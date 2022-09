Hoffenheim: Ungefährdeter Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokalwettbewerbs

Sinsheim. Mit einem ungefährdeten 7:1-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken sicherte sich die TSG zum Pflichtspielauftakt den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. In einer von Beginn an einseitigen Partie traf Ereleta Memeti zur Führung (12.). Die Hoffenheimerinnen waren

spielbestimmend, Regionalligist Saarbrücken trat aber engagiert und mutig auf und

probierte immer wieder etwas. Schon vor der Halbzeit sorgten Franziska Harsch (36.) und

Melissa Kössler (42.) für klare Verhältnisse. Nach der Pause bauten Julia Hickelsberger (47.), Isabella Hartig (58.), und Gia Corley (65.) die Führung aus, ehe Nora Clausen per

Foulelfmeter für Saarbrücken traf (78.). Chantal Hagel sorgte kurz vor Schluss für den

Endstand (89.).

(Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Frauenfußball / Foto: pixabay)