Kaiserslautern – Von elektromagnetischer Zauberei über den perfekten Pizzateig bis zu den Geheimnissen des menschlichen Genoms – das und noch viele weitere Themen aus der Forschung stehen am Freitag, den 30. September, auf dem Programm des Schülerinnentags auf dem Campus der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK). Schülerinnen der Klassenstufen 10 bis 13 haben dabei Gelegenheit, selbst zu experimentieren und in den Uni-Alltag hineinzuschnuppern. Bei Workshops und Vorträgen erhalten sie Einblick in technische und naturwissenschaftliche Fragestellungen und lernen verschiedene Studienmöglichkeiten kennen. Eine Anmeldung ist bis zum 22. September möglich.

In kleinen Gruppen erkunden die Mädchen den Campus, erhalten Informationen zu den Studienangeboten und können selbst experimentieren. Begleitet werden sie dabei von Studierenden, die ihnen Tipps rund um das Studium geben und von ihrem Alltag erzählen.

Die Schülerinnen können sich bei der Anmeldung für eine Gruppe einschreiben. Dabei stehen über 40 verschiedene Programme mit unterschiedlichen Schwerpunkten zur Auswahl.

In dem Bereich „Mensch, Natur und Technologie“ geht es beispielsweise darum, wie Kunststoffe als Lebensretter in der medizinischen Notfallversorgung eingesetzt werden, oder wie Blüten- und Pflanzenblätter LED-Licht absorbieren. Ob Roboter, Big Data oder 3D- Druck, unter „digitale Technologien“ finden die Schülerinnen Workshops, in denen sie lernen, wie verschiedenen Technologien funktionieren, wo sie wie eingesetzt werden, um beim Lernen und bei der Arbeit zu unterstützen.

Unter „bauen, planen und gestalten“ stehen insbesondere praktische Experimente auf dem Programm: Die Schülerinnen bauen Brücken, Solarzellen und löten. Oder Schülerinnen entscheiden sich für das Thema „spielend leicht gewinnen“. Hier geht es darum, wie die Gewinnchancen im Dart erhöht werden können, wie der perfekte Basketballfreiwurf klappt – oder anhand eines Monopolyspiels wird verdeutlicht, wie Immobilienökonomie funktioniert.

Wer Interesse an der Teilnahme am Schülerinnentag hat, kann sich bis zum 22. September bei Katharina Weisel von der Stabsstelle Gleichstellung, Vielfalt und Familie der TUK anmelden. Weitere Informationen über die Angebote und die Anmeldung finden Sie unter www.uni-kl.de/gleichstellung-vielfalt-familie/angebote-fuer/schuelerinnen