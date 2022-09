Kaiserslautern – Volkslieder, vertont von der Jazz-Gruppe „Tango Transit“, gibt es am 16. September ab 20.00 Uhr in der Kaiserslauterer Stiftskirche zu hören.

Manch einer kennt die drei Frankfurter Musiker von ihrem Winterjazzprogramm „Engelrausch“. In der Corona-Krise war „Tango Transit“ kreativ und hat einen lang gehegten Wunsch umgesetzt: das „German Songbook“. Deutsche Volkslieder in der einmaligen Klangsprache von Akkordeon, Bass und Schlagzeug. Nicht einfach verjazzt, sondern tief verstanden und packend übersetzt in mitreißenden Jazz. Tickets gibt es an der Abendkasse und auf Vorbestellung city-kirche@web.de oder 0160-4409129.