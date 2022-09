Borken: Festnahme von zwei Tätern nach versuchtem Aufbruch eines Getränkeanhängers

Borken

Versuchter Einbruch in Getränkeanhänger – zwei Tatverdächtige festgenommen Tatzeit: 12.09.2022, 03:07 Uhr Heute Morgen versuchten zwei Täter im Stadtpark einen abgestellten Getränkeanhänger aufzubrechen. Die Täter wurden von den alarmierten Polizisten festgenommen. Die beiden Täter, es handelt sich um einen 35-jährigen und einen 39-jährigen Borkener, begaben sich im Stadtpark zu einem Getränkeanhänger, welcher im Rahmen des Stadtparkfests dort abgestellt war. Hier versuchten sie den Anhänger mit einer Eisenstange aufzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte dies bemerkt und umgehend die Polizei verständigt. Die alarmierten Polizisten nahmen die beiden Täter im Park fest, bevor sie den Anhänger geöffnet hatten. Beide Täter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet. An dem Anhänger entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Frielendorf: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Frielendorf

Einbruch in Mehrfamilienhaus Tatzeit: 11.09.2022, 01:11 Uhr In ein Wohnhaus in der Hauptstraße brachen zwei unbekannte Täter am Samstag, in den Morgenstunden ein und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Die Täter brachen die Eingangstür des Mehrfamilienhauses auf und begaben sich anschließend in verschiedene Räumlichkeiten, u. a. in den Kellerbereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Von der Bekleidung eines männlichen schlanken Täters liegt folgende Beschreibung vor: Er war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer grauen Hose, blauen Handschuhen und schwarzen Sportschuhen bekleidet. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen und ein schwarzes Tuch/ Schal bedeckte Mund und Nase. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Melsungen: Versuchter Geschäftseinbruch

Melsungen

Versuchter Einbruch in Autoteilehandel Tatzeit: 09.09.2022, 17:30 Uhr bis 10.09.2022, 08:30 Uhr In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen versuchten unbekannte Täter erfolglos in ein Geschäft für Autoteile in der Nürnberger Straße einzubrechen. Sie verursachten hierbei Sachschaden. Die Täter versuchten die Eingangstür mit Gewalt aufzudrücken, was ihnen nicht gelang. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannt Richtung. Die Tür wurde hierbei beschädigt, die Höhe des Sachschadens steht derzeit nicht genau fest. Ob die Tat in Zusammenhang mit dem Einbruch in die Tankstelle in der Nürnberger Straße steht ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Melsungen: Einbruch in Tankstelle – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Melsungen

Einbruch in Tankstelle – Festnahme eines Tatverdächtigen Tatzeit: 10.09.2022, 01:31 Uhr bis 01:51 Uhr Am frühen Samstagmorgen brachen mindestens zwei Täter in eine Tankstelle in der Nürnberger Straße ein und stahlen mehrere Flaschen Schnaps. Die Täter begaben sich zur Eingangstür der Tankstelle und versuchten erfolglos diese mit Fußtritten zu öffnen. Da dies nicht gelang entnahmen sie in der Nähe einen Gullydeckel und schlugen mit diesem ein Loch in eine Hälfte der Eingangstür. Anschließend stieg ein Täter durch das Loch in den Verkaufsraum ein und entwendete dort mehrere Flaschen Schnaps. Mit der Beute verließ der Täter durch das Loch in der Tür den Verkaufsraum. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Radweg Obermelsungen. Einen Tatverdächtiger, ein 33-Jähriger aus Bebra, nahmen die alarmierten Polizisten kurz darauf im Bereich des Radwegs fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. An der Eingangstür der Tankstelle entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise bitte an die Tel.: 05681-7740

Frielendorf: Einbrecher stehlen Bargeld aus Wohnhaus

Frielendorf: Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 06.09.2022, 16:00 Uhr bis 09.09.2022, 19:50 Uhr Bargeld und eine EC-Karte stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Woche aus einem Wohnhaus in der Todenhäuser Straße. Die Täter gelangten über ein Vordach am Haus an ein Schiebefenster und öffneten dieses. Zuvor hatten sie erfolglos versucht das Schloss der Haustür aufzubrechen. Nachdem sie in das Wohnhaus eingestiegen waren, durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Vorgefundenes Bargeld und eine EC-Karte stahlen die Täter. Der angerichtete Sachschaden beträgt 400,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740