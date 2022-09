Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Exhibitionist in Königstein – Zeugen gesucht, Königstein i. T. Wolfsweg (Gehweg) zwischen Falkensteiner Straße und Europakreisel, Freitag, der 09.09.2022 – 12:10 Uhr

(my)In schamverletzender Weise hat sich am Freitag ein Exhibitionist zwei Frauen auf einem Fußweg unweit des „Europakreisels“ gezeigt. Die beiden Frauen spazierten gegen 12:10 Uhr den Wolfsweg, einen Gehweg zwischen der Falkensteiner Straße und dem Europakreisel entlang. Hier konnten die beiden beim Passieren einiger Mülltonnen einen unbekannten Mann wahrnehmen, welcher dort mit weit heruntergelassener Hose stand und an seinem Glied manipulierte. Bei der unbekannten Person soll es sich um einen circa 40 Jahre alten, etwa 180-190 cm großen und schlanken Mann gehandelt haben. Außerdem soll der Mann einen 3-Tage-Bart getragen haben. Sein Outfit habe sich aus einem beigen T-Shirt, einer dunkelgrünen Hose und stiefelähnlichen Schuhen zusammengesetzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Königstein im Taunus unter der Telefonnummer 06174 9266-0 zu melden.

Aggressiver Hundehalter gesucht, Usingen, Bahnhofsstraße, Freitag, 09.09.2022, 18:10 Uhr

(jg)Am Freitagabend kam es in Usingen im Bereich einer Postfiliale zu einem Vorfall, bei dem ein Hundehalter seinen Vierbeiner auf einen Mann losließ. Der Angefallene blieb unverletzt. Ein 47-jähriger befand sich nach eigener Aussage mit einer Begleitung unmittelbar vor der Postfiliale in der Bahnhofstraße als ihn ein angeleinter fremder Hund plötzlich angesprungen und angebellt habe. Der Halter des schwarzen Hundes, auf dessen Schwarzen Geschirr in weißer Schrift „Security“ stand, lies daraufhin ohne ersichtlichen Grund die Leine los und forderte seinen Hund auf, den 47-Jährigen zu beißen. Dem Angefallenen gelang es daraufhin die Flucht zu ergreifen ohne verletzt worden zu sein. Der Halter des Hundes wird beschrieben als männlich, ca.1.80m groß sowie ca. 50. Jahre alt. Er habe blondes, schulterlanges Haar und eine schmale Statur gehabt. Gekleidet gewesen sei er mit einer schwarzen Jeans sowie einer schwarzen Jacke. Zudem habe er einen grauen Koffer und einen schwarzen Rucksack bei sich geführt.

Die Polizei in Usingen bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu melden.

Zwei Fahrräder entwendet, Friedrichsdorf, Talmühle, Samstag, 10.09.2022, 19:00 Uhr bis Sonntag, 11.09.2022, 07:00 Uhr

(ste)Zwischen Samstag und Sonntag, kam es in Friedrichdorf zu einem Diebstahl von zwei Fahrrädern aus einem Schuppen. Die beiden Fahrräder waren in einem abgeschlossenen Schuppen in der Straße „Talmühle“ abgestellt. Der Täter oder die Täterin verschaffte sich durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zu diesem Schuppen und entwendete die Mountainbikes im Wert von circa 2.000 Euro. Es entstand ein Sachschaden von circa 120 Euro.

Hinweise werden bei der Polizeistation in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegengenommen

Durch Kopfstoß verletzt, Bad Homburg, Louisenstraße, Montag 05.09.2022, 23:30

(ste)In der Nacht zum Dienstag wurde ein Mann auf einem Fest in Bad Homburg durch einen Kopfstoß schwer verletzt. Gegen 23:30 Uhr befanden sich ein 19-Jähriger aus Bad Homburg sowie seine beiden Begleiter vor einem Stand auf dem dortigen Festgelände. Plötzlich sei die Gruppe von einem unbekannten Mann angerempelt worden. Als man daraufhin den Unbekannten auf sein Verhalten ansprach, habe dieser um sich geschlagen und dem 19-Jährigen einen Kopfstoß verpasst. Danach sei der Unbekannte in Begleitung eines weiteren Mannes geflohen. Der Bad Homburger musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. Der kurzhaarige Täter soll etwa 40-50 Jahre alt und circa 180cm groß gewesen sein. Er habe ein türkisenes Oberteil und eine kurze Hose getragen. Sein Begleiter sei sehr kräftig und ebenfalls 180cm groß gewesen. Auch er habe ein türkisenes Oberteil getragen.

Hinweise werden bei der Polizeistation in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 120-0 entgegengenommen.

Unfallverursacherin schwer verletzt, Usingen, Bundesstraße 275, Samstag, 10.09.2022, 15:00 Uhr

(jg)Am Samstagmittag wurde die mutmaßliche Verursacherin eines Verkehrsunfalls durch ihren eigenen Außenspiegel schwer verletzt. Die 28-jährige Fahrerin eines Daihatsu befuhr gegen 15:00 Uhr die Bundesstraße 275 aus Usingen kommend in Richtung Langenhain-Ziegenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf der Höhe der Abfahrt Wernborn auf die Gegenfahrbahn. Der ihr entgegenkommende Fahrer eines Opel Astras versuchte dem Fahrzeug auszuweichen. Dies gelang nicht und die beiden Fahrzeuge touchierten sich an den Außenspiegeln. Dabei wurde der Außenspiegel der Unfallverursacherin gegen die Seitenscheibe geknallt und zerbrach diese. Durch umherfliegende Glassplitter wurde die Fahrerin im Gesicht getroffen und verletzt. Sie musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei in Usingen bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu melden.

Vorfahrt missachtet – Zwei Menschen verletzt, Usingen – Einmündung Südumgehung zur Bundesstraße 275, Freitag, 09.09.2022, 17:55 Uhr

(my)Am Freitagabend verletzten sich zwei Verkehrsteilnehmer bei einem Zusammenstoß auf der B 275 bei Usingen. Gegen 17:55 Uhr befuhr eine 50-jährige BMW-Fahrerin die Südumgehung aus Richtung des Gewerbegebietes von Usingen in Richtung der Bundesstraße 275. An der Einmündung fuhr die Dame auf die B 275 in Richtung Merzhausen auf und missachtete dabei jedoch den vorfahrtsberechtigten, 66-jährigen Fahrer eines Ford Kuga welcher die B 275 von Merzhausen in Richtung Usingen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die jeweiligen Fahrer verletzten sich und mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und die beiden beschädigten Pkw abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.500 Euro.