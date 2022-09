Kaiserslautern – Bis Ende November 2022 können Radfahrerinnen und Radfahrer wieder das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten.

Beigeordneter und Umweltdezernent Peter Kiefer ruft die Bürgerschaft auf, zahlreich an der Abstimmung teilzunehmen.

„Wir wollen einen nachhaltigen und klimafreundlichen Straßenverkehr, von dem alle profitieren. Dabei setzen wir in besonderem Maße auf das Fahrrad und haben in den letzten beiden Jahren trotz

schwieriger Haushaltslage an vielen Stellen Verbesserungen vorgenommen.“

So sei die Fahrradstraße in der Rütschhofstraße eingerichtet, die Sanierung des Lautertal-Radwegs durchgeführt sowie zahlreiche Ummarkierungen, Querungshilfen und die Freigabe weiterer Einbahnstraßen für den Radverkehr auf den Weg gebracht worden.

„Wir sehen eine Zunahme des Radverkehrs in Kaiserslautern und wollen das Verkehrsmittel Fahrrad weiterhin stärken“,

stellt der Beigeordnete fest.

Die Befragung ist online unter www.fahrradklima-test.de zu finden und nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Dabei wird die Fahrradfreundlichkeit in über 1.000 Städten und Gemeinden abgefragt und dient gleichsam als Stimmungs-Index und Zufriedenheitsbarometer der Radfahrenden in Deutschland. Die Ergebnisse helfen Kommunen, ihre Stärken und Schwächen besser zu analysieren und stellen dadurch eine wichtige Orientierungshilfe dar. Seit 2012 wird der ADFC-Fahrradklima-Test vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) gefördert.