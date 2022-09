Gießener Rauschgiftermittler stellen 1,1 Kilo Kokain sicher Untersuchungshaft für Dealer

Gießen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rauschgiftkommissariates der Regionalen Kriminalinspektion Gießen nahmen Ende August zwei Drogendealer fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Gießen ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft für die 29 und 69 Jahre alten Männer an.

Der in Gießen lebende 29-Jährige rückte vor einigen Monaten wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln in den Fokus der Drogenermittler. Die Staatsanwaltschaft in Gießen erwirkte beim Amtsgericht in Gießen einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung. Ende August suchten die Ermittler diese auf. Auf Klingeln und Klopfen wurde nicht geöffnet, obwohl sich in der Wohnung offensichtlich eine Person aufhielt. Die Polizisten verschafften sich umgehend gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und nahmen einen 69-jährigen albanischen Staatsangehörigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, fest. Dieser war gerade dabei Drogen im Waschbecken zu entsorgen, was die Polizistinnen und Polizisten verhindern konnten. Letztlich stellten sie rund 1,1 Kilo Kokain sowie zahlreiche Utensilien zum Portionieren und Verpacken von Drogen sicher. Nach Schätzungen der Experten hat das Kokain einen Straßenverkaufswert von ca. 75.000 Euro.

Polizisten nahmen den 29-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit wenig später fest. Gegen ihn ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft bereits in mehreren Fällen wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sein 69-jähriger Komplize ist bisher noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurden die beiden Männer unter anderem wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle wegen Fluchtgefahr. Das Duo sitzt derzeit in hessischen Untersuchungshaftanstalten ein.

Buseck: Zigarettenautomat gesprengt

Nachdem Unbekannte im Flößerweg in Alten-Buseck einen Zigarettenautomaten sprengten, sucht die Polizei nach Zeugen. Sonntagfrüh gegen 01.50 Uhr meldete ein Zeuge einen lauten Schlag. Polizisten stellten dort dann einen völlig zerstörten Automaten fest, der offenbar mit einer unbekannten Substanz gesprengt worden war. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Wer hat Sonntagfrüh gegen 01.50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Bewohnerin verjagt Einbrecher

Als ein mutmaßlicher Einbrecher versuchte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen, schrie die Bewohnerin und verschreckte ihn offenbar. Am Sonntag gegen 02.00 Uhr versuchte der Unbekannte den heruntergelassenen Rollladen auf dem Balkon hochzudrücken. Die Anwohnerin bemerkte das und schrie so laut, dass der Einbrecher flüchtete. Hinweise zu dem Einbrecher nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Einbrüche im Stadtgebiet

Ein Geschäft und zwei Gaststätten gerieten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Fokus unbekannter Diebe. Zwischen 18.00 Uhr am Donnerstag und 10.00 Uhr am Freitag stiegen die Unbekannten über ein geöffnetes Oberlichtfenster in ein Geschäft in der Johannette-Lein-Gasse ein. Mit Bargeld aus einer Kasse, zwei Spendendosen, einem Tablet und einem digitalen Musikabspielegerät flüchtete sie.

Auf Bargeld in dreistelliger Höhe hatten es Unbekannte in einem Imbiss in der Klinikstraße abgesehen. Am Freitag zwischen 00.00 und 10.00 Uhr brachen sie eine Tür auf und entwendeten aus einer Kasse das Geld.

Fast 20 Schnelltests ließen Unbekannte aus einem Imbiss in der Wolkengasse mitgehen. Am Freitag zwischen 03.10 und 03.20 Uhr brachen sie eine Tür auf. Im Gebäude versuchten sie eine Box aufzuhebeln und scheiterten. Letztendlich flüchteten sie dann lediglich mit den Schnelltests.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Pohlheim: Autos aufgebrochen

In der Straße „Am Pfahlgraben“ brachen Unbekannte zwei Autos auf. Zwischen 16.00 Uhr am Freitag und 09.30 Uhr schlugen sie die Scheiben auf und durchsuchten die Fahrzeuge. Offenbar fanden sie nichts Lohnenswertes und flüchteten ohne Diebesgut. Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: PKW aufgebrochen

