Überfall auf Wettbüro – Angestellte verletzt

Ludwigshafen (ots) – Zwei maskierte Personen betraten am Samstag 10.09.2022 gegen 21 Uhr, ein Wettbüro in der Kurze Straße. Von einer dortigen Angestellten forderten sie Bargeld und sprühten Pfefferspray in ihr Gesicht. Die Täter flüchteten anschließend mit mehreren hundert Euro.

Die Angestellte wurde hierbei leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Bar

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen von Samstag (10.09.2022) auf Sonntag (11.09.2022) in ein Bar in der Hartmannstraße ein und entwendeten Bargeld aus Spielautomaten und einer Kasse. Der Schaden wird derzeit auf 7.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Wegen Handy abgelenkt – 36-Jähriger verursacht betrunken Unfall

Ludwigshafen (ots) – Alkohol und Handy am Steuer sind eine fatale Mischung. Das musste auch ein 36-jähriger Pkw-Fahrer am Sonntag 11.09.2022 lernen. Weil er kurz vor 24 Uhr während der Fahrt sein Handy bediente, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Mast einer Verkehrsinsel in der Mannheimer Straße. Anschließend wurde der Pkw gegen eine Fußgängerampel geschleudert.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkohol bei dem 36-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Im Anschluss wurde er zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Den Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf 32.000 Euro. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Radfahrer verletzt nach Unfall mit Pkw

Ludwigshafen (ots) – Ein 73-jähriger Fahrradfahrer musste am Sonntag 11.09.2022 verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er zuvor mit einem 40-jährigen Pkw-Fahrer zusammenstieß. Der 40-Jähriger wollte gegen 8.40 Uhr mit seinem Pkw im Bereich des Brüsseler Ring abbiegen und übersah hierbei den Senior mit dem Fahrrad.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 73-Jährige und verletzte sich. Anschließend wurde er in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.