Germersheim: Öffentliches Gelöbnis am 15. September 2022 im Stadpark Fronte Lamotte

Germersheim – In Anwesenheit zahlreicher ziviler und militärischer Gäste werden am Donnerstag, 15. September 2022, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr, zirka 265 Rekrutinnen und Rekruten des Luftwaffenausbildungsbataillons aus Germersheim sowie des ABC-Abwehrbataillons 750 aus Bruchsal das Feierliche Gelöbnis bei ihrem Diensteid im Stadtpark Fronte Lamotte in Germersheim ablegen.

Als Zeichen der Verbundenheit zwischen der Bundeswehr und der Region, wird der Landrat des Kreises Germersheim, Dr. Fritz Brechtel, die Gelöbnisrede halten.

Das Luftwaffenausbildungsbataillon führt die Grundausbildung für Mannschaften und Offizieranwärter in der Luftwaffe zentral an der Standorten Germersheim und Roth durch und stellt somit das „Tor zur Luftwaffe“ dar. Parallel dazu führt der Verband am Standort Germersheim zusätzlich die einsatzvorbereitende Ausbildung für die Luftwaffe durch.