Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit drei verletzten Personen

Eiterfeld. Wie bereits berichtet, kam es am Mittwochvormittag (12.09.), gegen 10:45 Uhr, im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 158 „An der Langen Hecke“ und der Landesstraße 3380 in Höhe Ufhausen zum Zusammenstoß von zwei Autos. Dabei wurden drei Personen verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 55-jähriger Mann aus Herleshausen (Werra-Meißner-Kreis) mit seinem Audi A4 die K158 in Richtung Unterufhausen. Im Kreuzungsbereich zur vorfahrtsberichtigen L3380 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem grauen Megane Scenic, welcher die L3380 aus Ufhausen in Richtunng Mansbach befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault von der Fahrbahn geschleudert und kam auf dem Dach neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die beiden 83-jährigen Insassen, ein Mann und eine Frau aus der Gemeinde Hohenroda, wurden dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Hierzu war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der 55-Jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen – auch er kam zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger vor Ort gerufen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt.

Zirkuszelt beschädigt

Fulda. Ein auf dem Gelände einer sozialen Einrichtung in der Straße „An St. Kathrin“ aufgebautes großräumiges Zirkuszelt wurde in der Nacht zu Freitag (09.09.) von Unbekannten beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand zerschnitten die Täter sowohl die Spanngurte als auch die Zeltplane an mehreren Stellen mit einem unbekannten Gegenstand. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, die mit den Beschädigungen in Verbindung stehen könnten. Hinweise erbittet das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de

Gegen geparktes Auto gefahren

Fulda. Am Sonntag (11.09.) kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro entstand. Eine 21-jährige Renault-Fahrerin aus Fulda befuhr die Pacelliallee in absteigender Richtung. Als sie nach rechts in die Schillerstraße abbiegen wollte, kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault eines 40-Jährigen aus Fulda. Verletzt wurde niemand.

16-jähriger Krad-Fahrer leicht verletzt

Fulda. Am Sonntag (11.09.) kam es gegen 10.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda befuhr die Schumannstraße in nördlicher Richtung. In einer Rechtskurve schnitt er den Fahrstreifen der Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad zusammen. Der 16-jährige Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Großenlüder. Am Sonntag (11.09.) kam es gegen 17 Uhr zu einem Alleinunfall, bei dem der Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 30-jähriger Kraftrad-Fahrer aus Lauterbach befuhr die K 110 zwischen Großenlüder und Lütterz. Im Bereich einer Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

HEF

Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Eine BMW-Fahrerin aus Bebra parkte am Freitag (09.09.), zwischen 9 und 18 Uhr, ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz „Altes Amtsgericht“ unter der Brücke der Städtepartnerschaften. Eine Zeugin beobachtete, wie eine Renault-Fahrerin aus Rotenburg beim Ausparken gegen den geparkten Pkw stieß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Die Verursacherin entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsschild überfahren

Hauneck. Am Samstag (10.09.), gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Polen mit einem Fiat Punto die Hersfelder Straße in Richtung Auffahrt zur Bundesstraße 27. In einer Rechtskurve kam der 21-Jährige ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr ein Verkehrszeichen und kam auf der dortigen Verkehrsinsel zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.700 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Bad Hersfeld. Am Sonntag (11.09.), gegen 1.40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Skoda Karoq die Brückenmüller Straße in Richtung „Am Hopfengarten“ und bog nach links in die Straße Theodor-Heuss-Platz ab. Auf regennasser Fahrbahn kam er aus bislang unklarer Ursache nach rechts ab und beschädigte ein Verkehrszeichen sowie einen Baum. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Schotten. Am Mittwoch (07.09.), gegen 6.15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus die Vogelsbergstraße und wollte an der Ampel nach links auf die Gedener Straße einbiegen. Hierzu ordnete er sich auf die Linksabbiegerspur ein. Wegen der Rotlichtphase musste er zunächst mit seinem Bus anhalten. Als die Ampel in die Grünphase wechselt, fuhr er los. Dabei übersah er einen 49-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Toyota Auris die Vogelsbergstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich der 49-jährige Fahrer leicht. Es entstand Sachschaden von 6.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beim Einparken beschädigt

