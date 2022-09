Auffahrunfall – 70-Jähriger leicht verletzt

Fulda. Am Montag (12.09.) kam es gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro entstand. Ein 70-jähriger Kia-Fahrer aus Sinntal sowie ein 34-jähriger Audi-Fahrer aus Fulda befuhren in genannter Reihenfolge die Karl-Storch-Straße stadtauswärts. Als der 70-Jährige seine Geschwindigkeit verringerte und nach rechts abbiegen wollte, erkannte der 34-Jährige dies zu spät und fuhr auf den Kia auf. Der 70-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag (02.09.), 15 Uhr, und Montag (12.09.), 14 Uhr, in der Straße „Am Wasserturm“ einen schwarzen Renault-Clio im Bereich der Beifahrerseite. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte dieser das Fahrzeug und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Nach Unfallflucht Hinweise erbeten

Kirchheim. Am Montag (12.09.), gegen 17.40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen, polnischen Transporters die Heddersdorfer Straße in Heddersdorf in Richtung Frielingen. Zur selben Zeit befuhr ein 37-jähriger Mann aus Oberaula mit einem orangefarbenen VW Touran die Bundesstraße 454 von Frielingen kommend in Richtung Heddersdorf. Auf Höhe der Kreuzung Heddersdorfer Straße / Mittelbergstraße / Grabenweg kam der unbekannte Fahrer mit seinem weißen Transporter aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 37-jährige Mann aus Oberaula seinen Touran nach rechts in Richtung Grabenweg und überfuhr hierbei eine Bordsteinkante, wodurch zwei Reifen beschädigt wurden. Der Fahrer des Transporters entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wildunfall

Hohenroda. Am Mittwoch (07.09.), gegen 21.05 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Geisa mit einem Audi A6 Avant die Landstraße 3173 aus Mansbach kommend in Richtung Oberbreizbach. Auf halber Strecke überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn, was durch den Fahrzeugfahrer erfasst wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bad Hersfeld. Am Montag (12.09.), gegen 18.50 Uhr, bemerkten Zeugen, dass ein 21-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem grauen Mazda 6 einen auf dem Parkplatz der Heinrich-von-Stephan-Straße geparkten weißen VW Beetle beschädigte. Der 21-Jährige touchierte vermutlich beim rückwärts Ausparken den ordnungsgemäß geparkten VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz. Am Montag (12.09.), gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Renault Megan die Fuldaer Straße von Hemmen herkommend. In Höhe der Hausnummer 23 wurde er von einem Pkw überholt, welcher ihn beim Wiedereinscheren schnitt. Vermutlich hierdurch verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Sandsteinmauer. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer schwer und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug selbst entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Aussage des 25-Jährigen soll es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen dunklen Wagen, eventuell einen VW Golf handeln. Hinweise zum Unfallhergang sowie Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter 06641-9710 oder 64442-609990.

20-Jähriger bei Streitigkeiten verletzt – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Auf einem Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße kam es am Montagabend (12.09.), gegen 18.50 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In deren Verlauf wurde ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit einem Messer leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die genauen Hintergründe der Streitigkeiten sind derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder zur Tatzeit in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch auf Schulgelände

Bad Hersfeld. In der Dreherstraße im Stadtteil Hohe Luft brachen unbekannte Täter zwischen Freitagmittag (09.09.) und Montagmorgen (12.09.) auf einem Schulgelände gewaltsam ein Garagentor auf. Entwendet wurde nichts. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Nentershausen. Zwischen Freitag (02.09.) und Montag (12.09.) hebelten unbekannte Täter die Notausgangstür einer Lagerhalle in der Straße „Rosental“ in Weißenhasel auf. Aus dem Inneren entwendeten sie Steuer- und Bedienpanels von Infrarotschweißmaschinen sowie ein Panel zu einer Montagevorrichtung im Wert von rund 16.000 Euro. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. Eine Gaststätte in der Rittergasse war Montag (12.09.), zwischen 15 und 18 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam versuchten diese die verschlossene Eingangstür aufzutreten, was jedoch nicht gelang. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und hinterließen rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Lauterbach. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag (12.09.) die beiden Kennzeichen „FD-SN 87“ eines schwarzen Audi Q3 von dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Straße „Am Eichberg“. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Alsfeld. Ein Mehrfamilienhaus in der Lutherstraße war am Montag (12.09.), zwischen 13 und 17 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Über die Rückseite des Hauses gelangten sie auf das Grundstück, wo sie ein Garagentor aufhebelten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug über Messenger-Dienst WhatsApp

Grebenhain. Unbekannte kontaktierten am Montagabend (12.09.) eine Frau aus Grebenhain über den Messenger-Dienst WhatsApp und gaben sich als deren Tochter aus. Durch geschicktes Vorgehen brachten die Betrüger die Dame dazu, einen vierstelligen Betrag an ein ihr unbekannter Konto zu zahlen. Kurze Zeit später erkannte die Dame den Betrug und informierte die Polizei.

