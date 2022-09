Neustadt: Änderungen Kartenvorverkauf Kulturabteilung Neustadt

Neustadt an der Weinstraße Kultur erleben in Neustadt! Mit einem spannenden Mix aus Klassik und Moderne startet die Kulturabteilung Neustadt in die neue Programm-Saison 2022/2023!

Ab sofort sind Karten für alle Aufführungen der kommenden Saison inkl. der Sonderkonzerte Musikkorps der Bundeswehr und Silvesterkonzerte, wie auch Karten für die Treppenhauskonzerte und Kurpfalz-Konzerte und das Kurpfalz-Abonnement erhältlich.

In diesem Zusammenhang informiert die Kulturabteilung über Änderungen zum Kartenvorverkauf und dem Umzug der Kulturabteilung vom Hetzelplatz 1 in das städtische Rathaus (Marktplatz 1).

Einzelkarten und Geschenkgutscheine können nur noch bis Fr, 23.09.2022 direkt bei der Kulturabteilung (Hetzelplatz 1) erworben werden.

Nach diesem Termin steht neben dem Online-Ticketanbieter unter www.ticket-regional.de und allen bekannten Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt) die neue Ticket-Regional Vorverkaufsstelle und die neue Ansprechpartnerin rund um das städtische Kulturprogramm – die Tourist-Information am Hetzelplatz 1 – zur Verfügung.

Die Tourist-Information ist von Montag-Freitag jeweils von 09:30 – 17 Uhr und noch bis Oktober zusätzlich samstags von 09:30 – 14 Uhr geöffnet.

Änderungen und Kartenumtausch für Abonnenten der städtischen ABO-Reihen Konzert, Schauspiel und Komödie übernimmt nach diesem Termin auch weiterhin die Kulturabteilung Neustadt telefonisch unter der ABO-Hotline 06321 855-1404 oder per E-Mail an kultur@neustadt.eu.

Alternativ können für ABO-Neuanträge und einen ABO-Kartenumtausch auch die neuen Online-Formulare unter www.neustadt.eu/Abo-Informationen genutzt werden.

Für Rückfragen erreichen Sie die Tourist-Information telefonisch unter der 06321 9268-92 oder Ticket-Regional unter der 0651 9790777.