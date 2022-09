Känguru aus Gehege ausgebrochen

Um 19:48 Uhr meldet am gestrigen Sonntagabend eine Zeugin, dass sie im Bereich des „Kirchberges“ zwischen dem Gut Wellingerode und dem Sontraer Ortsteil Mitterode ein Känguru gesehen habe, dass dort „herumhüpft“ und augenscheinlich wohlauf ist. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, ist das Tier aus dem Gehege des „Reptilien-Zoos und Auffangstation“ in Sontra ausgebrochen. Der Verantwortliche als auch die Polizei haben am Sonntagabend den Bereich der Sichtung des Kängurus abgesucht, ohne das Tier auffinden zu können. Die zuständigen Jagdausübungsberechtigten wurden über den Sachverhalt entsprechend informiert.

Zwischenzeitlich gingen heute bei der Polizei in Sontra Hinweise ein, wonach das Känguru heute Morgen, um 09:40 Uhr, am Bahnhof in Sontra gesehen wurde. Eine weitere Sichtung des Tieres wurde dann um 10:25 Uhr im Bereich des „Gut Urlettig“ der Polizei mitgeteilt. Der Verantwortliche wurde entsprechend über die Sichtungen informiert. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter Tel.: 05653/97660 entgegen.

25-Jähriger aus Eschwege von zwei Männer angegriffen; Zeugen verständigen die Polizei

Private Streitigkeiten vom Vortag, bei denen es alkoholbedingt u.a. zu Beschimpfungen gekommen war, führten in der Folge dann am Sonntagmittag dazu, dass ein 25-Jähriger und ein 38-Jähriger, beide in Eschwege wohnhaft, im Bereich Stresemannstraße/Max Woelm-Straße einen ebenfalls in Eschwege wohnhaften 25-jährigen Mann angegriffen haben. Nachdem die Männer den 25-Jährigen unter einem Vorwand an besagte Örtlichkeit gelockt hatten, griffen die beiden Tatverdächtigen ihr Opfer unvermittelt an. Dabei soll der 34-Jährige das Opfer festgehalten haben, während der andere Tatverdächtige mittels eines kleinen Taschenmessers versucht haben soll, sein Opfer zu verletzen. Der 25-Jährige setzte sich bei dem Angriff zur Wehr und konnte den Angriff weitestgehend abwehren, erlitt allerdings leichte Kratzwunden an Unterarm und Hals. Nachdem mehrere Passanten auf das Geschehen aufmerksam geworden waren und die Polizei riefen, ließen die beiden Tatverdächtigen letztlich von ihrem weiteren Vorhaben ab und flohen. Gegen den 25 bzw. 38-jährigen Tatverdächtigen haben die Beamten der Eschweger Polizei nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstagabend 21.00 Uhr und Sonntagmorgen 10.00 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Golf Kombi beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in Ringgau-Grandenborn in der Straße „Am Gau“. Bei dem Golf ist an der linken Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von insgesamt 1500 Euro verursacht worden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

50.000 Euro Schaden bei Wohnzimmerbrand; Kripo ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Am Samstagmorgen sind Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte gegen 08.45 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Großalmerode ausgerückt. In dem betroffenen Wohnhaus in der Straße „Am Schwarzenberg“ kam es zu einem Brandausbruch im Wohnzimmer, für den nach derzeitigem Ermittlungsstand eine 41-jährige Hausbewohnerin verantwortlich sein könnte, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Haus aufhielt und später mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht wurde. Die Feuerwehren u.a. aus der Kernstadt Großalmerode und Rommerode konnten das Feuer rechts schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Nach ersten Schätzungen beträgt der entstandene Schaden nach dem Brand, bei dem das komplette Inventar des Wohnzimmers in Mitleidenschaft gezogen wurde, ca. 50.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt die Kriminalpolizei in Eschwege.

Körperverletzung

In einem Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße in Hessisch Lichtenau sind am Samstagabend gegen 20.25 Uhr zwei Hausbewohner in stark alkoholisiertem Zustand aneinandergeraten. Die zunächst verbal geführten Streitigkeiten gipfelten dann darin, dass ein 35-Jähriger seinem 53-jährigen Kontrahenten ein Trinkglas auf den Kopf schlug, wodurch das Glas zerbrach und der 53-Jährige Verletzungen am Kopf erlitt. Der Aggressor zog sich bei dem Vorfall selbst Verletzungen an der Hand zu. Beide Männer wurden von hinzugezogenen Rettungskräften zunächst vor Ort behandelt und im Anschluss dann in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Unfall auf Parkplatz

Um 15:30 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag auf dem Parkplatz „Am Gradierwerk“ in Bad Sooden-Allendorf ein Unfall, nachdem ein 55-Jähriger aus Kaufungen durch das Öffnen der Fahrzeugtür den Pkw einer 50-Jährigen aus Belgien beschädigte. Es entstand geringer Sachschaden.

Wildunfälle

Um 06:19 Uhr befuhr heute Morgen eine 41-Jährige aus Menteroda mit ihrem Pkw die L 3244 zwischen Aue und Niederdünzebach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh; das den Aufprall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Mit einem Wildschwein kollidierte heute früh, um 05:30 Uhr, ein 63-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf, der mit einem Lkw die B 249 zwischen Frieda und Wanfried befuhr. Das Tier verendete an der Unfallstelle; am Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Mit einem Dachs kollidierte am Sonntagmorgen ein 37-Jähriger aus Asbach, der mit seinem Pkw die Asbacher Landstraße in Richtung Bad Sooden-Allendorf befuhr. Der Dachs verendete am Unfallort; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Widerstand, Polizeibeamter leicht verletzt

In der Ausnüchterungszelle endete der vergangene Samstagabend (21:20 Uhr)für einen 42-Jährigen aus Eschwege, der sich am „Hospitalplatz“ in Eschwege ausgesperrt und über die Leitstelle um Unterstützung gebeten hatte.

Als die Streife der Polizeistation Eschwege dort eintraf wurde sie von dem deutlich alkoholisierten 42-Jährigen im aggressiven Ton aufgefordert, seine Haustür zu öffnen. Nachdem ihm erklärt wurde, dass er sich dafür an einen Schlüsseldienst wenden soll, entledigte sich der 42-Jährige plötzlich seines T-Shirts und attackierte die Polizeistreife, indem er mit der Faust nach den Beamten schlug. Die Schläge verfehlten die Beamten, nicht jedoch den Außenspiegel des Funkstreifenwagens, der dadurch beschädigt wurde. Der 42-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht und fixiert. Dabei leistete er weiterhin erheblichen Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter am Handgelenk verletzt wurde.