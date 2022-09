Offenbach: Zeugensuche nach Schussabgabe – Mann tödlich verletzt

(fg) Noch völlig unklar sind die Hintergründe einer Schussabgabe durch einen Unbekannten am Sonntagabend in der Friedhofstraße in Offenbach; hierbei kam ein Mann ums Leben, ein anderer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. In der Friedhofstraße ist derzeit ein Großaufgebot der Polizei vor Ort, um unter anderem umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchzuführen. Zudem wird derzeit intensiv gefahndet. Hierzu ist auch der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.