4-jähriger von E-Bike-Fahrer angefahren – Zeugen gesucht

Sandhausen (ots) – Ein 4-jähriger Junge wurde am Montag 12.09.2022 gegen 11 Uhr an der Haltestelle “Alter Postweg” von einem E-Bike-Fahrer angefahren, der nach einer kurzen Entschuldigung anschließend seinen Weg fortsetzte, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern.

Der 4-jährige wartete mit seiner Mutter kurz nach 11 Uhr an der Haltestelle auf den Bus, als er die Wartezeit überbrückend um das Wartehäuschen herumrennen wollte und dabei auf den Radweg geriet. Dort wurde er von dem Radler erfasst und zu Boden geschleudert. Der Junge verletzte sich im Gesicht, weshalb er vom Rettungsdienst versorgt und in die Kinderklinik nach Heidelberg transportiert werden musste.

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre; ca. 180 cm; kurze, blonde Haare; schlank; weißes T-Shirt; kurze Jeans.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Sandhausen, Tel.: 06224/2481 oder an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Ketsch (ots) – Die Urlaubs bedingte Abwesenheit der Bewohner nutzten bislang unbekannte Täter aus, um zwischen dem 24.08. und dem 09.09.2022 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Straße, unweit der Hardtweg, einzubrechen. Dabei erbeuteten sie Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0.

Einbruch in Raiffeisenmarkt

Helmstadt-Bargen/Flinsbach (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag in den Raiffeisenmarkt in der Straße “Zur Jägermühle” ein. Dort entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte allerdings mehrere Tausend Euro betragen, da die Täter mehrere Türen zu den Lagerräumen und zum Büro aufbrachen.

Nach ersten Erkenntnissen dürften mehrere Täter am Werk gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und/oder den Tätern sowie verwendeten Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Waibstadt Tel.: 07263/5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Holzdiebstahl auf Wiesengrundstück

Wiesloch (ots) – Einem Zeugen fiel am Sonntag 11.09.2022 gegen 13.40 Uhr auf, wie ein 41-jähriger Mann, von einem Wiesengrundstück am Leimbach in der Walldorfer Straße, gegenüber dem SWEG-Depot, Holz in seinen Autoanhänger lud. Nachdem er von dem Zeugen darauf angesprochen worden war, fuhr der 41-Jährige davon. Die Polizei wurde daraufhin verständigt und nahm die ersten Ermittlungen auf.

Bei einer Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges und des Anhängers wenige Stunden später, war der Anhänger leer. Lediglich Holzreste deuteten auf einen Holztransport hin. Wo das entwendete Holz geblieben ist, steht noch nicht fest.

Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf die Feststellung des Grundstückseigentümers und möglicherweise auch Eigentümer des Holzes.

Der Diebstahl Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Weitere Zeugen, insbesondere der Eigentümer der Wiese und des Holzes werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Exhibitionist am Kinderspielplatz

Wiesloch (ots) – Am Freitag 09.09.2022 kurz vor 15 Uhr, stellte sich ein bislang unbekannter Mann am Kinderspielplatz “Am Leimengraben” entblößt zur Schau, sodass zumindest eine Mutter sowie mehrere spielende Kinder dies beobachteten.

Nachdem die Frau die Polizei verständigt hatte, wurde eine Sofort-Fahndung eingeleitet, die jedoch ohne Ergebnis blieb. Der Mann hatte sich zwischenzeitlich in unbekannte Richtung abgesetzt.

Täterbeschreibung:

ca. 45 Jahre, korpulent, hatte kinnlange, graue Haare.

Er trug Shorts, ein grau-blaues T-Shirt.

Das Dezernat Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

8-jähriges Mädchen bei Unfall verletzt

Waibstadt-Daisbach (ots) – Am Montag 12.09.2022 gegen 08.30 Uhr wurde ein 8-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Mutter des Kindes wollte ihre Tochter mit einem Golf-Cart zur Schule bringen, als sie in der Waldstraße, gegenüber des Evangelischen Kindergartens, gegen einen geparkten VW stieß.

Das Kind, das auf dem Rücksitz saß, wurde aus dem Mobil herausgeschleudert und erlitt dabei noch nicht näher bekannte Kopfverletzungen. Es wurde mit einem Rettungswagen in die Heidelberger Kinderklinik gebracht.

Wie die ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg ergaben wurde die Fahrerin des Carts nach eigener Aussage von der Sonne geblendet und hatte das geparkte Fahrzeug übersehen.

