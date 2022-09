Oberleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Mannheim (ots) – 09:35 Uhr – Derzeit kommt es in der Feudenheimer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 09.10 Uhr wurde bei Bauarbeiten die Oberleitung der parallel verlaufenden Straßenbahnlinie beschädigt. Dabei fiel das Kabel auf die Fahrbahn und beschädigt einen dort fahrenden Pkw. Personen wurden nicht verletzt.

Der betroffene Bereich wird derzeit abgesichert, wodurch bis auf Weiteres nur eine Spur befahren werden kann. Es kommt daher zu Verkehrsbehinderung.

Update 10:45 Uhr:

(ots) – Alle Sperrungen im Bereich der Feudenheimer Straße wurden aufgehoben, diese ist wieder frei befahrbar. Die bei Bauarbeiten beschädigte Oberleitung wurde repariert.

Mehrere Autospiegel abgetreten – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Herzogenried (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 11.09.2022 wurden, vermutlich gegen 01:30 Uhr, mehrere Autos in der Waldhofstraße beschädigt. Bislang unbekannte Personen traten bzw rissen an insgesamt 7 PKWs die Außenspiegel ab und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Eventuell handelt es sich bei den Tätern um eine Gruppe Jugendliche, welche gegen 01:30 Uhr lautstark durch die Waldhofstraße zogen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter

Tel: 0621-33010 zu melden.

Radfahrer missachtet Vorfahrt und erleidet schwere Verletzungen

Mannheim (ots) – Am Freitag 09.09.2022 gegen 17 Uhr fuhr ein 13-jähriger Radfahrer auf der Mönchwörthstraße in Richtung Schulstraße. Im Kreuzungsbereich zur Rottfeldstraße missachtete der 13-Jährige nach bisherigem Kenntnisstand die Vorfahrt eines von rechts kommenden VWs.

Durch die Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den Jungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro.

Schwerer Verkehrsunfall

Mannheim (ots) – Um kurz nach 21 Uhr kam es am Samstag 10.09.2022 zu einem Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Pkw auf der BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn. Den ersten Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim nach fuhr ein Mazda-Fahrer in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit aufgrund des starken Regens und seiner Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt bremsenden Audi A4 auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi A 4 wiederum auf einen Skoda Oktavia geschoben. Der Skoda Oktavia drehte sich hierdurch und prallte in der Folge noch gegen das Heck einer Mercedes B-Klasse.

Der Fahrer des Mazda wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die beiden Fahrzeuginsassen des Audi A4 verletzten sich leicht. Der Skoda Oktavia wurde durch den Zusammenstoß so beschädigt, dass der Fahrer nur mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Alle Verletzten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den Fahrzeugen entstand geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 35.000 EUR. Durch die Größe der Unfallstelle und das entstandene Trümmerfeld musste die Autobahn wie bereits berichtet für die Unfallaufnahme und Beseitigung der Trümmer bis gegen 23:45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr staute sich in der Spitze auf einer Länge von 3 Kilometern.