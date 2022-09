Wiesbaden: Die Polizei-News

Zwei Verletzte bei Unfall auf der A 3, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Montag, 12.09.2022, 14:30 Uhr

(wie) Am Montag wurden bei einem Unfall auf der A 3 bei Wiesbaden zwei Menschen

verletzt, der Unfallverursacher hatte sein Fahrzeug manipuliert und war so ohne

Betriebserlaubnis unterwegs. Ein 50-Jähriger aus den Niederlanden befuhr mit

einem Porsche die A 3 in Richtung Köln. Kurz hinter dem Wiesbadner Kreuz wurde

er von einem nachfolgenden BMW bedrängt, den ein 32-Jähriger aus Eppstein fuhr.

Der Porschefahrer fuhr auf seiner Fahrspur nach rechts, was der BMW-Fahrer bei

voller Fahrt nutzte, um sich zwischen die Mittelschutzplanke und den Porsche zu

drängeln. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, infolgedessen wurde der

Porsche nach rechts gegen die Außenschutzplanke abgewiesen und kam schließlich

auf dem Standstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall wurden der 50-Jährige und sein

46-Jähriger Beifahrer verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein

Krankenhaus. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und teilten der Polizei mit,

dass die gefahrene Geschwindigkeit bei der Kollision circa 180 km/h betragen

hätte. Außerdem wurde der 32-Jährige beobachtet, wie er etwas aus dem Motorraum

herausgerissen und in den Fahrzeuginnenraum geworfen hat. Bei der Unfallaufnahme

stellten die Beamten fest, dass an dem BMW manipuliert worden und so die

Betriebserlaubnis erloschen war. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten

bildete sich ein Stau bis zur Anschlussstelle Raunheim. Der Sachschaden wird auf

20.000 EUR geschätzt.

Mit Luftdruckpistole von Balkon geschossen, Wiesbaden,

Eltviller Straße, 12.09.2022, 21.10 Uhr,

(pl)Am Montagabend hat ein Mann vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in der

Eltviller Straße mit einer Luftdruckpistole Schüsse abgegeben. Der Polizei wurde

gegen 21.10 Uhr von einem Zeugen gemeldet, dass von einem Wohnungsbalkon in der

Eltviller Straße mit einer Luftdruckwaffe auf sich im Innenhof befindliche

Personen geschossen worden sei. Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes wurden

sofort mehrere Streifen entsandt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Schütze

wohl einen 25-jährigen Mann ins Visier genommen hatte. Getroffen oder verletzt

wurde durch die Schussabgabe niemand. Bei einer anschließenden Aufsuche der

Wohnung, von deren Balkon die Schüsse abgefeuert wurden, konnten die

Polizeikräfte einen 36-jährigen Mann als mutmaßlichen Schützen sowie zwei

weitere männliche Personen antreffen. In der Wohnung wurden Softair-Pistolen,

eine Luftdruckpistole, weitere verbotene Gegenstände sowie eine geringe Menge

Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Der 36-Jährige wurde zwecks

weiterer polizeilicher Maßnahmen mit aufs Revier genommen und anschließend

wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun in entsprechenden

Ermittlungsverfahren verantworten.

Mann von Trickdiebin bestohlen,

Wiesbaden-Bierstadt, Am Wolfsfeld, 12.09.2022, 14.30 Uhr,

(pl)Eine Trickdiebin hat am Montagnachmittag in der Straße „Am Wolfsfeld“ in

Bierstadt einen Senior in dessen Wohnung bestohlen. Die Frau erschien gegen

14.30 Uhr bei dem Geschädigten zu Hause. Unter einem Vorwand erschlich sie sich

dann Zutritt zu dessen Wohnung und entwendete Bargeld. Die Trickdiebin soll etwa

35 Jahre alt, ca. 1,65-1,70 Meter groß, etwas kräftiger sowie sehr gepflegt

gewesen sein und blonde zum Zopf gebundene Haare gehabt haben. Getragen habe sie

eine hellblaue Hose mit einem dazu passenden Oberteil. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Exhibitionist pöbelt Passanten an,

