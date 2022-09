Main-Taunus: Die Polizei-News

Lokführer mit Thermoskanne beworfen

Hattersheim/Main-Taunus-Kreis – Der Lokführer einer S-Bahn der Linie 1

wurde am Montagmittag im Bahnhof Hattersheim von einem noch unbekannten Mann mit

einer Thermoskanne beworfen. Wie der Lokführer bei der Bundespolizei angab, wäre

er gegen 13.30 Uhr im Gleis 3 im Bahnhof Hattersheim eingefahren. Plötzlich und

völlig unerwartet hatte ein Unbekannter vom Bahnsteig aus die aus Edelstahl

bestehende Thermoskanne durch das offene Seitenfenster des Triebfahrzeuges

geworfen und ihn am Kopf getroffen. Hierbei wurde er glücklicherweise nur leicht

verletzt und konnte seinen Dienst weiter fortsetzen. Die Thermoskanne wurde

sichergestellt und wird kriminaltechnisch untersucht.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher

Körperverletzung eingeleitet und sucht hierzu nach Zeugen. Personen die den

Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten

sich unter der Telefonnummer 063/1301451103 bei der Bundespolizeiinspektion

Frankfurt am Main zu melden.

Einbrecher wird beobachtet, Flörsheim am Main, Lahnstraße, Dienstag, 13.09.2022, 02:35 Uhr

(my)In der Nacht zum Dienstag wurde ein Mann, beim Versuch in ein Flörsheimer Einfamilienhaus einzubrechen, beobachtet. Gegen 02:35 Uhr beobachtete ein Nachbar einen Mann, welcher unbefugt das Grundstück betrat und zunächst um das dortige Wohnhaus herumschlich. Weiterhin konnte beobachtet werden, wie sich der Einbrecher an einem Fenster im Erdgeschoss zu schaffen machte. Noch während sich mehrere alarmierte Streifen der Polizei auf dem Weg in die Lahnstraße befanden, ließ der unbekannte Täter von seinem Vorhaben ab und verließ das Anwesen in unbekannte Richtung. Laut dem aufmerksamen Nachbarn habe der Mann kurze dunkle Haaren gehabt und sei mit einer kurzen Hose bekleidet gewesen. Er habe darüber hinaus einen Rucksack mit sich geführt. Hinweise werden von der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06192 – 20790 entgegengenommen.

Werkzeug von Baustelle gestohlen, Hattersheim, Albanstraße, Samstag, 10.09.2022, 16:00 Uhr, bis Montag, 12.09.2022, 08:30 Uhr

(bo) In Hattersheim wurden am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen, Baustellenutensilien von einer Baustelle in der Albanstraße entwendet. Die Unbekannten Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zum Baustellengelände sowie dem dortigen Rohbau und entwendeten diverse Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 3.040 EUR. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Stein von Brücke geworfen – Zeugen gesucht, Kelkheim, B 8, Brücke „Kelkheimer Stadtwald“ Montag, 12.09.2022, 15:45 Uhr

(bo) Am Montagnachmittag kam es auf der B 8 in Kelkheim zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, nachdem ein Unbekannter einen Stein auf ein fahrendes Auto warf. Eine PKW-Fahrerin fuhr gegen 16:00 Uhr unter der Fußgängerüberführung „Kelkheimer Stadtwald“ hindurch, als ein Stein auf ihrem Fahrzeug einschlug. Ein unbekannter Täter, welcher sich auf der Fußgängerüberführung befand, ließ den Stein auf den BMW der Autofahrerin fallen und verursachte dadurch einen Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug in Tiefgarage aufgebrochen, Hattersheim, Lessingring Samstag, 03.09.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 12.09.2022, 11:45 Uhr

(my)In einer Tiefgarage in Hattersheim kam es zwischen Samstagabend und Montagvormittag zu einem versuchten Diebstahl aus einem PKW. Die unbekannten Täter suchten den Untergrundparkplatz im Lessingring auf und schlugen die Beifahrerscheibe eines geparkten Mercedes ein, um sich so Zugang ins Fahrzeuginnere zu verschaffen. Laut dem 51-jährigen Fahrzeughalter wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro. Hinweise werden von der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06192-20790 entgegengenommen.