Lauterbach. Am Freitag (09.09.), gegen 11.30 Uhr, befuhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel Corsa die Straße „Am Wörth“, von der Vogelsbergstraße herkommend und wollte unmittelbar nach dem Einbiegen auf die dortige Parkfläche einparken. Dabei stieß sie mit ihrem Corsa gegen den Opel Crossland, welcher dort geparkt war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Zusammenstoß beim Einparken

Schlitz. Am Freitag (09.09.), gegen 13.15 Uhr, wollte ein 84-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes-Benz in der Heckengasse in Höhe der Hausnummer 1 parken. Beim Einparken stieß er gegen den VW Passat einer 60-jährigen Pkw-Fahrerin, welcher dort ebenfalls geparkt war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lautertal. Am m Freitag (09.09.) parkte ein 22-jähriger Pkw-Fahrer seinen Audi SQ5 TDI auf dem Parkplatz der Diskothek in der Hörgenauer Straße. Als er gegen 22.50 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass dieser an der vorderen Stoßstange im linken Bereich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte sich jedoch das Kennzeichen vom Fahrzeug des Unfallverursachers notieren. Am Audi entstand Sachschaden von 800 Euro.

Außenspiegel abgetreten

Lauterbach. Zwischen Freitagabend (09.09.) und Samstagmorgen (10.09.) beschädigten Unbekannte in der Straße „Zum Graben“ einen grünen Opel Astra und verursachten so circa 100 Euro Sachschaden. Die Täter traten den Außenspiegel auf der Beifahrerseite ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Schotten. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Samstag (10.09.) in der Straße Niddergrund das vordere amtliche Kennzeichen RV-OU 156 von einem schwarzen Suzuki Splash. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Außenspiegel abgetreten

Bad Hersfeld. Ein Mann aus Bad Hersfeld war am Donnerstagabend (08.09.), gegen 22.40 Uhr, in der „Untere Frauenstraße“ mit seinem Fahrzeug unterwegs, als eine unbekannte Frau auf die Straße lief und einen Außenspiegel des Fahrzeugs abtrat. Der Geschädigte versuchte die Frau durch Festhalten an der Flucht zu hindern. Ihr gelang es, sich zu lösen und in Richtung Innenstadt zu flüchten. Sie wird durch Zeugen wie folgt beschrieben: circa 25 bis 30 Jahre alt, rötliche Haare. Zum Tatzeitpunkt trug sie einen gelben Rucksack. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bäckerei

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen zwischen Donnerstagabend (08.09.) und Freitagmorgen (09.09.) in eine Bäckerei am Lingplatz ein. Die Täter hebelten eine Schiebetür auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weidezaungerät gestohlen

Niederaula. Am Freitagmorgen (09.09.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Straße „Roßbach“ im Ortsteil Kerspenhausen ein Weidezaungerät im Wert von circa 300 Euro von einer Weide gestohlen hatten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Hallenbad und Diebstahl von Pkw

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen zwischen Donnerstagabend (08.09.) und Freitagmorgen (09.09.) über eine Terrassentür in den gastronomischen Bereich des Schwimmbades in der Kolpingstraße ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume und stahlen einen vor dem Gebäude abgestellten silbernen Audi Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen ROF-KS 66. Es entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bäckerei

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (09.09.) und Samstagmorgen (10.09.) in eine Bäckerei in der Alsfelder Straße im Stadtteil Asbach ein. Die Täter hebelten eine Schiebetür auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Alheim. In der Nacht zu Sonntag (11.09.) brachen Unbekannte in das Feuerwehrgerätehaus in der Jahnstraße im Ortsteil Heinebach ein. Die Täter hebelten eine Dachluke auf, um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie verschiedene Räume und stahlen mehrere Warnlichter im Wert von circa 200 Euro. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Werkstattgebäude

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Donnerstagabend (08.09.) und Freitagmorgen (09.09.) in ein Werkstattgebäude in der Mainstraße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf, um in das Gebäude zu gelangen und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Einhornstraße brachen Unbekannte am Freitagabend (09.09.), gegen 22.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Dazu hebelten die Täter ein Fenster auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Neuhof. Zwischen Dienstagmorgen (06.09.) und Freitagabend (09.09.) brachen Unbekannte in der Wasserkuppenstraße im Ortsteil Dorfborn in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Wohnräume und stahlen Münzen im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an „Floravase“

