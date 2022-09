Blaulichtparty für die Rettungskräfte (siehe Foto)

Bad Kreuznach (AJ) – Am Samstag 10.09.2022 wurde ab 19:22 Uhr beim Hochseilgarten auf dem Kuhberg eine „Blaulichtparty“ für die Bad Kreuznacher Rettungskräfte abgehalten. Ein 7-köpfiges Orgateam von den Maltesern, Arbeiter-Samariter-Bund, DRK, den beiden Krankenhäusern Diakonie und St. Marienwörth und der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach organisierte erstmalig diese Feier für ihre Mitarbeiter bzw. Kameraden. Etwa 100 Personen der Blaulichtfamilie haben teilgenommen.

Gedacht war die Party, um das tägliche Miteinander bei den verschiedenen Einsätzen auf privater Ebene zu intensivieren. Hierfür sorgte ein DJ ab 21 Uhr für Musik. Für Essen und Getränke war gesorgt. Der Regen brachte dabei keinen Abbruch, da ein Personenzelt und eine Großjurte aufgebaut waren.

Die Organisatoren und auch die Teilnehmer waren mit der Party sehr zufrieden und wollen nächstes Jahr wieder eine solche Zusammenkunft organisieren.

Geschwindigkeitskontrollen

Kirn (ots) – Am 12.09.2022 wurden im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Kirn mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten vormittags in der Gemarkung Monzingen an der Bundesstraße 41 insgesamt 12 Verstöße festgestellt werden.

In einem Fall fuhr der Betroffene 52 Stundenkilometer zu schnell. Ihn erwartet neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot.

In der Gemarkung Kirn kam es nachmittags an der L183 im Bereich des Steinbruches lediglich zu 3 Verstößen. Hier betrug die größte Überschreitung 38 km/h.

Die Polizei Kirn wird die Geschwindigkeitskontrollen in den kommenden Monaten fortsetzen.

Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Bad Sobernheim/L233 (ots) – Am Samstag 10.09.2022 gegen 12:35 Uhr befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Bad Kreuznach die L233 aus Bad Sobernheim kommend in Fahrtrichtung Steinhardt. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und bei regennasser Fahrbahn verlor der Motorradfahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte.

Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer eine schwere Verletzung am linken Bein zu, welche anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. Für die Dauer der Erstversorgung des Fahrers sowie der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in beide Richtungen für etwa eine Stunde vollgesperrt werden.

Am Motorrad entstand Sachschaden im niedrigen 3-stelligen Bereich.