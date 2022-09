Homberg: Einbruch in Bürogebäude – Täter verursachen 1.000,- Euro Sachschaden

Homberg: Einbruch in Bürogebäude Tatzeit: 11.09.2022, 15:00 Uhr bis 12.09.2022, 07:00 Uhr In ein Büro- und Werkstattgebäude in der Kasseler Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen ein. Sie verursachten 1.000,- Euro Sachschaden. Die Täter gelangten durch eine vermutlich nicht verschlossene Nebeneingangstür in das Gebäude. Hier begaben sie sich in den Bürobereich und brachen verschiedene verschlossene Möbelstücke auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Melsungen: Diebstahl eines Pedelecs Tatzeit: 12.09.2022, 18:55 Uhr Ein unbekannter Täter stahl gestern Abend am Waldschwimmbad in der Dreuxallee ein abgeschlossenes Pedelec im Wert von 3.000,- Euro. Der Täter begab sich zu dem mit einem Zahlenschloss gesicherten Pedelec, entfernte die Sicherung auf nicht bekannte Weise und fuhr anschließend mit dem Pedelec davon. Von dem unbekannten männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist 20 – 25 Jahre alt und 170 – 175 cm groß. Bekleidet war er mit einer schwarze Jeans und einem buntes T-Shirt. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es sich um ein Cube Touring Hybrid Pro 500 in der Farbe schwarz-grau metallic. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890