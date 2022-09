Wohnungsbrand im Bleichenweg: Ermittlungen der Kripo dauern an; Ursache noch unklar

Kassel-Wesertor: Am Samstagnachmittag kam es im Bleichenweg im Stadtteil Wesertor gegen 16:45 Uhr zum Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Durch das Feuer ist die betroffene Wohnung völlig zerstört worden. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Bewohnerin konnte durch Einsatzkräfte außerhalb ihrer Wohnung in dem Haus unverletzt angetroffen werden. Sie wurde anschließend in einer Notunterkunft untergebracht. Zur Ursache des Feuers hat die Kasseler Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Beamte des für Brände zuständigen Kommissariats 11 haben die Brandstelle heute aufgesucht. Wie sie berichten, lässt sich der Ort des Brandausbruchs zwar auf das Appartement der Frau festlegen, eine genaue Brandursache konnten sie aufgrund des hohen Zerstörungsgrades in der Wohnung bislang aber nicht ausmachen. Die Ermittlungen dauern an.

Auto landet auf A 44 nach Überschlag auf Gegenfahrbahn: Vollsperrungen führten am Sonntag zu erheblichen Behinderungen

Autobahn 44 (Zierenberg, Landkreis Kassel): Bei einem Unfall auf der A 44 bei Zierenberg ist am gestrigen Sonntagnachmittag eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Sie hatte sich mit ihrem Wagen überschlagen, der anschließend auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach zum Liegen kam. Aufgrund der Rettungsarbeiten, bei denen auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt und an der Unfallstelle gelandet war, kam es zudem zu Vollsperrungen beider Fahrtrichtungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Streifen der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der Unfall gegen 16:40 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte es sich um einen Alleinunfall gehandelt. Eine 60 Jahre alte Frau aus Lüdenscheid war mit ihrem Pkw auf der A 44 in Richtung Dortmund unterwegs. Rund sechs Kilometer vor Breuna war sie im Bereich einer Baustellen-Verschränkung aus noch unbekannten Gründen vom linken Fahrstreifen abgekommen und mit mehreren Warnbaken kollidiert. Im Anschluss daran geriet sie auf die linksseitig beginnende Mittelschutzplanke. Dadurch hob das Fahrzeug der Frau ab, drehte sich in der Luft mehrfach und landete auf dem Dach auf der Gegenfahrbahn in Richtung Kassel. Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Aufgrund des Unfalls mussten beide Richtungsfahrbahnen bis etwa 18:10 Uhr voll gesperrt werden. Wodurch es zu kilometerlangen Staus kam. Weitere Teilsperrungen einzelner Fahrstreifen dauerten noch bis etwa 20 Uhr.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden bei der Polizeiautobahnstation Baunatal geführt.

Unbekannter sprüht Pfefferspray im Zug (FOTO)

Lich (Landkreis Gießen) (ots) – Ein bislang unbekannter Mann sprühte vermutlich

Pfefferspray und verletzte dabei eine Schülergruppe. Die Tat ereignete sich am

Freitagnachmittag (9.9./13:40 Uhr) auf der Zugfahrt von Lich in Richtung

Langsdorf in der Hessischen Landesbahn 29327. Mehrere Schüler klagten nach der

Tat über Augenreizungen. Kurz vor der Tat beschimpfte der Unbekannte die

Schülergruppe. Eine unmittelbare Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

Personenbeschreibung

Der bislang unbekannte Täter soll über 40 Jahre alt und von schlanker Statur

gewesen sein. Er trug zudem eine schwarze Arbeitshose und hatte nach oben

gegelte, schwarze Haare. Der Mann soll in Begleitung einer Frau gewesen sein.

Sie soll zwischen 35-40 Jahre alt und etwa 1,60m groß gewesen sein. Nähere

Personenbeschreibungen zu der Begleitperson liegen nicht vor. Beide hatten einen

schwarzen, mittelgroßen Hund dabei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben

zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder

über www.bundespolizei.de zu melden.

Personen im Gleis zwingen Bahn zur Schnellbremsung (FOTO)

Friedlos (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) (ots) – Aufgrund einer bislang

unbekannten Personengruppe im Gleisbereich musste der Lokführer des ICE 834 auf

der Fahrt von Berlin in Richtung Stuttgart eine Schnellbremsung einlegen. Im

Bereich des Bahnhofs Friedlos hielten sich fünf bis sechs Personen im Gleis auf.

