Frankfurt-Ostend: Festnahme im Hotel

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte der Frankfurter Polizei haben am

Freitagnachmittag, den 09.09.2022, in einem Hotel im Ostend über 2 Kilogramm

Marihuana und Haschisch sichergestellt. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen

werden.

Mitarbeiter eines Hotels im Ostend informierten die Polizei über zwei

verdächtige Gäste, die augenscheinlich Drogen in ihrem bezogenen Zimmer

aufbewahrten, es jedoch versäumt hatten rechtzeitig abzureisen. Die beiden erst

17- und 18-jährigen Hotelgäste wurden daraufhin gebeten vor Ort zu erscheinen,

um ihren Aufenthalt zu verlängern bzw. auszuchecken. Jedoch rechneten sie wohl

nicht damit, dass ihnen kurz nach ihrem Eintreffen durch Polizeibeamte die

Festnahme eröffnet wurde. Was folgte, war eine richterlich angeordnete

Durchsuchung. Neben den im Hotelzimmer befindlichen Drogen und einem

Vakuumiergerät, stellten die Beamten noch ein Faltmesser bei dem 17-Jährigen

sicher. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung verlief ohne weitere Ergebnisse.

Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen

wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit

Betäubungsmitteln dauern an.

Frankfurt-Praunheim: Drogen und Waffen bei Fahrzeugkontrolle sichergestellt

Frankfurt (ots) – (dr) Einen Volltreffer landeten Beamte des 14. Polizeireviers

am gestrigen Samstag (10.09.2022) bei einer Fahrzeugkontrolle in Praunheim, als

sie einen mit drei Personen besetzten Pkw genauer unter die Lupe nahmen.

Zuvor stoppte eine Polizeistreife im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen VW

Golf in der Ziegelei-Allee. Im Auto befanden sich der 19-jährige Fahrer, die

19-jährige Beifahrerin und ein 17-Jähriger auf der Rückbank. Schon beim

Herantreten an das Fahrzeug fielen den Beamten augenscheinliche Drogen im

Innenraum auf, was in der Folge zu einer Durchsuchung des Pkw führte. Unter

anderem mehrere hundert Gramm an Betäubungsmittel, darunter Marihuana,

Amphetamin, Kokain, Ecstasy und LSD sowie mehrere hundert Euro Bargeld, eine

Schreckschuss- und eine Softairwaffe, Einhandmesser, Feinwaagen und

Verpackungsmaterial kamen schließlich zum Vorschein. Die Beamten stellten alle

Beweismittel sicher.

Doch damit nicht genug. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogenvortest reagierte

zudem positiv auf Kokain und Amphetamin, sodass die Fahrt aufgrund des Verdachts

der Trunkenheitsfahrt ohnehin beendet war.

Für die drei jungen Leute ging es zunächst in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Drogenhandels

verantworten.

Frankfurt-Nordend: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte des 3. Reviers haben gestern Abend (10. September

2022) einen mutmaßlichen Fahrraddieb festgenommen.

Zusammen mit einem bislang unbekannten Mann soll sich der spätere Beschuldigte,

42 Jahre alt, gegen 18:15 Uhr an einem in der Vogelsbergstraße angeschlossenen

Mountainbike zu schaffen gemacht haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen knackte

er das Fahrradschloss und bemerkte offenbar, dass er bei der Tathandlung

beobachtet wurde. Schleunigst machte er sich dann mit seinem Komplizen über die

Rotlintstraße in Richtung Friedberger Platz aus dem Staub, ließ jedoch das Rad

zurück. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gelang es einer Streife des 3.

Polizeireviers aufgrund der guten Personenbeschreibung den Flüchtigen

festzunehmen. Als später auf dem Revier seine Personalien festgestellt werden

sollten, leistete dieser Widerstand und trat einen Beamten, welcher jedoch

unverletzt blieb.

Der 42-jährige Mann wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder

auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu der zweiten Person dauern an.

Frankfurt-Sachsenhausen: Schwerer Raub

Frankfurt (ots) – (dr) Am frühen Sonntagmorgen, den 11. September 2022,

ereignete sich in Sachsenhausen ein schwerer Raub, bei dem mehrere junge Männer

gewaltsam die Wertsachen eines 20-Jährigen erlangten.

Der Geschädigte befand sich gegen 04:30 Uhr in der Großen Rittergasse und war zu

Fuß in Richtung Paradiesgasse unterwegs. Offenbar verfolgten ihn zu diesem

Zeipunkt etwa sieben Jugendliche bzw. junge Männer, die ihn an der Kreuzung

Große Rittergasse / Paradiesgasse einholten. Unvermittelt schlug ihn einer aus

der Gruppe mit der Faust gegen den Hinterkopf, sodass der 20-Jährige zu Boden

ging. Der Schläger durchsuchte ihn anschließend nach Wertsachen und nahm ihn ein

Kartenetui samt Ausweis, Bankkarten und mehreren hundert Euro Bargeld ab.

Währenddessen schlugen und traten die umstehenden Mittäter auf den noch am Boden

liegenden Geschädigten ein. Sie ließen dann von ihm ab und flüchteten zu Fuß in

Richtung Elisabethenstraße. Der verletzte 20-Jährige erlitt diverse Prellungen

und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die männlichen Angreifer sollen etwa 17 bis 22 Jahre alt und circa 180 bis 195

cm groß gewesen sein. Der Haupttäter soll einen schwarzen Fischerhut, eine

schwarze Sportjacke und eine schwarze Hose getragen sowie eine Umhängetasche mit

sich geführt haben. Ein weiterer Mittäter sei mit einer schwarzen Weste, einem

weißen Langarmshirt und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen

können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 069 / 755 – 51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.