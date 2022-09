Einbruch in Wohnhaus,

Hadamar-Niederzeuzheim, Am Kalk, Donnerstag, 08.09.2022, 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Am vergangenen Donnerstag ist in Niederzeuzheim in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Unbekannte Täter hatten die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und waren gewaltsam in das Haus in der Straße „Am Kalk“ eingedrungen. Als die Bewohner gegen 17:00 Uhr zu dem Haus zurückkehrten, stand die Haustür offen. Diese hatten die Täter aufgehebelt. Augenscheinlich war aber nichts aus dem Inneren entwendet worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Meinungsverschiedenheit eskaliert,

Dornburg-Frickhofen, Langendernbacher Straße, Montag, 12.09.2022, 13:30 Uhr

(wie) Auf einem Parkplatz in Frickhofen eskalierte am Montag ein Streitgespräch, dabei wurde auch ein Mobiltelefon beschädigt. Ein 51-Jähriger sprach gegen 13:30 Uhr einen VW-Fahrer an, der auf einem Supermarktparkplatz in der Langendernbacher Straße auf einem Mutter-Kind-Parkplatz geparkt hatte. Da dieser sehr uneinsichtig reagiert haben soll, wollte der 51-Jährige mit seinem Telefon ein Bild von der Situation machen. Dies erzürnte den VW-Fahrer dermaßen, dass dieser dem Mann das Mobiltelefon aus der Hand schlug. Das Handy fiel dadurch zu Boden und wurde beschädigt. Der Schaden wird auf 400 EUR geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

Schwerverletzter nach Unfallflucht,

Hünfelden, B 417, Montag, 12.09.2022, 07:30 Uhr

(wie) Am Montagmorgen wurde auf der B 417 bei Hünfelden ein Motorradfahrer schwer verletzt, der Unfallverursacher floh von der Unfallstelle. Ein 64-Jähriger befuhr mit einem VW Golf die B 417 von Wiesbaden in Richtung Limburg. Von Lindenholzhausen kam über die L 3448 ein blauer VW Lupo, der einfach auf die B 417 in Richtung Linter auffuhr, ohne am Stoppschild anzuhalten oder den bevorrechtigten Verkehr zu beachten. Der 64-Jährige musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Dies bemerkte ein nachfolgender 16-Jähriger auf einem Kawasaki Motorrad zu spät. Er konnte das Zweirad nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr gegen das Heck des VW Golf. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus und später noch in eine Fachklinik gebracht werden. Der blaue Lupo wurde nach dem Unfall noch kurz abgebremst, fuhr dann aber unbeirrt weiter. Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Hinweise zu dem flüchtigen Lupo nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Radfahrer nach Unfall in Lindenholzhauen verletzt, Limburg, Bahnhofstraße (Lindenholzhausen), Montag, 12.09.2022, 17:40 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag wurde ein Radfahrer bei einem Unfall in Lindenholzhausen verletzt. Ein 80-Jähriger wollte gegen 17:40 Uhr seinen Hyundai in der Bahnhofstraße wenden. Hierbei übersah er offensichtlich einen 50-Jährigen auf einem Fahrrad, der in Richtung Bahnhof unterwegs war. Beim Wendevorgang kam es zur Kollision, wobei der Radfahrer stürzte und verletzt wurde. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen hatten den Unfall beobachtet. Der Sachschaden wird auf 2.500 EUR geschätzt.

Bei Unfall im Kreisverkehr verletzt, Weilburg, Limburger Straße, Dienstag, 13.09.2022, 06:30 Uhr

(wie) In Weilburg wurde am Dienstagmorgen ein Mann bei einem Unfall im Kreisverkehr verletzt. Der 54-Jährige war mit einem Mitsubishi aus der Spielmannstraße in den Kreisverkehr bei der Polizeistation Weilburg auf der Limburger Straße eingefahren. Hier missachtete ein 46-Jähriger die Vorfahrt des Mitsubishi und fuhr mit seinem Mercedes Sprinter unvorsichtig in den Kreisverkehr ein. Es kam zur Kollision der Fahrzeugfronten, bei der der 54-Jährige leicht verletzt wurde. Nach erster Behandlung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 7.000 EUR geschätzt.

Polizei startet „Sicheres Limburg“,

Limburg, Dienstag, 06.09.2022

(wie) Die Polizei in Limburg hat die „BAO Bahnhof“ beendet und wird fortan weiterentwickelt in ganz Limburg mit dem Konzept „Sicheres Limburg“ für Sicherheit sorgen. Die Erfahrungen der letzten Jahre wurden in das neue Konzept einbezogen und so kann im gesamten Stadtgebiet flexibel auf neue Entwicklungen und bekannte Situationen reagiert werden. Hierzu wird die Polizeidirektion Limburg-Weilburg in Zusammenarbeit mit der Stadt Limburg und der Bereitschaftspolizei, sowie anlassbezogen auch anderen Behörden Kontrollmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet durchführen und Straftaten bekämpfen. Die sichtbare Polizeipräsenz wird dadurch stadtweit erhöht und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt. Hierbei sollen durch Kontrollen nicht nur die Kriminalität, sondern auch Ordnungswidrigkeiten, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und auch Probleme in der Verkehrssicherheit angegangen werden. Auch Präventionsveranstaltungen gehören zu dem Konzept. Bei einer ersten Kontrolle am 06.09.2022 wurden in Limburg 22 Personen genauer unter die Lupe genommen. Ein Mann musste wegen eines bestehenden Haftbefehles direkt festgenommen werden. Zudem wurden zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Diebstahl angezeigt. Das dabei entwendete Fahrrad konnte sichergestellt werden. 13 Ordnungswidrigkeitsanzeigen fertigten die Eisatzkräfte, unter anderem wegen einer Rotlichtfahrt, illegalen Veränderungen an Fahrzeugen und sinnlosen Umherfahren (Posen).

Fahrverbote nach Lasermessung im Schiedetunnel, Limburg, Schiedetunnel, Montag, 12.09.2022, 23:30 Uhr bis Dienstag, 13.09.2022, 01:00 Uhr

(wie) Bei einer Geschwindigkeitsmessung in Limburg in der Nacht von Montag auf Dienstag stellte die Diensthundeführerstaffel der Polizei gravierende Verstöße fest. Die Beamten bauten ihr Messgerät gegen 23:30 Uhr am Schiedetunnel auf. Von den insgesamt 24 angemessenen Fahrzeugen waren fünf viel zu schnell unterwegs. Drei davon so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Alle Fahrzeuge wurden nach der Messung direkt angehalten und kontrolliert. Trauriger Spitzenreiter war ein BMW, der mit 105 km/h anstelle der erlaubten 40 km/h unterwegs war. Hierfür werden mindestens 700 EUR Bußgeld und drei Monate Fahrverbot fällig.