Ihre Polizei warnt daher eindringlich:

Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an

Ihnen unbekannte Personen oder Konten!

Ihnen unbekannte Personen oder Konten! Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als

Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter

beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen

nicht erkennen!

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen! Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neue“ Rufnummern

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den

Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren!

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren! Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von

Ihnen fordert!

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Vollsperrung der A 7 – Mehrere hundert Liter Diesel ausgelaufen

Neuenstein

In der Nacht zu Dienstag (13.09.), gegen 3 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 7, Fulda Richtung Kassel, zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld-West und der Anschlussstelle Homberg (Efze) zu einem Verkehrsunfall.

Ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Hilter am Teutoburger Wald (Niedersachsen) befand sich mit seinem Sattelzug auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Nach derzeitigen Erkenntnissen überfuhr der Fahrer eine auf der dortigen Fahrbahn liegende Aufstiegsleiter. Durch den heftigen Aufprall wurde der Tank der Sattelzugmaschine aufgerissen und Teile des Dieselkraftstoffes liefen auf die rechte beziehungsweise mittlere Fahrspur.

Die Aufstiegsleiter wurde nach derzeitigem Kenntnisstand durch den Verkehrsunfall auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Ein 29-jähriger Mann aus Bremen konnte mit seinem VW T-Cross nicht mehr ausweichen. Auch an seinem Fahrzeug kam es zu Beschädigungen, weshalb weiterer Kraftstoff auf die Fahrbahn lief.

Sowohl der Lkw- als auch der Pkw-Fahrer konnten zum nahegelegenen Parkplatz Fuchsrain fahren und dort auf die alarmierten Einsatzkräfte warten. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Die Reinigungsarbeiten am Parkplatz Fuchsrain wurde durch die Feuerwehr Kirchheim durchgeführt. Die Autobahnmeisterei Hönebach reinigte die verschmutze Fahrbahn der A 7 auf einer Gesamtlänge von rund 500 Metern. Für die Reinigungsarbeiten mussten der mittlere und rechte Fahrstreifen voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Höhe der Reinigungskosten kann derzeit nicht beziffert werden.

Verkehrsunfall mit Vollsperrung/ Mehrere Kinder vorsorglich ins Krankenhaus

Am Sonntag, dem 11.09.2022, gegen 16:20 Uhr, ereignete sich auf der BAB 4, zwischen AS Wildeck-Obersuhl und der AS Wildeck-Hönebach, Gemarkung Wildeck, Kilometer 331,900, ein Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Kirchheim.

Ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Neckar-Kreis musste aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen auf dem zweiten Fahrstreifen bis zum Stillstand abbremsen, der direkt dahinterfahrende PKW konnte ebenfalls anhalten. Die an dritter Stelle nachfolgende 34-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Bergstraße konnte jedoch ein Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr auf das zweite Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge zusammengeschoben.

Hierbei wurde die Beifahrerin des an zweiter Stelle befindlichen Fahrzeuges verletzt und durch einen RTW ins Krankenhaus nach Bad Hersfeld verbracht. Im Fahrzeug des Unfallverursachers befanden sich fünf Kinder, diese wurden zwecks weiterer Überprüfung des Gesundheitszustandes ins Klinikum Rotenburg verbracht.

Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst.

Der nachfolgende Verkehr in Fahrtrichtung AD Kirchheim staute sich auf mehrere Kilometer, löste sich aber nach Freigabe aller Fahrstreifen zeitnah wieder auf.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000,- Euro geschätzt.

Nach heutigen Erkenntnissen konnte vier der fünf Kinder unverletzt aus dem Krankenhaus entlassen werden, ein Kind blieb jedoch leicht verletzt. Insgesamt wurden 4 Personen leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden.

Am Montag, den 12.09.2022 stellte ein Anwohner der Kreuzbergstraße 7 in Gersfeld bei Rückkehr zu seinem Grundstück fest, dass sein Zaun stark beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß zwischen 10:55 und 12:20 Uhr mit seinem Kfz gegen die gemauerte Zauneinfassung, die daraufhin umfiel und den daran befindlichen Metallzaun mitriss. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt in unbekannte Richtung von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der 06681/ 96120 in Verbindung zu setzen.