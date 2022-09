Karlsruhe

Unbeleuchtetes Motorrad auf der B36 geschoben

Karlsruhe-Neureut/ Eggenstein (ots) – Ein 16-jähriger Motorradfahrer verursachte in der Nacht von Sonntag auf Montag 12.09.2022 beinahe einen Verkehrsunfall, als er sein unbeleuchtetes Motorrad entlang der Fahrbahn auf der Bundesstraße 36 schob.

Gegen 03:30 Uhr musste ein Fahrzeug wohl ein Ausweichmanöver durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem dunkel gekleideten Mann und seinem Motorrad zu verhindern. Dieser war an dieser Stelle untypischerweise zu Fuß unterwegs, da ihm zuvor der Sprit für seine Maschine ausgegangen war.

Der hinzugerufene Vater des Jugendlichen brachte ihm Kraftstoff, sodass er seine Fahrt sicher fortsetzen konnte. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall und alle Beteiligten blieben unverletzt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang den noch unbekannten Fahrer, der mit seinem Fahrzeug ausweichen musste. Dieser soll sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721 96718 0 melden.

Straßenbahn kontra Pkw

Karlsruhe (ots) – Am Mühlburger Bahnhof ereignete sich am Freitagabend 09.09.2022 ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ein 31-jähriger Autofahrer fuhr gegen 20.40 Uhr auf der Starckstraße in Richtung Bundesstraße 36 und wollte nach links zu einem Schnellrestaurant abbiegen. An der Ampel musste er anhalten.

Als diese auf Grünlicht schaltete bog der Mann nach Angaben von Zeugen ab. Auf den Gleisen wurde sein Auto von einer in Richtung Knielingen fahrenden Straßenbahn erfasst. Personen kamen nicht zu Schaden. Es könnte sein, dass der Straßenbahnführer ein Haltezeichen nicht wahrgenommen hat. Die Ermittlungen dauern an.

Einbrecher in Neureut und Bulach aktiv

Karlsruhe (ots) – Nach 2 Einbrüchen am vergangenen Wochenende in den Stadtteilen Neureut und Bulach sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Freitag 09.09.2022 um 19:00 Uhr und Sonntag 11.09.2022 um 22:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in der Straße “Am Gartenberg” in Neureut gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Inneren eines Wohnhauses, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Goldschmuck und Alkoholika.

Im Zeitraum von Freitag 19:00 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr verzeichnete die Polizei auch in Karlsruhe-Bulach einen Einbruch. In der “Neue-Anlage-Straße” gelangten die Langfinger über ein der Terrasse zugewandtes Fenster in die Küche eines Anwesens, entwendeten dort jedoch augenscheinlich keine Wertgegenstände.

Der Sachschaden sowie die Höhe der Tatbeute können beim derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden. Ob beide Einbrüche auf das Konto derselben Täter gehen, ist derzeit ebenfalls noch unklar.

Zeugen, die hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Ehepaar tot in Wohnung aufgefunden

Karlsruhe (ots) – Ein Ehepaar ist am Montagmorgen 12.09.2022 tot in der gemeinsamen Wohnung in Bruchsal aufgefunden worden. Nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen hat mutmaßlich der 80-jährige Mann zunächst mit einer Schusswaffe seine gleichaltrige Ehefrau getötet und sich anschließend mit der Waffe selbst das Leben genommen.

Spezialkräfte der Polizei fanden am Montagvormittag nach einem vorangegangenen Anruf des 80-Jährigen beide Personen nur noch tot auf. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe auch zu den Hintergründen der mutmaßlichen Tat dauern an.

Nachtragsmeldung zum Tode der 54-jährigen Frau aus Waldbronn

Karlsruhe (ots) – Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis sowie den bislang durchgeführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe liegen derzeit keine belastbaren Hinweise vor, die ein Gewaltverbrechen wahrscheinlich machen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eher von einem Sturzgeschehen ohne Einwirkung Dritter auszugehen, bei dem sich die 54-Jährige ihre schweren Verletzungen zugezogen hat und an denen sie am vergangenen Freitag verstarb.

Ungeachtet dessen gehen die Ermittlungsbehörden nach wie vor allen Hinweisen nach, um den Sachverhalt weiter zu erhellen.

Pkw gefährdet andere Verkehrsteilnehmer auf der L555

Karlsruhe (ots) – Ein grüner BMW soll in diesem Frühjahr mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 555 zwischen Philippsburg und Waghäusel durch seine rücksichtslose Fahrweise genötigt und gefährdet haben.

Nachdem der Fahrer des Pkws vor Kurzem erneut durch sein Verhalten auffällig wurde, entschlossen sich zwei geschädigte Personen bei der Polizei Anzeige gegen ihn zu erstatten. Der beschriebene Vorgang soll sich bereits im März beziehungsweise April ereignet haben. Hierbei mussten verschiedene Verkehrsteilnehmer offenbar in den Grünstreifen ausweichen und zum Teil stark abbremsen.

Die Polizei sucht Zeugen und geschädigte Personen, welche durch das Verhalten des BMW-Fahrers ebenso gefährdet wurden. Diese sollen sich beim Polizeirevier Philippsburg unter der Rufnummer 07256/9329-0 melden.