Bargeld, eine Handtasche und Bekleidungsstücke ließen Unbekannte aus einem im Launsbacher Weg geparkten Golf mitgehen. Die Unbekannten schlugen am Sonntag gegen 01.55 Uhr die Scheiben des weißen Kompaktwagen ein und entwendeten daraus das Diebesgut. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Geldbörse aus Rucksack gestohlen

Während ein Unbekannter am Montag gegen 23.10 Uhr einen 24-Jährigen an der Haltestelle an Busbahnhof ansprach, zog ein Komplize offenbar die Geldbörse aus dessen Rucksack. Anschließend flüchteten die Männer. Nach Angaben des Zeugen sollen die Unbekannten zwischen 20 und 25 Jahren alt sein und ein arabisches Erscheinungsbild haben. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Verkehrsunfälle

Gießen: In Parkhaus Mercedes touchiert

Zwischen Sonntag (04.September) 22.00 Uhr und Freitag (09.September) 13.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter beim Ein- bzw. Ausparken in einem Parkhaus in der Westanlage einen geparkten Mercedes. Als die Besitzerin zu ihrer silbernen C-Klasse zurückkam, war diese auf der hinteren, linken Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein bislang Unbekannter befuhr am Freitag (09.September) gegen 13.50 Uhr die Falltorstraße und beabsichtigte nach links in eine Einfahrt zu fahren. Offenbar kam der Unbekannte dabei von der Fahrbahn ab und touchierte eine Straßenlaterne. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Türöffnen geparkten VW touchiert

Offenbar beim Öffnen einer Fahrzeugtür schlug ein Unbekannter am Freitag (09.September) gegen 18.15 Uhr seine Fahrzeugtür gegen einen geparkten VW Kleinbus und fuhr anschließend davon. An dem silberfarbenen T5 entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Vermutlich handelt es sich um ein Fahrzeug mit Limburger Kennzeichen. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: BMW beschädigt

2.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines BMW nach einer Unfallflucht zwischen Freitag (09.September)17.00 Uhr und Samstag (10.September) 09.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Steinshütte in Alten-Buseck. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen 3er zurückkam, war dieser auf der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auffahrunfall

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Samstag (10.September) gegen 17.35 Uhr die Heuchelheimer Straße in Richtung B429 in Richtung Wetzlar. Offenbar übersah der Unbekannte die rote Ampel zur Auffahrt der B429 und fuhr auf einen wartenden VW auf. Durch den Aufprall wurde der VW einen Opel und einen Toyota geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.500 Euro. Der Unbekannte verließ die Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Durch Zeugen konnte der Verursacher ermittelt werden.

B3/Gießen: Verkehrsteilnehmer fahren über Warnbake

Offenbar befuhr ein LKW am Montag (05.September) gegen 15.00 Uhr die Bundesstraße 3 in Richtung Marburg, touchierte im Baustellenbereich eine Warnbake und schob sie auf die linke Spur. Anschließend fuhren mehrere Fahrzeuge über das Hindernis und es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Ausparken VW touchiert und weggefahren

Ein zunächst Unbekannter fuhr am Freitag (09.September) gegen 11.40 Uhr aus einer Parklücke in der Straße „Riversplatz“. Dabei stieß der Unbekannte gegen einen geparkten VW und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.250 Euro. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 79-Jährigen aus dem Landkreis Gießen.

Biebertal: Über Verkehrsinsel gefahren

Am Samstag (10.September) gegen 18.50 Uhr befuhr ein zunächst die Landstraße 3047 von Heuchelheim nach Rodheim-Bieber. Dabei verlor Unbekannte die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrsschilder. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 54-Jährigen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch beim dem Mann. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,79 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Alkoholisiert unterwegs

Ein 24-Jähriger in einem Mercedes fuhr Sonntagnacht (11.September) gegen 01.00 Uhr offenbar unter dem Einfluss von Alkohol mit seinem Fahrzeug in der Rödgener Straße. Polizeibeamte hielten den Mercedes-Fahrer an und bemerkten frische Unfallspuren an seinem Fahrzeug. Aufgrund dessen besteht Grund zur Annahme, dass der 24-Jährige einen Unfall verursacht haben könnte. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,61 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Scheiben von vier Bussen in Großen-Linden beschädigt

Unbekannte ließen am Wochenende ihre sinnlose Zerstörungswut an Bussen auf dem Parkplatz einer Schule in der Schillerstraße aus. In der Nacht von Samstag (10. September) auf Sonntag (11. September) zerstörten sie mehrere Scheiben an vier Bussen. Angaben zur Schadenshöhe können aktuell nicht gemacht werden. Nach Angaben eines Zeugen sind ihm dort gegen 02.00 Uhr eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Wer hat die Vandalen im fraglichen Zeitraum beobachtet? Wer kann Angaben zu den aufgefallenen Jugendlichen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Schwerer Verkehrsunfall in Klein-Linden mit tödlichem Ausgang

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen in der Allendorfer Straße in Klein-Linden. Der Fahrer eines Busses war gegen 07.30 Uhr von Allendorf in Richtung Kleinlinden unterwegs. Als er nach links in eine Bushaltebucht der dortigen Schule fahren wollte, kam ihm ein 35-Jähriger mit einem Motorrad entgegenkam. Der Motorradfahrer krachte in die Seite des abbiegenden Busses und erlitt schwere Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 35-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des u. a. mit Schülern besetzten Busses kam mit einem Schock in eine Klinik, eine 40-jährige Mitfahrerin kam mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Weitere Verletzte sind der Polizei nicht bekannt.

Mehrere Streifenwagen, Rettungsdienst und ein Notarzt waren im Einsatz.

Neben der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde seitens der Staatsanwaltschaft Gießen ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlung mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Großer Andrang in Gießen zum Abschluss des hessischen Polizeisommers – Neuer Besucherrekord

Im Rahmen des hessischen Polizeisommers hatten bei spätsommerlichem Wetter knapp 25.000 Besucherinnen und Besucher den Weg zum Tag der offenen Tür ins Polizeipräsidium nach Gießen gefunden. Dabei zeigte sich erneut das große Interesse der Bevölkerung an der facettenreichen Arbeit der Polizei. Der hessische Innenminister Peter Beuth und Mittelhessens Polizeipräsident Bernd Paul begrüßten am späten Vormittag die ersten Besucherinnen und Besucher. Zwischen 11.00 und 18.00 Uhr bot die Polizei ein buntes Programm, um die Polizeiarbeit hautnah zu erleben. In mehreren Reihen standen die Zuschauer bei vielen Programmpunkten an, um beispielsweise den heranfliegenden Polizeihubschrauber, die Hundevorführung oder die Vorführung von Spezialkräften live mitzuerleben. Auf und vor dem großen Gelände in der Ferniestraße kamen dann alle auf ihre Kosten, um einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Polizei zu werfen.

Viele Attraktionen waren neu, wie beispielsweise die Vorführung des Distanz-Elektro-Impuls-Gerätes oder des „Qualifizierten Einsatzzuges“. Das vergrößerte Ausstellungsgelände und die vielen Angebote, darunter viele Führungen in dem Gebäude, sorgten auch dafür, dass sich so viele Personen einfanden. Dies bedeutet einen neuen Besucherrekord im Vergleich zu den letzten drei Veranstaltungen im mittelhessischen Präsidium. „Wir freuen uns, dass wir so viele Besucherinnen und Besucher heute in Gießen zum Abschluss des hessischen Polizeisommers begeistern konnten. Diese überaus positive Resonanz zeigt, dass die Polizei einen sehr hohen Stellenwert genießt und sich großer Beliebtheit erfreut“, so Bernd Paul am späten Sonntagnachmittag. Die mittelhessische Polizei bedankt sich bei allen Gästen für ihren Besuch.