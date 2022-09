Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Ein 36-jähriger Mann befuhr am 11.09.2022 gegen 13:18 Uhr die Große Greifengasse in Richtung Pfaugasse. An der Kreuzung zur Johannesstraße übersah er den bevorrechtigten, von links aus der Johannesstraße kommenden 67-jährigen Fahrradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem linken Kotflügel des Fahrzeugs.

Er stürzte auf die Motorhaube und schließlich zu Boden. Hierbei zog sich Schürfwunden und eine Schwellung am rechten Bein zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischer Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 EUR. Das Fahrrad war augenscheinlich noch fahrbereit und hatte lediglich Kratzer durch den Sturz.

Auffahrunfall entlarvt Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schifferstadt (ots) – Unmittelbar vor dem Kreisverkehr in der Speyerer Straße bremste am Sonntag, 11.09.2022, gegen 15:00 Uhr, eine PKW-Fahrerin ab. Ein ihr folgender PKW-Fahrer fuhr ihr in der Folge auf. Es kam zum Sachschaden in Gesamthöhe von circa 1.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellte die eingesetzte Polizeistreife fest, dass der PKW-Fahrer sein Fahrzeug mit einer nicht europäischen Fahrerlaubnis gefahren hatte. Da er sich schon seit über einem Jahr in Deutschland aufgehalten hatte und sein Führerschein damit nicht mehr gültig war, wurde neben der Unfall bedingten Verkehrsordnungswidrigkeit auch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet.