hand.

Nach aktuellen Erkenntnissen flüchteten die Täter über die Trippstadter Straße in Richtung der Weiherstraße. Die Polizei schließt nicht aus, dass eine weitere Person Schmiere gestanden haben könnte. Die Beamten sicherten Spuren und haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler bitten nun um Hinweise: Wem sind am Montagabend Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Reifen platt gestochen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Montagabend in Niederkirchen in der Straße “Neuhof” die Reifen eines Suzuki Swift platt gestochen. Der Wagen parkte auf der Straße. Zwischen 21-22:30 Uhr machten sich Vandalen an dem Auto zu schaffen und stachen alle 4 Reifen platt. Zudem war die Fahrerseite des Pkw zerkratzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Kaiserslautern

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag 08.09. am Pfaffplatz einen Unfall beobachtet haben. Die Fahrerin eines schwarzen Mercedes-Benz war gegen 7:35 Uhr auf der Helmut-Hartert-Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung der Albert-Schweitzer-Straße wechselte sie von der linken auf die rechte Spur, um die Rudolf-Breitscheid-Straße nach rechts in Richtung Bahnhof befahren zu können.

Die Fahrerin eines blauen Toyotas bog zur gleichen Zeit aus der Albert-Schweizer-Straße auf die Helmut-Hartert-Straße ein, ohne auf den bevorrechtigten Mercedes zu achten. Es kam zu einer leichten Berührung der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des Toyotas fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise auf die mögliche Verursacherin und/oder Hergang des Unfalls, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen.

Einbrecher in die Flucht geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Kurz vor 4 Uhr ist in der Nacht zum Dienstag ein Anwohner in der Krimmstraße auf einen Einbrecher aufmerksam geworden. Der Täter hatte eine Gerüstleiter an das Fenster einer Gaststätte gestellt. Mit brachialer Gewalt hebelte er das Fenster aus seiner Verankerung. Vom Lärm gestört, schaute ein Nachbar nach dem Rechten. Der Zeuge entdeckte den Einbrecher.

Der Täter ergriff die Flucht. Er rannte in Richtung Wiesenstraße davon. Die Polizei fahndete nach dem Mann, konnte ihn aber nicht mehr ausfindig machen. Die Beamten bitten nun um Hinweise:

Wem ist gegen 4 Uhr ein etwa 20 Jahre alter Mann aufgefallen? Der Verdächtige dürfte circa 1,80 Meter groß sein. Er ist von schlanker Gestalt. Der Unbekannte war unter anderem mit einer hellen Hose, einer schwarzen Jacke und einer weißen Kappe bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |erf

Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen geklärt

Kaiserslautern (ots) – Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Montag eine Unfallflucht in der Theodor-Zink-Straße klären. Ein Lkw-Fahrer hatte hier einen Schaden an einem Pkw angerichtet und war einfach weitergefahren. Die Zeugen meldeten der Polizei gegen 11:50 Uhr, dass sie einen Lkw beobachtet hatten, der beim Rangieren gegen einen am Straßenrand geparkten Renault Clio stieß und diese beschädigte.

Darauf angesprochen, begutachtete der Lkw-Fahrer den Pkw kurz, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Zeugen merkten sich aber Kennzeichen und gaben es der Polizei durch. Darüber konnte anschließend der aktuelle Standort des Lkw und der Fahrer ermittelt werden. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Unfallflucht zu. |elz

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt worden

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer am Montagnachmittag 12.09.2022 in der Galappmühler Straße verletzt worden. Die Fahrerin eines Opel Corsas wollte von der Galappmühler Straße nach rechts in die Dammmühle abbiegen. Dabei übersah sie den neben ihr fahrenden Fahrradfahrer, der in Richtung Lauterstraße unterwegs war.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. |elz