22 Fahrzeugführer am Handy

Germersheim (ots) – Vergangene Woche führte die Polizei Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf die Unfallursache “Ablenkung” durch. Dabei konnten insgesamt 22 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche verbotswidrig ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten.

Zudem waren 45 Personen ohne erforderlichen Sicherheitsgurt unterwegs. 9 Fahrzeuge wiesen darüber hinaus technische Mängel auf. Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.

Immer noch unterschätzen viele Fahrzeugführer die Gefahr der Handynutzung am Steuer, obwohl Unaufmerksamkeit regelmäßig eine der Hauptunfallursachen darstellt.

Betrunken Unfall verursacht

Lingenfeld (ots) – Eine 59-jährige Frau verursachte gestern kurz nach 20 Uhr in der Straße Am Hirschgraben in Lingenfeld einen Verkehrsunfall. Die Frau streifte mit ihrem Pkw ein entgegenkommendes Fahrzeug und verursachte so Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten allerdings Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest bei der Fahrerin durch. Ergebnis: 1,95 Promille. Auf die Frau kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Roller gestohlen

Bellheim (ots) – Unbekannte Täter entwendeten am Sonntagmorgen zwischen 04-12:30 Uhr ein in der Postgrabengrabenstraße in Bellheim abgestelltes Kleinkraftrad. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht

Lustadt (ots) – Im Zeitraum vom Samstag 10.09.2022 um 23 Uhr bis zum Sonntag 11.09.2022 um 10:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Straße Auf der Weide in Lustadt geparkten Pkw und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR.

Geschwindigkeitskontrollen

Bellheim (ots) – Am Sonntagnachmittag 10.09.2022 führte die Polizei Germersheim Laserkontrollen in der Postgrabenstraße in Bellheim durch. Bei 40 gemessenen Fahrzeugen waren drei Fahrzeuge zu schnell unterwegs.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 50 km/h.