Das Kind hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt, da im hinteren Teil des Fahrzeuges keine angebracht waren. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt zusammen mehrere tausend Euro.

Verkaufsautomat aufgebrochen

Altlußheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 11.09.2022 wurde ein Verkaufsautomat in der Rheinhäuser Straße aufgebrochen. Bislang unbekannter Täter manipulierte ein Schloss und brach ein Fach auf, aus welchem er Obst entwendete.

Der Sachschaden beträgt über 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-28600, zu melden.

Ein Verletzter bei Auffahrunfall

Weinheim/B38 (ots) – Am Freitag 09.09.2022 kam es auf der B38 in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 34-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Ein 31-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den, vor einer roten Ampel stehenden, Renault des 34-Jährigen auf.

In der Folge wurde der Renault auf einen ebenfalls wartenden Ford geschoben. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Unfallermittlungen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter

Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Luftgewehre aus Schießbude gestohlen – Zeugen gesucht

Nußloch (ots) – Zwischen Donnerstag 08.09.2022 um 21 Uhr und Samstag 10.09.2022 um 14 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Schießbude auf der Nußlocher Kerwe in der Sinsheimer Straße. Die Täter stahlen insgesamt 5 Luftgewehre wodurch ein Sachschaden im mindestens 4-stelligen Bereich entstand.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Im Vorbeifahren Auto beschädigt

Nußloch (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Freitag 09.09.2022 um 19:00 Uhr und Sonntag 11.09.2022 um 08:30 Uhr, in der Blumenstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich im Vorbeifahren, einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend einfach davon, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Tel: 06222-57090, zu melden.

Kinoleinwand aus Schlosshof entwendet

Weinheim (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag 11.09.2022 im Schlosshof des Weinheimer Schlossparks einen Teil einer Kino-Leinwand und verursachten einen Schaden in Höhe von 14.000 Euro. Der oder die Unbekannten schnitten aus der aufblasbaren Leinwand ein Stück von fast 15 Quadratmetern heraus und flüchteten.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel. 06201/1003-0 zu melden.

Motorradfahrer schwer verletzt

Heddesbach (ots) – Am Sonntag 11.09.2022 stürzte ein Motorradfahrer zwischen Heddesbach und Heiligkreuzsteinach und verletzte sich dabei schwer. Der 55-Jährige rutschte gegen 13.10 Uhr auf der regennassen Fahrbahn der K 4118 zur Seite, verlor die Bodenhaftung und kam letztlich zu Fall.

Ersthelfer betreuten den Verletzten vor Ort, der anschließend zur weitere Behandlung in ein Krankenhaus kam. Andere Verkehrsteilnehmer waren am Unfallgeschehen nicht beteiligt. Die Unfallermittlungen wurden vom Polizeirevier Eberbach aufgenommen.

Arbeitsunfall auf Firmengelände – 55-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt

Walldorf (ots) – Ein 55-jähriger Arbeiter wurde am Samstagvormittag auf dem Gelände einer Firma im Gutenbergring lebensgefährlich verletzt. Der Mann war nach derzeitigen Erkenntnissen mit Dachreinigungsarbeiten beschäftigt, als er kurz vor 09 Uhr rund 5 Meter in die Tiefe stürzte.

Mit schweren Kopfverletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Inwieweit der Mann ausreichend gesichert war, um in der Höhe zu arbeiten, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zwei Brände innerhalb von 36 Stunden – Ursache noch unklar

Zuzenhausen (ots) – Innerhalb von rund 36 Stunden kam es zu zwei Bränden, zu denen die Freiwilligen Feuerwehren aus Zuzenhausen und den umliegenden Gemeinden ausrücken mussten. Während beim Brand einer Scheune am frühen Freitagabend in der Straße “Am Steinig” ein Sachschaden von rund 300.000 Euro entstand. Das angrenzende Wohnhaus wurde dabei ebenfalls erheblich beschädigt.

Am späten Sonntagvormittag kam es zu einem Brand im Auweg. Dort gerieten kurz nach 11 Uhr Heuballen in einer Lagerhalle in Brand, wodurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Die Ursache beider Brände ist noch unklar, Brandstiftung ist jedoch nicht ausgeschlossen. Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Verdächtiges, Personen oder Fahrzeuge, rund um die Brandobjekte “Am Steinig” und/oder im Auweg beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Sinsheim,

Tel.: 07261/690-0 zu melden.