Der Lokführer bemerkte die Personengruppe und gab einen Achtungspfiff ab und

leitete eine Schnellbremsung ein. Der ICE kam noch rechtzeitig zum Halten.

Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Die Reisenden im Zug kamen mit dem

Schrecken davon. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend (9.9./22:20

Uhr). Die Personen entfernten sich noch vor Eintreffen einer Streife des

Bundespolizeireviers Fulda vom Tatort. Eine unmittelbare Fahndung im Nahbereich

verlief ohne Erfolg.

Durch den Vorfall musste die Strecke von 22:05 Uhr bis 23:20 Uhr gesperrt

werden. Dadurch erhielten 38 Züge jeweils 55 Minuten Verspätungen. Weiterhin kam

es zu drei Umleitungen und einem kompletten Zugausfall.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

eingeleitet. Wer Hinweise zu den Personen geben kann, wird gebeten, sich unter

der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Holzbretter und Betonplatten auf Gleise gelegt –

Kassel – Fuldatal (ots) – Bislang Unbekannte haben Samstagabend (10.9./18:30

Uhr) auf der Schnellfahrstrecke Kassel-Göttingen im Bereich des Lohbergtunnels

(Fuldatal) mehrere Holzbretter sowie zwei Betonplatten auf die Schienen gelegt.

Die Hindernisse stammen aus einem parallel verlaufenden Kabelkanal. Durch den

ICE 1171 wurden die Bretter sowie eine Betonplatte überfahren und zerstört. In

diesem Bereich sind die ICE mit einer Geschwindigkeit von 140-180 km/h

unterwegs. Nach dem Vorfall wurde umgehend die Bundespolizeiinspektion Kassel

alarmiert. Eine entsandte Streife stellte vor Ort fest, dass die zweite

Betonplatte auf das Nachbargleis gelegt wurde. Die Strecke wurde umgehend

gesperrt.

Keine Entgleisung

Personen sind bei dem Vorfall nicht zu Schaden gekommen. Glücklicherweise kam es

zu keiner Entgleisung. Die Betonplatte war 20x20x5cm stark.

Erhebliche Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs Durch den Vorfall wurde die

Strecke von 19:20 Uhr bis 20:27 Uhr komplett gesperrt. Dadurch erhielten 13 Züge

jeweils 45 Minuten Verspätung. Weiterhin kam es zu sechs Umleitungen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de

Gefährliche Rauschfahrt: Betrunkener Autofahrer verursacht drei Unfälle hintereinander

Niestetal (Landkreis Kassel): Bei einer gefährlichen Alkoholfahrt am Samstagmorgen verursachte ein 30-jähriger Autofahrer in Niestetal drei Unfälle hintereinander und richtete einen Gesamtsachschaden von mindestens 15.000 Euro an. Couragierte Zeugen konnten dem Mann aus Kassel nach dem dritten Unfall den Autoschlüssel abnehmen und ihn an einer weiteren Flucht hindern, indem sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Ein Atemalkoholtest bei dem führerscheinlosen 30-Jährigen ergab 1,6 Promille. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sich der erste Unfall gegen 9:50 Uhr in der Hans-Böckler-Straße ereignet. Dort war der 30-Jährige am Steuer eines Fiat zunächst in eine Grundstücksmauer gekracht und anschließend einfach weggefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Nur wenige Augenblicke später kam er beim Linksabbiegen in die Hannoversche Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Erneut flüchtete der Autofahrer von der Unfallstelle, bis er schließlich in der Hannoverschen Straße, Ecke Wolfsangerstraße, mit einem Poller und einer Betonmauer kollidierte, die Kontrolle über den Wagen verlor und in eine weitere Mauer auf der gegenüberliegenden Straßenseite krachte. Die drei Zeugen hatten diesen Unfall beobachtet und schritten beherzt ein, indem sie dem erkennbar alkoholisierten Fahrer den Schlüssel abnahmen und ihn festhielten. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Die Polizisten des Reviers Ost nahmen ihn mit auf das Revier, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Diese soll nun auch Aufschluss darüber geben, ob der alkoholisierte Kasseler zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Ermittlungen dauern an.