Diebstahl aus Gartenhütte, Eschborn-Niederhöchstadt, Weidfeldstraße, Donnerstag, 08.09.2022 bis Sonntag, 11.09.2022, 12:00 Uhr

(my)In der Zeit von Donnerstag bis Sonntagmittag kam es in einer Kleingartensiedlung in Eschborn-Niederhöchstadt zu einem Diebstahl aus einer Gartenhütte. Die unbekannten Täter durchtrennten in der Weidfeldstraße den Maschendrahtzaun im rückwärtigen Bereich des Gartens und verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt zu dem dortigen Gartenhäuschen. Es wurden letztlich mehrere Bierkrüge und ein elektrischer Tischgrill entwendet. Bislang ist noch unbekannt, ob weitere Parzellen in der Kleingartenanlage angegangen wurden. Hinweise werden von der Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer 06196 – 96950 entgegengenommen.

Polizei überwacht Schulwege, Eschborn, Dornweg, Freitag, 09.09.2022, 07:30 Uhr bis 08:15 Uhr

(fh)Am Montagmittag haben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zum Start des neuen Schuljahres einen Schulweg in Eschborn überwacht und Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Polizisten positionierten sich zum Schulbeginn, zwischen 07:30 Uhr und 08:15 Uhr, im Bereich des „Dornweg“ und achteten darauf, dass Eltern ihre Kinder in den Fahrzeugen vorschriftsmäßig angeschnallt uns gesichert hatten. Insgesamt wurden 17 Fahrzeuge und 28 Personen einer Kontrolle unterzogen. Erfreulicherweise war das Groß der Kinder ordnungsgemäß angeschnallt. In drei Fällen hatten sich die Kinder bereits kurz vor dem Ausstieg aus den Fahrzeugen abgeschnallt, obwohl die Fahrzeuge noch in Bewegung waren. Mit den Eltern der Kinder wurden hierauf aufklärende Gespräch über die möglichen Gefahren geführt. Der Großteil der angehaltenen Eltern begrüßte und befürwortete die Kontrollen. Die Polizei wird auch weiterhin die Schulwege im Main-Taunus-Kreis im Auge behalten und Kontrollen durchführen.

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Hofheim am Taunus, Viehweide, Montag, 12.09.2022, 11:15 Uhr

(jg)Am Montagvormittag kam es in Hofheim in der Straße „Viehweide“ nahe eines Restaurants zu einem schweren Fahrradunfall. Ein 54-jähriger Radfahrer befuhr gegen 11:15 Uhr die Straße „Viehweide“ in Richtung Reifenberger Straße, als plötzlich ein Pkw aus einem angrenzenden Feldweg auf die Straße auffuhr. Der vorfahrtsberechtigte Radfahrer konnte nicht mehr bremsen, kollidierte mit dem Fahrzeug des 60-jährigen und wurde über die Motorhaube geschleudert. Dabei zog sich der Radfahrer schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste stationär in ein nahgelegenes Krankenhaus aufgenommen werden. An dem Pkw sowie dem Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von ca. 3250 Euro.

Betrunkener Rollerfahrer stürzt, Sulzbach am Taunus, Cretzschmarstraße, Dienstag, 13.09.2022, 06:35 Uhr

(jg)Am Dienstagmorgen endete in Sulzbach die Fahrt eines betrunkenen Zweiradfahrers mit einem Unfall und einer Blutentnahme auf der Polizeistation. Der 58-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades der Marke „Benelli“ befuhr zunächst die Hauptstraße um anschließend in die Cretzschmarstraße abzubiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Der Unfall wurde daraufhin der Polizei gemeldet. Ein vor Ort durch die Kollegen der Polizeistation Eschborn durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 58-jährige wurde für eine ärztliche Blutentnahme auf das Revier gebracht und seine Fahrerlaubnis sichergestellt. Verletzungen zog sich der Fahrer keine zu.