Wiesbaden, Breslauer Straße, 12.09.2022, 13.50 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag war in der Breslauer Straße ein Exhibitionist unterwegs,

der auch noch die Passanten anpöbelte. Ein 30-Jähriger entblößte gegen 13.50 Uhr

sein Geschlechtsteil in der Öffentlichkeit und pöbelte dabei vorbeilaufende

Passanten an. Der Mann wurde von den zwischenzeitlich verständigten

Polizeikräften festgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Frontscheinwerfer abmontiert und entwendet, Wiesbaden-Nordenstadt,

Daimlerring, 12.09.2022, 04.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag waren im Daimlerring in Nordenstadt

Fahrzeugteilediebe am Werk. Die Täter nahmen gegen 04.00 Uhr einen geparkten

Lieferwagen ins Visier, montierten den linken Frontscheinwerfer des Fahrzeugs ab

und ergriffen dann mit dem Diebesgut im Wert von rund 2.500 Euro die Flucht.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540

entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Diesel von Traktor abgezapft,

Schlangenbad-Obergladbach, Wisperstraße, feststellt: Montag, 12.09.2022, 12:30

Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Kraftstoffdiebe in Schlangenbad-Obergladbach

zugeschlagen. Am Montagmorgen entdeckten Bewohner der Wisperstraße in

Obergladbach, dass sich Unbekannte an ihrem in einer Grundstückseinfahrt

abgestellten Traktor zu schaffen gemacht hatten. Bei genauerer Betrachtung

stellten sie fest, dass aus ihrer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine mehrere

Liter Diesel abgezapft worden waren. Im Anschluss an den Diebstahl hatten die

Täter mit ihrem flüssigen Diebesgut unbemerkt das Weite gesucht.

Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0.

Polizei überwacht Schulwege, Geisenheim, Rosengartenstraße, Montag,

12.09.2022, 11:15 Uhr bis 13:15 Uhr

(fh)Am Montagmittag haben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zum Start des

neuen Schuljahres einen Schulweg in Geisenheim überwacht und Verkehrskontrollen

durchgeführt. Im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 13:15 Uhr, also zum Schulende hin,

hatten sich die Polizeikräfte in der Rosengartenstraße postiert. Dort legten sie

ein besonderes Augenmerk auf die verbotene Benutzung von Mobiltelefonen. Die

Bedienung eines Handys und die damit verbundene Ablenkung stellt eine Gefahr für

Verkehrsteilnehmende, insbesondere für Kinder dar. Diese können beim Überqueren

der Straße schnell übersehen und somit gefährdet werden. Das Mobiltelefon hat am

Steuer nichts zu suchen! Insgesamt sechs Mal stellten die Polizisten

Handyverstöße fest. Darüber hinaus hatten fünf Fahrerinnen und Fahrer ihre

Sicherheitsgurte nicht oder nicht korrekt angelegt. In allen elf Fällen leitete

die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und führte aufklärende Gespräche

mit den Betroffenen. Die Polizei wird weiterhin die Schulwege im

Rheingau-Taunus-Kreis im Auge behalten und Kontrollen durchführen.

Grünes Fahrzeug nach Kollision gesucht, Taunusstein-Bleidenstadt,

Otto-Nielk-Straße, Freitag, 09.09.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, 10.09.2022, 12:00

Uhr

(fh)Die Polizei ist auf der Suche nach einem grünen Fahrzeug samt dazugehöriger

Person, welches für eine Verkehrsunfallflucht in Bleidenstadt verantwortlich

ist. Zwischen Freitagabend und Samstagmittag parkte ein schwarzer Audi A4 am

Fahrbahnrand der Otto-Nielk-Straße in Höhe der Hausnummer 5. In dem besagten

Zeitraum stieß ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin mit einem

Fahrzeug gegen das Heck des Audi, verursachte dadurch einen Schaden und

entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Erste Ermittlungen deuten auf ein

grünes Fahrzeug hin. Der Schaden am Audi beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt sachdienliche Hinweise unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.