16-Jährige sexuell belästigt

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag 09.09.2022 ist es in der Zollamtstraße zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Eine 16-Jährige erstattete Strafanzeige gegen einen ihr unbekannten Mann. Die junge Frau befand sich gegen 19:40 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter, der fremde Mann stand zunächst an der Kasse hinter ihr. Vor dem Markt sprach er die 16-Jährige an.

Im Laufe des Gesprächs griff der Mann der Jugendlichen an den Po. Die 16-Jährige flüchtete sich daraufhin zurück in den Supermarkt und rief die Polizei. Der Mann verließ den Parkplatz in Richtung Trippstadter Straße.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, schlanke Statur. Er trug ein dunkelblaues T-Shirt mit hellem Aufdruck vorne, eine dunkle Stoffhose und dunkle Schuhen mit weißer Sohle sowie ein Basecap welche er mit dem Schirm nach hinten gedreht trug. Außerdem führte er einen Rucksack mit grünem Camouflage-Muster und weißer Aufschrift mit sich.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, setzen sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung. |elz

Fußball – Friedliche Stimmung in den Fangruppen

Kaiserslautern (ots) – Der SV Darmstadt 98 spielte am Sonntagnachmittag auf dem Betzenberg gegen den 1.FC Kaiserslautern. 38.380 Zuschauer kamen zu dem Spiel ins Fritz-Walter-Stadion, davon etwa 5.000 Anhänger der Lilien, die ihr Team in die Westpfalz begleiteten.

Kurz vor Anpfiff des Spiels zündeten einige Fans des SV Darmstadt 98 im Stadion Pyrotechnik. Die Polizei leitete Strafverfahren ein und nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei sorgte bei der An- und Abreise der Fans für einen reibungslosen Ablauf. Geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen konnten zeitnah beseitigt werden. Unter den beiden Fangruppen herrschte friedliche Stimmung.

Das Polizeipräsidium Westpfalz und die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern wurden beim heutigen Einsatz unter anderem durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie aus Baden-Württemberg unterstützt. Die Polizei setzte auch einen Hubschrauber und eine Drohne ein.

Außer dem Zünden von Pyrotechnik registrierte die Polizei keine Straftaten und bedankt sich bei den Fans beider Mannschaften für das Fair-Play. |mhm

Scheibe eingeschlagen und Pkw durchsucht

Kaiserslautern (ots) – Autoknacker haben sich am Wochenende an einem Pkw zu schaffen gemacht. Der Opel Astra stand zwischen Freitag 090.09.2022 um 12 Uhr und Sonntag 11.09.2022 um 12 Uhr, in einer Tiefgarage im Gersweilerweg. Die unbekannten Täter nutzen die abnehmbare Anhängerkupplung und schlugen damit das Fenster auf der Fahrerseite ein.

Das Auto wurde durchsucht. Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge aus dem Innenraum nichts. Die Nummernschilder des Wagens fehlten. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |elz

E-Scooter-Fahrer fällt auf

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Montag 12.09.2022 kontrollierten Streifenbeamte den Fahrer eines E-Scooters. Der 25-Jährige war um 04 Uhr früh in der Königstraße unterwegs. Der Mann gab an, dass er Cannabispatient sei. Einen entsprechenden Patientenausweis und die dazugehörende Verordnung konnte er vorzeigen.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte aber auch positiv auf Amphetamin. Um zu klären, ob der Rollerfahrer unter dem Einfluss von Drogen mit dem E-Scooter fuhr, nahm ihn die Polizei mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt. |mhm

Nach Ausweichmanöver Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – Weil sie einem entgegenkommenden Auto ausweichen wollte, ist am Sonntag 11.09.2022 eine 24-Jährige gegen einen geparkten Pkw gefahren. Die Frau war um 19.45 Uhr in der Parkstraße unterwegs.

Bei dem Ausweichmanöver geriet die Autofahrerin mit ihrem Opel Astra so weit nach rechts, dass sie einen Opel Adam streifte, der dort am rechten Fahrbahnrand parkte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand. |mhm

Einbrüche am Wochenende

Kaiserslautern (ots) – Drei Einbrüche sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden. In der Entersweilerstraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Indoorspielplatz. Zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 9 Uhr hebelten die Täter ein Rolltor auf. Gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Eurobereich.

Ebenfalls am Wochenende haben unbekannte Täter sich Zugang zu einem Bürogebäude in der Straße “Am Abendsberg” verschafft. Sie kletterten vermutlich über das Zugangstor und hebelten dann die Eingangstür auf. Ersten Überprüfungen zufolge wurde Geld im vierstelligen Bereich aus einem Tresor und einer Geldkassette gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 8 Uhr.

Am Sonntag wurde ein Einbruch in eine Wohnung in der Rosenstraße gemeldet.

Hier verschafften sich die Täter durch ein gekipptes Fenster Zutritt zu der Wohnung. Sie entwendeten mehrere Gegenstände, wie ein iPhone, mehrere Ladekabel, Feuerzeuge und eine Bluetooth-Musik-Box. Der Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt am Sonntag zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt in allen drei Fällen die Kripo unter Telefon 0631 369 – 2620 jederzeit entgegen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Mit Faustschlag attackiert

Kaiserslautern (ots) – Im Toilettenraum einer Gaststätte haben sich am Sonntagmorgen 11.09.2022 zwei Frauen gestritten, vor dem Lokal in der Marktstraße eskalierte die Auseinandersetzung schließlich. Eine 18-Jährige und eine 26-Jährige hatten sich gegen 05:30 Uhr in der Wolle.

Zunächst stritten die Frauen in der Toilette des Clubs. Als die Ältere das Lokal verließ, folgte ihr die 18-Jährige auf die Straße. Vor der Gaststätte versetzte sie der 26-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht.

Zeugen gingen dazwischen und trennten die Streitenden. Der mutmaßlichen Schlägerin erteilte die Polizei einen Platzverweis. Die Beamten leiteten gegen die alkoholisierte Frau ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. |erf

Ehepaar um mehrere hundert Euro gebracht

Otterberg (ots) – Ein vermeintlicher Hilfsarbeiter hat am Wochenende ein Ehepaar um 800 Euro gebracht. Die Eheleute suchten per Kleinanzeige jemanden, der ihnen bei Malerarbeiten helfen sollte. Ein junger Mann stellte sich daraufhin vor. Am Sonntag sollte es dann mit der Renovierung losgehen. Der angebliche Helfer verließ allerdings schon nach kurzer Zeit das Haus.

Er kam auch nicht mehr zurück. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann das Ehepaar mutmaßlich bestohlen. Aus einem Geldbeutel fehlten 800 Euro. Die Eheleute wandten sich an die Polizei. Beamte sicherten Spuren und haben die Ermittlungen aufgenommen. |erf