Fulda. Am Samstagmittag (10.09.) wurde festgestellt, dass Unbekannte die sogenannte „Floravase“ im Bereich Paulustor beschädigt hatten. Die Täter entfernten die goldene Lilie von der Skulptur und stellten diese im Bereich der Michaelskirche ab. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bahnhofsgebäude

Hünfeld. Unbekannte brachen am Sonntag (11.09.), gegen 0.15 Uhr, in das Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße ein. Die Täter zerstörten dazu ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten eines Reisebüros nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und hinterließen circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gärtnerei

Fulda. In der Straße „Ernst-Barlach-Straße“ brachen Unbekannte zwischen Samstagmorgen (10.09.) und Sonntagmorgen (11.09.) in ein Gewächshaus einer Gärtnerei ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und verursachten circa 50 Euro Sachschaden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Fulda. In der Leipziger Straße stahlen Unbekannte am Sonntagabend (11.09.), gegen 18.30 Uhr, ein schwarzes Pedelec der Marke Bulls. Das Zweirad im Wert von circa 3.500 Euro stand auf dem Gehweg vor einer Wäscherei. Da es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht an einem Festpunkt angeschlossen war, konnten die Täter das Pedelec samt Kettenschloss wegtragen. Deshalb noch ein paar Tipps ihrer Polizei: – Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser! – Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an! – Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad! – Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf! Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bürgerhaus

Fulda. Unbekannte brachen am Sonntag (11.09.), zwischen 16 Uhr und 20.15 Uhr, in das Bürgerhaus in der Dingelstedtstraße ein. Die Täter hebelten eine Bürotür auf und durchsuchten mehrere Räume. Zu etwaigem Diebesgut und der Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfälle

Rotenburg/F.- Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 09.09.2022 um 13.35 Uhr. Eine 52-jährige Frau aus Bebra hatte ihren Pkw auf dem Parkplatz Altes Amtsgericht unter der dortigen Brücke abgestellt. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg/F. stieß mit ihrem Pkw beim rückwärtigen Rangieren gegen den Pkw der Bebranerin und verursachte einen Fremdschaden in Höhe von 500,- Euro. Der Schaden am Pkw der Unfallverursacherin beträgt 200,- Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sie konnte jedoch ermittelt werden, da ein Zeuge den Unfall beobachtete.

Strafanzeigen:

Bebra – Zu einer Sachbeschädigung an dem Pkw einer 29-jährigen Frau aus Bebra kam es am 10.09.2022 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr. Die Frau hatte ihren Pkw nur kurz am Straßenrand der Arndtstraße 6 abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war die Beifahrerseite von einem spitzen Gegenstand verkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623/9320 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Radfahrer nach Sturz schwerverletzt

Ein 80-Jähriger Mann aus Eichenzell befuhr am Samstag, dem 10.09.2022, gg. 15.20 Uhr mit seinem Pedelec-Fahrrad zunächst die Verbindungsstraße L 3307 von Löschenrod kommend in Fahrtrichtung Eichenzell. An der Einmündung zur Fuldaer Straße bog der 80-Jährige nach rechts ab. Kurz nach dem Einmündungsbereich geriet er, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, mit dem Vorderrad gegen die dortige Bordsteinkante und stürzte zu Boden, wo er sich zusätzlich noch verletzte. Die 76-jährige Ehefrau, die ebenfalls mit einem Pedelec-Fahrrad unterwegs war und auf Abstand hinter ihrem Ehemann herfuhr, musste den Sturz mit ansehen.

Sofort herbeigeeilte Zeugen leisteten bis zum Eintreffen alarmierter Rettungskräfte Erste Hilfe und kümmerten sich vorbildlich um das Ehepaar. Durch das beherzte Eingreifen der Ersthelfer retteten sie dem 80-Jährigen vermutlich das Leben.

Der 80-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Ehefrau, die einen großen Schreck erlitt, wurde ebenfalls vorsorglich in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

An dem Pedelec-Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von 50 Euro.