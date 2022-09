Marburg: Reifen zerstochen

Unbekannte zerstachen wahrscheinlich mit einem Messer alle vier Reifen eines in der Cappeler Straße geparkten schwarzen Audi Q3 und verursachten damit einen Schaden von etwa 600 Euro. Die Sachbeschädigung fand zwischen 17 Uhr am Donnerstag, 8. September, und 11.30 Uhr am Freitag statt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Tür besprüht

Mit schwarzer und blauer Farbe sprühten zwei unbekannte Mädchen im Jugendalter am Freitag, 9. September, die Tür eines Geschäfts in der Niederkleiner Straße an. Nachdem ein Angestellter sie zwischen 18.45 Uhr und 18.50 Uhr überraschte, flüchteten die beiden. Sie sind vermutlich zwischen 14 und 16 Jahre alt, haben schulterlange, dunkle Haare und waren beide komplett schwarz gekleidet und trugen einen Mund- Nasen-Schutz. Durch die Schmierereien entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise zur Identität der Mädchen (Telefonnummer 06428/93050).

Bad Endbach: Herd vom Hof entwendet

Im Zuge von Umbauarbeiten stellten Anwohner der Landstraße am Sonntag, 11. September, einen Emaille Herd in den Hof. Zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr nahmen Unbekannte den Herd im Wert von etwa 100 Euro an sich. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise: wer hat das Wegtragen oder Einladen des Herds beobachtet? Hinweise an die Telefonnummer 06461/92950.

Marburg- Ockershausen: Kleingeld entwendet

Aus einem vermutlich unverschlossenen grauen Daimler entwendeten Unbekannte im Wiesenweg am Sonntag, 11. September, zwischen 14 und 21 Uhr Bargeld und einen Aschenbechereinsatz im Gesamtwert von etwa 15 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Wetter- Treisbach: Kontrolle verloren

Ein mit drei Personen besetzter BMW war nicht mehr fahrbereit, nachdem er am Freitag gegen eine Garagenwand in der Straße Am Wall gekracht war. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der im Ausland wohnende 20-jährige Fahrer gegen 19.40 Uhr die Kontrolle über den PKW, der in der Folge nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit der Wand einer Garage und kam anschließend auf einem Parkplatz zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Die beiden 19-jährigen, ebenfalls im Ausland wohnenden Mitfahrer blieben unverletzt. Der Schaden am BMW liegt bei etwa 4.000 Euro, Angaben zur Schadenshöhe an der Garage liegen noch nicht vor.

Gladenbach- Weidenhausen: Leichtkraftradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades kollidierte am Samstag an der Kreuzung Kirchstraße/ Oberer Haumbach mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Renault, den eine 36-jährige Gladenbacherin fuhr. Der in Richtung Weidenhäuser Straße fahrende Jugendliche aus Lohra verlor daraufhin die Kontrolle über die Yamaha und kollidierte noch mit einem in der Kirchstraße geparkten Renault. Er verletzte sich leicht. An allen drei Fahrzeugen entstanden jeweils Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Gladenbach: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Köln bemerkte offenbar das Abbiegevorhaben eines vorausfahrenden BMW am Sonntag, 11. September, in der Gießener Straße zu spät. Gegen 13.15 Uhr fuhr er auf den abbremsenden PKW auf und stürzte mit der Honda auf die Straße. Dabei verletzte er sich leicht und kam mit einem RTW ins Krankenhaus. Die beiden PKW-Insassen aus Essen im Alter von 28 und 29 Jahre blieben unverletzt, am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, der Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro.

Cölbe: Gelber Lack an BMW

Am Freitag, 9. September, touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen 16 und 20 Uhr einen geparkten BMW in der Rosenstraße und flüchtete anschließend. Am BMW entstanden Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro, zudem sicherten die Polizeibeamten gelben Lack, der vermutlich vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Münchhausen: Golf touchiert

Auf einem Parkplatz in der Christenberger Straße touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag (10./11. September) einen geparkten schwarzen Golf. Die Reparatur der Schäden vorne links am Fahrzeug dürften um die 1.000 Euro kosten. Der Verursacher entfernte sich zwischen 18 Uhr und 11.45 Uhr unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Vermutlich gelbes Fahrzeug touchierte Hyundai

3.500 Euro hoch sind die Schäden, die bei einem Unfall in der Brunnenstraße entstanden. Einen dort geparkten Hyundai touchierte ein Unbekannter zwischen Dienstag, 6. September, Mitternacht, und Freitag, 9.45 Uhr. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Am silberfarbenen Hyundai sicherten die aufnehmenden Beamten gelben Lack, der vermutlich vom Unfallverursacher stammt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Gelber Lack an VW

Polizeibeamte sicherten gelben Fremdlack an einem schwarzen VW Golf, den ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren in der Straße Zur Birke touchierte. Dabei entstanden am Freitag, 9. September, zwischen 10 Uhr und 13 Uhr Schäden in Höhe von 1.500 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wem ist im Tatzeitraum ein gelbes Fahrzeug in diesem Zusammenhang aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.