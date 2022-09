Neustadt: Wanderausstellung Das Hambacher Schloss als „Papplic Monument“ von September bis November 2022

Neustadt an der Weinstraße – Papplic Monuments sind Modellbauten öffentlicher Bauwerke aus Pappe und Kunststoff. Die achtwöchige Wanderausstellung Papplic Monuments zeigt Modelle des Hambacher Schlosses, die von den Auszubildenden des Berufs „Packmitteltechnologe/in“ der Berufsbildenden Schule Neustadt an der Weinstraße entwickelt und hergestellt wurden.

Dafür hatten sie in den Praxisphasen ihrer Ausbildung ein Jahr Zeit. Heraus kamen sieben Modelle, die in 120 Arbeitsstunden aus Pappe gefertigt wurden. Ein Modell konnte aufgrund seiner Größe von zwei mal drei Metern nicht in die BBS transportiert werden und ist deshalb noch im Ausbildungsbetrieb.

Die Ausstellung konnte durch einer Kooperation der BBS und dem Bildungsbüro der Stadt Neustadt an der Weinstraße im Rahmen der Auszeichnung als MINT-Region Rheinland-Pfalz umgesetzt werden. Sie wird freundlich unterstützt durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten durch die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG), die Wohnungsbaugesellschaft (WBG) sowie das Mehrgenerationenhauses.

Die Modelle sind jeweils 14 Tage an einem Ausstellungsort zu sehen. Es gibt vier zentral gelegene Ausstellungsorte, wovon zwei reine Schaufensterausstellungen sind.

Ausstellungsorte:

10. September bis 25. September

Schaufensterausstellung in der Fußgängerzone

Hauptstr. 30 (links von der Bäckerei Görtz)

26. September bis 9. Oktober

Büro Citymanagement

Hauptstr. 74 (links neben dem Kriegerdenkmal)

10. Oktober bis 23. Oktober

Schaufensterausstellung Klemmhof

(links neben dem Parkautomat/am Elwedritschebrunnenplatz)

24. Oktober bis 13. November

Mehrgenerationenhaus

Von-Hartmann-Str. 11 (im Hinterhof der VHS)