Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

„Falsche Polizeibeamte“ scheitern,

Kronberg, Montag, 12.09.2022, 18:30 Uhr

(fh)Erneut haben Betrüger versucht mit einem Schockanruf eine Bewohnerin des Hochtaunuskreises hinters Licht zu führen. Die dreisten Täter riefen am Montagabend auf dem Festnetz der Dame aus Kronberg an und gaben sich als Polizisten aus Frankfurt aus. In dem Telefonat schilderten die Unbekannten von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft der Angerufenen und versuchten sie dadurch zu verunsichern und letztlich zur Übergabe ihrer Wertgegenstände zu bewegen. Die aufgeweckte 83-Jährige durchschaute den Schwindel und informierte die „richtige“ Polizei über die ihr bekannte Telefonnummer.

Die Varianten dieser Art des Betrugsversuches sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier als Angehörige der Polizei aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder der Polizei Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter!

Junge Verkehrsteilnehmerin bei Unfall leicht verletzt, Neu-Anspach, Adolf-Reichwein-Straße, Montag, 12.09.2022, 17:05 Uhr

(bo)Am Montag, gegen 17:00 Uhr ereignete sich in Neu-Anspach ein Verkehrsunfall zwischen einer Auto- und einer jungen Radfahrerin. Die 12-Jährige kam aus Richtung des „Feldberg-Center“ und befuhr mit ihrem Fahrrad die Adolf-Reichwein-Straße in Richtung der Theodor-Heuss-Straße. Zeitgleich befand sich die Fahrerin des Pkw auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Adolf-Reichwein-Straße. An der Kreuzung der beiden Straßen, wollte die Radfahrerin nach links abbiegen, um auf der Adolf-Reichwein-Straße zu bleiben. Die 53-jährige Autofahrerin wollte ebenfalls die Adolf-Reichwein-Straße befahren und bog nach rechts ab. Die 12-Jährige achtete ersten Ermittlungen zufolge nicht auf die Vorfahrtsregelung und kollidierte mit der linken Seite des Fahrzeugs, wobei sie sich leicht verletzte. Das Mädchen wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 700 EUR geschätzt.